Día de la Canción Criolla: el caso de Felipe Pinglo Alva y por qué fue tan popular en el Perú | FOTOS

Felipe Pinglo Alva es un ícono y fundador de la música criolla en nuestro país. El Perú le rinde culto no por su vida bohemia sino por su talento artístico que ha dejado honda huella en la cultura popular con canciones, valses y polcas que siguen siendo interpretados más allá de la fiesta criolla que aún persiste en peñas y en los hogares que la viven como en décadas pasadas.

Una imagen histórica: el multitudinario cortejo fúnebre de Felipe Pinglo Alva, el 13 de mayo de 1936. Todos los barrios criollos de Lima lo acompañaron. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Una imagen histórica: el multitudinario cortejo fúnebre de Felipe Pinglo Alva, el 13 de mayo de 1936. Todos los barrios criollos de Lima lo acompañaron. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Carlos Batalla

Día de la Canción Criolla: el caso de Felipe Pinglo Alva y por qué fue tan popular en el Perú | FOTOS

Felipe Pinglo Alva nació el 18 de julio de 1899 y murió el 13 de mayo de 1936, antes de cumplir los 37 años, dejando un legado imborrable en la música criolla peruana. En plena madurez creativa, se consagró como una figura clave del criollismo, con una vida dedicada a las letras y guitarras en las zonas populares de Barrios Altos y La Victoria, donde animó jaranas inolvidables con sus propios valses y polcas. Hoy, en el Día de la Canción Criolla, lo recordamos en sus mínimos detalles de artista y bohemio.

