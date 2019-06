Descubriendo el Perú a través del Archivo de El Comercio

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, que se celebra cada 9 de junio, decidimos retroceder en el tiempo para hacer un balance del estado de conservación y digitalización del archivo de prensa más importante del Perú. Al reflexionar encontramos estas lineas que forman parte de un post publicado en 2016:



“Hace algunos años el Archivo de El Comercio inició una etapa de digitalización de su voluminosa colección de negativos. En ella se guardan las comisiones fotográficas realizadas entre la década de los cincuenta y los noventa del siglo XX. Ahora El Comercio cuenta con un Archivo Histórico moderno que alberga más de 10.000 negativos blanco y negro digitalizados y documentados, que enriquecen nuestra base de datos gráfica.”



Pescador de Huanchaco posa ante el lente de nuestro reportero gráfico. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

Unos 1.095 días han transcurrido y podemos afirmar con orgullo que hemos cuadruplicado la cantidad de imágenes digitalizadas de nuestra colección más preciada: la de negativos. Las nuevas imágenes formaron parte del libro y exposición “Mundialistas”. Sin embargo, esta colección no solo tiene imágenes de fútbol, sino postales de personajes de la política, espectáculos y cultura del Perú y el mundo. Entre ese universo de tiras de negativos destacan las del Plan del Perú. Esta campaña de El Comercio, liderada por el entonces subdirector del diario Alejandro Miró Quesada Garland, recorrió costa, sierra y selva del país entre 1956 y 1960.



La misión estaba formada no solo por periodistas y reporteros gráficos si no por geólogos, médicos, sociólogos, ingenieros entre otros especialistas. El objetivo era hacer una radiografía de la situación económica y social del país a mitad del siglo XX.



Reñido partido de basquet en Chiclayo. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

En total los fotógrafos tomaron unas 15.000 fotografías y los periodistas realizaron más de 1.500 reportajes durante 44 meses. Rumbo al Bicentenario de nuestra Independencia creímos indispensable redescubrir el Perú de esos años. Para ello elaboramos un proyecto de conservación y digitalización de estos negativos de 35 m.m. y 6x6, De los sobres y cajas, donde estaban almacenados, fueron trasladados a micas y pioners.



El Plan del Perú cerró su misión en Loreto. (Foto: Archivo Histórico El Comercio)

El proyecto continua en ejecución. Hasta la fecha tenemos 11.450 imágenes digitalizadas de Amazonas, Ayacucho, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moguegua, Piura, Puno y Tacna. Aun quedan varios pioners por digitalizar. Así no solo seguiremos reconstruyendo la ruta que la misión siguió en aquella época, sino que nuestro archivo histórico seguirá creciendo. Así queda demostrado que los archivos están más vivos que nunca y hacen noticia.