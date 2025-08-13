Escucha la noticia
Universitario vs. Palmeiras: la histórica victoria crema en Sao Paulo por la Copa Libertadores 1979
Sao Paulo amaneció con ese sol insolente que, más que calentar, hostigaba. Era domingo 8 de abril de 1979 y en la ciudad se respiraba un aire especial: el subcampeón peruano Universitario de Deportes se medía con el subcampeón brasileño Palmeiras, en el partido de vuelta por el Grupo 3 de la Copa Libertadores, que completaban Alianza Lima (PER.) y Guaraní (BRA.). El antiguo Pacaembú, con 55 mil espectadores, estaba listo para la cita. En la tribuna, la fe paulista era amplia; en la cancha, los cremas buscaría la hazaña. La misma hazaña que empezará mañana jueves 14, en el estadio Monumental de Ate, cuando la “U” y Palmeiras vuelvan a chocar por la Copa Libertadores, y el jueves 21 nuevamente lo hagan, pero en Brasil, igual que en octubre de 1979.