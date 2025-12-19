| : Jesús Vásquez | María Jesús Vásquez | Reina y Señora de la Canción Cri | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

Jesús Vásquez: 105 años de la voz que sigue siendo el alma del Perú | FOTOS

Hace 105 años, el 20 de diciembre de 1920, en Lima, nació una de las grandes intérpretes del criollismo peruano: María de Jesús Vásquez, o simplemente Jesús Vásquez, la voz que el país consagró para siempre como la “Reina y Señora de la Canción Criolla”.

Imagen de Jesús Vásquez en una entrevista con El Comercio el 5 de julio de 1974. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Imagen de Jesús Vásquez en una entrevista con El Comercio el 5 de julio de 1974. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Jesús Vásquez: 105 años de la voz que sigue siendo el alma del Perú | FOTOS
Jesús Vásquez: 105 años de la voz que sigue siendo el alma del Perú | FOTOS

Jesús Vásquez: 105 años de la voz que sigue siendo el alma del Perú | FOTOS

El 20 de diciembre de 1920, Jesús Vásquez vio por primera vez la luz en Lima. Ella era una niña predestinada a la gloria en los escenarios, aunque sus primeros pasos fueron los de cualquier pequeña de barrio que encontraba en el canto un refugio.

