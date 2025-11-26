Nacional vs. Estudiantes 1971: el partido de desempate en Lima que definió la Copa Libertadores | FOTOS

La historia de esta final se escribió con la paridad más absoluta. El primer capítulo se disputó el 26 de mayo de 1971 en La Plata, Argentina, donde Estudiantes, fiel a su mística, se impuso por la mínima diferencia: 1-0, cortesía del gol de Daniel Romeo. La ventaja era escasa, pero el tricampeón vigente (1968, 1969, 1970) sabía cómo administrarla.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

El ingreso al “José Díaz” de Nacional de Montevideo, que venció con autoridad por 2 a 0 a Estudiantes de La Plata. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Ricardo Navarro) / RICARDO NAVARRO

Una semana después, el 2 de junio , la revancha se libró en el mítico Estadio Centenario de Montevideo . Nacional , urgido por igualar la serie, encontró su héroe en el zaguero Juan Masnik , quien se elevó en un soberbio cabezazo para clavar el 1-0 y devolver la moneda a los conocidos “ pincharratas ”.

En aquellos años de épica sudamericana, el reglamento no conocía de prórrogas ni la ruleta caprichosa de los penales cuando se daba un empate en puntos (una victoria para cada uno) y diferencia de goles (ambos con +0).

La única vía para romper la igualdad, para dirimir quién se quedaba con el trofeo continental, era un tercer partido en cancha neutral. La CONMEBOL puso su dedo en el mapa y la flecha apuntó a la capital peruana. Lima esperaba.

El tricampeón de América quería el "Tetra". Carlos Pachamé y Juan Verón, la “bruja” lo lideraban. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Ricardo Navarro) / RICARDO NAVARRO

EL CHOQUE DE DINASTÍAS RIOPLATENSES

El duelo en Lima era mucho más que un partido de fútbol; era un choque de versiones míticas, de leyendas propias: Estudiantes de La Plata llegaba con la chapa de ser el gran dominador del continente.

Ellos eran, pues, los temidos "pincharratas“, el tricampeón que, si bien había perdido a figuras icónicas como Carlos Salvador Bilardo, aún mantenía el espíritu de hierro con hombres como Carlos Pachamé y el talentoso Juan “la brujita” Verón. Querían el tetra, un logro que los llevaría a la verdadera gloria.

Enfrente de ellos, estaba la escuadra de Nacional de Montevideo cargaba con el peso de la historia y una sed inmensa. A pesar de ser un gigante uruguayo, esta era su primera vez en la final de la Copa Libertadores.

Estudiantes de La Plata trató de llegar al gol como se aprecia en la imagen. Pero los uruguayos se defendieron bien. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Ricardo Navarro) / RICARDO NAVARRO

Los uruguayos no venían a pasear: su plantilla era de temer. Contaban con mundialistas de México 70 como el gran Luis Cubilla y el batallador Víctor Espárrago . Y su punta de lanza era el infalible argentino Luis Artime , el hombre-gol, máximo artillero de esa edición de la Copa. Nacional era, sin duda, un “equipazo”.

LA NOCHE QUE ARTIME GRITÓ LA GLORIA

A las 7 y 15 de la noche, bajo las luces del denominado “Coloso de José Díaz” se desató la tormenta. El ambiente en el Estadio Nacional de Lima era electrizante, una mezcla de curiosidad peruana y ansiedad que transmitían las hinchadas que, aunque minoritarias, se hacían sentir. El partido fue un combate de trincheras, una lucha terriblemente física, como correspondía a las finales de la época.

Momento exacto de uno de los dos goles del artillero argentino que jugaba en Nacional: Luis Artime. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Ricardo Navarro) / RICARDO NAVARRO

La tensión se rompió gracias al depredador del área. Luis Artime, el goleador implacable, demostró por qué Nacional había apostado por él. El argentino, jugando para los "charrúas“, abrió la cuenta y desató la euforia en la parcialidad oriental. El gol fue una inyección de moral para ese equipo de Nacional, que había estado rondando la copa sin poder atraparla.

Estudiantes de Plata , golpeado, intentó reaccionar. Pero esta vez, la defensa de Nacional y la suerte del campeón les negaron el camino. El tiempo, ese juez inexorable, corría a favor del que ya estaba ganando. Y la estocada final , la que selló el destino, llegó por obra del propio Artime .

Tras el pitazo final del árbitro, la euforia charrúa se desató en el "Coloso de José Díaz". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Ricardo Navarro) / RICARDO NAVARRO

El marcador final fue un contundente 2 a 0 a favor de Nacional de Montevideo. El pitazo final fue un estruendo de liberación. Los jugadores uruguayos explotaron en un abrazo colectivo. Había terminado el monopolio de Estudiantes de La Plata, cuyo sueño del tetracampeonato se esfumaba en la capital peruana.

La Copa Libertadores, ese trofeo que se les había negado, por fin tenía destino en Montevideo. Nacional obtuvo así su primera Copa Libertadores de América en un escenario inesperado, lejos de casa, en un partido que quedaría grabado como la "Batalla de Lima“.

La ansiada Copa Libertadores llegó por primera vez a las manos de los jugadores de Nacional de Montevideo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Ricardo Navarro) / RICARDO NAVARRO