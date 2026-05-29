Por Carlos Batalla

Era el diablo en persona. Nelson Cherro Velásquez era su nombre y las comisarías de Magdalena del Mar y del Cercado de Lima le temían porque era capaz de los peores actos de violencia, como balear a un grupo de personas a la salida de un bautizo y herir a niños y adultos, o golpear con tal fiereza al punto de arrancarle la vida a cualquiera.

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