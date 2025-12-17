| : Crimen en Cantagallo | Asesinato en el Rímac | fin de año | pelea call | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Solo para suscriptores
Icono Premium

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Muerte en Cantagallo: el crimen vecinal que estremeció Lima el último día de 1956

El asesinato de un humilde trabajador, en medio de una disputa por un cableado eléctrico clandestino, reveló el abandono, la violencia y fragilidad humana de un barrio que sobrevivía entre el río y la oscuridad durante la década de 1950.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
Eleadoro Salvador Huanchambé (izq.) y Juan Villalobos Vargas (der.) se culpaban mutuamente de haber provocado la muerte de su vecino Lauro León valencia. Finalmente, el agresor fue el segundo, Villalobos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Eleadoro Salvador Huanchambé (izq.) y Juan Villalobos Vargas (der.) se culpaban mutuamente de haber provocado la muerte de su vecino Lauro León valencia. Finalmente, el agresor fue el segundo, Villalobos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Muerte en Cantagallo: el crimen vecinal que estremeció Lima el último día de 1956
Resumen de la noticia por IA
Muerte en Cantagallo: el crimen vecinal que estremeció Lima el último día de 1956

Muerte en Cantagallo: el crimen vecinal que estremeció Lima el último día de 1956

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El final del año 1956 se transformó en un telón pesado que cayó sobre los habitantes de Cantagallo, en el Rímac. Entre paredes de estera, callejones de adobe y un silencio que arrastraba años de olvido, un hombre quedó tendido tras una patada brutal. Se llamaba Lauro León Valencia, un vecino correcto, trabajador y padre de familia. Su muerte, ocurrida pocas horas antes del Año Nuevo 1957, reveló la otra cara de la ciudad: la que sobrevivía al margen, a oscuras, esperando un progreso que nunca llegaba.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua