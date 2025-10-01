| : Día del Periodista | Día del Periodista Peruano | Prensa en el Perú | | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Solo para suscriptores
Icono Premium
EL COMERCIO
>
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Día del Periodista en el Perú: una memoria escrita con tinta de libertad | FOTOS

El Día del Periodista Peruano, celebrado cada 1 de octubre, como hoy, no es solo una fecha en el calendario. Es, más bien, la ocasión para mirar hacia atrás y reconocer cuánto ha costado defender la libertad de expresión en el Perú. Esa historia está marcada por episodios de censura, clausuras y persecuciones, pero también por gestos de coraje, solidaridad y convicción.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
Una impresionante imagen de la sala de redacción principal de El Comercio, tomada el 29 de abril de 1982. (Foto: Eduardo Ramírez / Archivo Histórico de El Comercio)
Una impresionante imagen de la sala de redacción principal de El Comercio, tomada el 29 de abril de 1982. (Foto: Eduardo Ramírez / Archivo Histórico de El Comercio)
/ EDUARDO RAMIREZ
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Día del Periodista en el Perú: una memoria escrita con tinta de libertad | FOTOS
Resumen de la noticia por IA
Día del Periodista en el Perú: una memoria escrita con tinta de libertad | FOTOS

Día del Periodista en el Perú: una memoria escrita con tinta de libertad | FOTOS

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En el recorrido de la lucha por la libertad de expresión en el Perú, el diario El Comercio, como decano de la prensa nacional, ha estado siempre en el centro de la tormenta, resistiendo embates, aprendiendo de los tiempos difíciles y reafirmando la misión de informar con la verdad de su parte. Así es como vive hoy este Día del Periodista.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua