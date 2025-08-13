Universitario vs. Palmeiras: la histórica victoria crema en Sao Paulo por la Copa Libertadores 1979

El sábado 7 de abril de 1979, Sao Paulo recibió a Universitario con un sol de plomo y la mirada inquisitiva de la prensa local. El equipo crema, subcampeón peruano, llegaba como líder del Grupo 3 de la Copa Libertadores, con seis puntos y la moral alta después de una campaña sólida.

El rival, Palmeiras , era un coloso de la colonia italiana paulista (años atrás se llamaba Palestra Italia ), con tradición copera y la necesidad de ganar para seguir con vida en el torneo continental .

El Comercio informó el mismo día del partido, el 8 de abril de 1979, sobre el peculiar horario del choque en el histórico Pacaembú. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La víspera de un reto gigante

En la previa, la incertidumbre giraba en torno a Jorge Mendonça, figura del Verdao, máximo artillero del campeonato paulista y del grupo junto a Juan José Oré, de la “U”. Una lesión lumbar lo ponía en duda, pero la sola mención de su nombre mantenía la tensión.

El DT del local paulista Tele Santana protestaba por el horario del partido: 11 de la mañana, de Brasil (9 de la mañana en el Perú), bajo un sol de verano. Pero aceptaba el desafío.

La ciudad se preparaba para un domingo caliente dentro y fuera de la cancha. El otro equipo brasileño del grupo, Guaraní , había vencido a Alianza Lima la noche anterior, igualando en puntos con Universitario , lo que convertía el duelo en un choque decisivo .

Palmeiras se jugaba la vida, Universitario defendía la punta y, sobre todo, la posibilidad de romper un mito: que en Brasil, a los equipos peruanos, siempre les tocaba perder.

En un partido durísimo, Universitario derrotó a Palmeiras, siendo la primera vez que un equipo peruano derrotaba a uno brasileño en el país de la samba. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El arranque: presión y golpe temprano

Desde el pitazo inicial del uruguayo Juan Cardelino, Palmeiras salió como se esperaba: presión alta, ofensiva voraz y centros desde las bandas.

Apenas a los 11 minutos, una falla en la salida del guardameta Eusebio Acasuzo permitió que Marinho Peres, de cabeza, abriera el marcador. 1 a 0.

El grito del gol local retumbó en el estadio, y en esos primeros quince minutos Universitario sufrió: 11 tiros de esquina y escasa salida desde su campo. Parecía que la historia sería corta y amarga para los peruanos .

Así como esta celebración crema en Matute, por Copa Libertadores, el 24 de febrero de 1979, los jugadores de Scarone saborearon de nuevo el dulce placer de la victoria en Sao Paulo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

La reacción crema: equilibrio y primer golpe

Pero el equipo del DT Roberto Scarone supo leer el libreto. Sin dejarse intimidar, adelantó líneas y comenzó a tejer fútbol en el medio con Germán Leguía, Fredy Cañamero y David Zuluaga.

En el minuto 19, la jugada fue precisa: habilitación de Leguía y aparición de Percy Vílchez para clavar un violento disparo que dejó sin opción al guardameta Gilmar.

El empate cambió el semblante del intenso partido en Sao Paulo. El Palmeiras, desconcertado, empezó a enredarse en su propia ansiedad, y los cremas lograron controlar el choque por la Libertadores y de visita, lo cual era un verdadero logro.

En este video, podemos el gol de Vílchez, tras un tiro libre peligroso para Palmeiras. Así jugaba la “U” esos partidos coperos:

El segundo zarpazo: Oré en el área

La “U” olió sangre y se lanzó al ataque. A los 35 minutos, JJ. Oré, el goleador del grupo junto con Jorge Mendonça, recibió un pase filtrado, se abrió espacio con habilidad y fuerza y definió con frialdad para el 2 a 1 ante el equipo brasileño.

En apenas un cuarto de hora del frenético partido, y el club Universitario de Deportes había dado vuelta el marcador en territorio rival. Una proeza.

Fue una lucha constante , un ir y venir, marcas férreas, escapadas, faltas, juego duro. Pero así eran los partidos por Copa Libertadores de esos años finales de la década de 1970 .

Tensión y expulsiones en la segunda mitad

La reanudación encontró a Palmeiras urgido y a Universitario sólido atrás. En el minuto 47, una agresión mutua entre Fernando Cuéllar y Toninho terminó con ambos expulsados. El trámite se endureció: pierna fuerte, protestas y el público presionando.

Publicación en el diario Decano con el gol de Oré ante Palmeiras, aquel domingo 8 de abril de 1979. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El árbitro charrúa Cardelino dejó sin sancionar un claro penal contra JJ. Oré a los 77 minutos, mientras el local Palmeiras, ya sin ideas, insistía con centros que morían en la zaga central que formaban los cremas Eduardo Aguilar y Hugo Gastulo.

El cierre: nervios brasileños, oficio peruano

A los 83 minutos , una viveza de Mendonça casi se convierte en gol. Marcó con la mano, pero, menos mal, el “gol” fue con justicia anulado . Tres minutos después, el golero Acasuzo voló para sacar del ángulo un disparo de Ze Mario . La “ U ” se salvaba.

El colofón llegó al minuto 88: Pires fue expulsado por una entrada violenta contra Leguía, que ya se le escapaba en velocidad.

Los últimos instantes fueron una lección de control: Scarone retiró a Ernesto Neyra para reforzar con Víctor Bustamante, y el equipo se dedicó a esconder el balón, a enfriar el ímpetu verde.

El partido fue de una lucha constante, fue físico y técnico. Pero la "U" sacó la garra. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Victoria con sello histórico

Cuando Cardelino pitó el final, Universitario había consumado algo inédito: la primera victoria de un equipo peruano sobre uno brasileño en la Copa Libertadores.

No fue solo un 2 a 1 ; fue la demostración de que, con orden y convicción , se podía ganar en una de las plazas más difíciles de América.

La prensa paulista, que esperaba un trámite, terminó rindiéndose ante el “fútbol colectivo al más alto nivel” de la “U” y a una defensa “poco menos que impenetrable”.

Esa mañana-tarde en el Pacaembú, en Sao Paulo, no solo se sumaron dos puntos. Se escribió una página dorada, de esas que el hincha crema guarda en la memoria como un trofeo invisible: el día que Universitario, lejos de casa, domó al Palmeiras en su propio jardín.