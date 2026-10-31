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Imagen del multitudinario cortejo fúnebre de Felipe Pinglo Alva, el 13 de mayo de 1936. Los barrios criollos de Lima acompañaron y dieron el último adiós al eterno símbolo de la canción criolla. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Imagen del multitudinario cortejo fúnebre de Felipe Pinglo Alva, el 13 de mayo de 1936. Los barrios criollos de Lima acompañaron y dieron el último adiós al eterno símbolo de la canción criolla. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

Felipe Pinglo Alva nació el 18 de julio de 1899 y murió el 13 de mayo de 1936, antes de cumplir los 37 años, dejando un legado imborrable en la música criolla peruana. En plena madurez creativa, se consagró como una figura clave del criollismo, con una vida dedicada a las letras y guitarras en las zonas populares de Barrios Altos y La Victoria, donde animó jaranas inolvidables con sus propios valses y polcas. Hoy, en el Día de la Canción Criolla, lo recordamos en sus mínimos detalles de artista y bohemio.

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