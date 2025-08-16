Carlos Batalla
Carlos Batalla

Día del Niño: el nostálgico recuerdo del juego de cometas en Lima en los años 60 | FOTOS
Día del Niño: el nostálgico recuerdo del juego de cometas en Lima en los años 60 | FOTOS

Día del Niño: el nostálgico recuerdo del juego de cometas en Lima en los años 60 | FOTOS

La brisa de invierno en Lima ya no es la misma. Ya no trae consigo el murmullo de una tradición que se elevaba más allá de las azoteas, desafiando a los postes de luz y a los grandes edificios. Fueron las décadas de los 60, 70 y 80, tiempos en los que un simple trozo de papel y dos cañas se convertían en una extensión de nuestros propios sueños de volar. Pero el clímax sucedió a fines de los años 60, en un Perú que vivía las consecuencias de un golpe militar, y donde volar por medio de una cometa era como escapar por unos minutos de la gris realidad.

