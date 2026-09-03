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Resumen

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El 14 de enero de 1960, una joven Edith Barr, de 24 años, regresaba al Perú tras su triunfo en Colombia. Y se presentó en exclusiva en el Canal 9 (TV. El Sol) recibiendo el total apoyo de la audiencia criolla de país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
El 14 de enero de 1960, una joven Edith Barr, de 24 años, regresaba al Perú tras su triunfo en Colombia. Y se presentó en exclusiva en el Canal 9 (TV. El Sol) recibiendo el total apoyo de la audiencia criolla de país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

Corría febrero de 1958. Lima vibraba entre los cines de barrio, las boites elegantes como Embassy y Copacabana, y el inconfundible sonido de guitarras y cajones criollos. En las páginas de El Comercio, un cronista reparó en un fenómeno que crecía desde las radios y los escenarios: no era una estrella de Hollywood, sino una joven morena de voz cálida y singular encanto que comenzaba a conquistar al público. Su nombre era Edith Barr.

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