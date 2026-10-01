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Resumen

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Actividad en la sala de redacción principal de El Comercio, captada el 29 de abril de 1982. (Foto: Eduardo Ramírez / Archivo Histórico de El Comercio)
Actividad en la sala de redacción principal de El Comercio, captada el 29 de abril de 1982. (Foto: Eduardo Ramírez / Archivo Histórico de El Comercio)
/ EDUARDO RAMIREZ
Por Carlos Batalla

Testigo y protagonista de la historia democrática, El Comercio ha estado en el centro de todas las tempestades por la libertad de expresión en el Perú. Soportar los embates del poder y capear los tiempos más difíciles ha sido el costo de sostener una premisa innegociable: informar con la verdad. Bajo ese mandato vive hoy el Día del Periodista.

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