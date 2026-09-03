Imagen que acompañó a la crítica positiva de El Comercio, el 26 de febrero de 1958, cuando Edith tenía solo 22 años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

En aquellos años, la música criolla vivía una edad de oro y reclamaba nuevas voces capaces de renovar un repertorio dominado por figuras consagradas como Jesús Vásquez y Eloísa Angulo. Fue en ese escenario donde Edith Barr comenzó a brillar con luz propia, encarnando a una nueva generación de intérpretes que unía juventud, talento y carisma. Pronto, El Comercio confirmó el apelativo que ya ganaba terreno entre el público: “La Flor Morena de la Canción Criolla”.

Detrás de esa consagración había una historia de perseverancia y rebeldía juvenil. Desde niña, Edith Barr se escapaba de la escuela para asistir a las presentaciones de los grandes intérpretes criollos, pese a las reprimendas de sus padres. Su pasión era tal que, aún con uniforme escolar, los limeños comenzaron a reconocer su voz cristalina en las radios, interpretando el vals “Rosa de América” (1948), de Augusto Rojas.

El paso hacia la madurez artística exigió decisiones audaces y disciplina. Durante un tiempo, Edith Barr alternó sus aspiraciones musicales con su trabajo como secretaria comercial en el Centro de Lima, hasta que decidió abandonar las oficinas para dedicarse por completo al canto. En aquel verano de 1958, a sus 22 años, tenía dos ambiciones muy claras: comprarse un automóvil de lujo y convertirse en la máxima cantante del Perú.

La imagen de Edith Barr en los años 60 fue de una combinación convincente de talento, belleza y perseverancia. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El titular de la nota de 1958 de El Comercio confirmaba que el Perú estaba ante una mujer creativa, sensible y criollísima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Vecina entrañable de La Victoria, Edith Barr llevó al canto criollo el espíritu popular de su barrio, junto con su pasión por Alianza Lima y su admiración por compositores como Abelardo Núñez y Manuel Acosta Ojeda. Su gracia y estilo conquistaron pronto al público limeño. El balance publicado por El Comercio el 26 de febrero de 1958 confirmó lo que ya se comentaba en las calles: había surgido una estrella llamada a proyectar la música criolla más allá de nuestras fronteras.

EDITH BARR: DE LAS ONDAS RADIALES AL TRIUNFO INTERNACIONAL

La carrera de Edith Barr se consolidó tras aquel espaldarazo periodístico. Pronto se convirtió en figura habitual de los principales programas radiales, especialmente en Radio El Sol, donde su voz aterciopelada conquistaba a la audiencia. Su presencia también era garantía de éxito en las boites y locales de moda de Lima, convirtiendo cada presentación en uno de los atractivos de la vida nocturna capitalina de fines de los años 50.

Sin embargo, el talento de Edith Barr pronto traspasó las fronteras del Perú. Sus presentaciones en Colombia fueron recibidas con entusiasmo, y en Bogotá logró contratos en exclusivos escenarios, consolidando a temprana edad una proyección internacional poco común entre las intérpretes criollas.

En su reencuentro con el público peruano, en enero de 1960, en el Canal 9 (TV. El Sol), Edith demostró su amplio dominio del lenguaje televisivo. Las cámaras la amaban. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Sus seguidores esperaban el día de volverla a ver, esta vez en la novísima televisión peruana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Sus giras internacionales mantuvieron en vilo a la prensa de espectáculos a comienzos de los años 60. Mientras los diarios especulaban sobre sus próximos destinos, entre ellos Chile, el público peruano esperaba con entusiasmo su regreso. Cada viaje fortalecía su experiencia escénica y consolidaba una madurez interpretativa que le permitía conquistar tanto a los seguidores del criollismo como a las nuevas audiencias de la televisión.

La televisión, que desde enero de 1960 comenzaba a consolidarse en el Perú, encontró en Edith Barr una de sus figuras más atractivas. Su exclusividad con Canal 9 (TV El Sol) y Radio El Sol la convirtió en protagonista habitual de las columnas de espectáculos. Frente a las cámaras, su voz, presencia y carisma confirmaron que estaba hecha para la pantalla chica.

En enero de 1960 llegó el reencuentro con su público. Los diarios limeños anunciaron el retorno triunfal de la joven estrella a Canal 9, en el horario estelar de las diez de la noche, tras sus exitosas presentaciones en Colombia. Edith Barr volvía a Lima con laureles internacionales, dispuesta a reafirmar el lugar que había conquistado desde sus inicios en La Victoria.

Edith Barr en una foto de fines de 1968, cuando su fama ya estaba completamente consagrada. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Edith Barr fue la estrella exclusiva de este joven canal de TV. peruana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

EDITH BARR: APOTEÓSICA REAPARICIÓN EN CANAL 9 Y CONSAGRACIÓN DEFINITIVA

La noche del 14 de enero de 1960, Lima esperaba el regreso televisivo de Edith Barr. En los estudios de Canal 9, todo estaba listo para recibir a la estrella de la canción criolla, que reaparecía en horario estelar tras sus exitosas presentaciones fuera del país. Cuando finalmente apareció ante las cámaras, su sonrisa y su presencia escénica confirmaron el magnetismo de una artista que ya comenzaba a convertirse en leyenda.

El repertorio de aquella noche combinó los valses que marcaron sus inicios con las melodías que había perfeccionado durante su exitosa gira por Colombia. Con una voz plena de emoción, Edith Barr demostró que sus triunfos en el extranjero habían fortalecido aún más su arte. Estaba, entonces, en la plenitud de sus facultades interpretativas.

La prensa del día siguiente elogió la actuación, cerrando el ciclo iniciado por El Comercio en 1958. Si entonces se vislumbraba en la joven artista un futuro prometedor, su reaparición televisiva en 1960 confirmó que aquellas expectativas se habían cumplido: Edith Barr ya era una figura consagrada de la canción peruana, capaz de triunfar dentro y fuera del país.

La delicada y sonora voz de Edith Barr será siempre recordada por los que gustan de la música criolla. Ella fue una de esas estrellas del criollismo que poco a poco se van apagando. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Visto en retrospectiva, el bienio 1958-1960 marcó la consagración de Edith Barr. De sus primeros pasos y el respaldo de la crítica pasó a convertirse en una de las grandes embajadoras del criollismo. “La Flor Morena de la Canción Criolla” demostró que la música nacida en los barrios limeños podía trascender fronteras y conquistar nuevos escenarios.

Hoy, al evocar aquellos años de radios estelares, boites elegantes, pantallas en blanco y negro y grandes crónicas periodísticas, la figura de Edith Barr se engrandece como parte esencial de nuestro patrimonio cultural. Y lo fue hasta el último día de su vida, que se apagó el 1 de setiembre de 2026.