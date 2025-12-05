| : Dia Internacional del Voluntario | Día Internacional del Voluntariado | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Solo para suscriptores
Icono Premium

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Día Mundial del Voluntario: el origen y la historia de los auxiliares voluntarios de la CRP | FOTOS

Este 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntario —también conocido como el Día Mundial del Voluntario—, instaurado por la ONU en 1985. Y no hay mejor ocasión para volver la mirada a un caso emblemático: la historia y el impacto de la Dirección de Auxiliares Voluntarios de la Cruz Roja Peruana, un cuerpo que ha marcado el camino de quienes dedican su tiempo, esfuerzo y humanidad al servicio del prójimo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
Un campamento para maestros instructores de la Cruz Roja Peruana en 1964. (Foto: Archivo Histórico de la Dirección de Auxiliares Voluntarios - CRP)
Un campamento para maestros instructores de la Cruz Roja Peruana en 1964. (Foto: Archivo Histórico de la Dirección de Auxiliares Voluntarios - CRP)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
Día Mundial del Voluntario: el origen y la historia de los auxiliares voluntarios de la CRP | FOTOS
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En todo el mundo, millones de voluntarios entregan horas, fuerza y corazón sin pedir nada a cambio. En el Perú, esa vocación encuentra un lugar profundamente ligado a nuestra propia historia: la Cruz Roja Peruana (CRP), una institución con 146 años de servicio silencioso en un país que siempre ha necesitado manos dispuestas. Por eso, en este Día Internacional del Voluntario, vale recordar la labor de su antigua Dirección de Auxiliares Voluntarios, un cuerpo que marcó generaciones con su entrega, disciplina y compromiso por el prójimo.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua