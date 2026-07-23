Por Carlos Batalla

La madrugada del 23 de julio de 1941 había inquietud en la frontera norte peruana. Las radios de Lima y Guayaquil, los despachos oficiales y los telegramas que cruzaban el continente insistían en nuevas noticias de la escaramuza en la línea del río Zarumilla, la delgada frontera con Ecuador.

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