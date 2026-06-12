Perú, el equipo revelación de aquel mundial, se plantaba ante el todopoderoso Brasil de Pelé, Tostao, Jairzinho y Rivelino en los cuartos de final. Era el choque entre la audacia de una “generación dorada” como la peruana y la maquinaria perfecta del fútbol mundial de los auriverdes.

Pese a la derrota final de la blanquirroja por 4 a 2, el equipo nacional demostró que su presencia en la cita mundial de México no era producto del azar.

Guadalajara, 14 de junio de 1970. Las dos selecciones de Perú y Brasil en perfecta formación para entonar los respectivos himnos nacionales. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

UN EQUIPO PERUANO QUE NO FUE A HACER TURISMO A MÉXICO

La previa se vivió con una intensidad pocas veces vista en las calles limeñas, donde la ilusión de ver a la blanquirroja entre los cuatro mejores del planeta mantenía a todo un país en vilo. El técnico Didí, quien conocía como nadie las entrañas del fútbol brasileño, confiaba en sus pupilos.

Liderados por figuras como Cubillas, Sotil, Gallardo y Chumpitaz, los peruanos podían dar la sorpresa, pensaba Didí. Pero la escuadra brasileña llegaba con la etiqueta de favorita, portando una estirpe de pentacampeones en potencia que se sentía en el ambiente. El árbitro del partido fue el belga Vital Loraux.

Hoy hubiera correspondido a "octavos de final", pero por el número de países participantes en México 70 eran los "cuartos de final". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Desde el pitazo inicial, el partido se planteó como un juego de ajedrez táctico con chispazos de genialidad individual. Brasil impuso su ritmo inicial, buscando penetrar la defensa peruana con la movilidad de Pelé y la profundidad de sus carrileros.

La selección peruana, sin amilanarse, respondía con transiciones rápidas, aprovechando la velocidad de sus delanteros para incomodar a la zaga rival. Fue un inicio frenético, donde la pelota parecía quemar en los pies de ambos protagonistas.

La defensa, bajo el liderazgo del capitán Chumpitaz, el “Granítico”, se multiplicaba para contener los embates de Jairzinho y Rivelino, quienes buscaban espacios entre líneas con una precisión milimétrica.

Portada del suplemento dominical del diario El Comercio, que se sumaba al apoyo de la selección de Didí. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

A los 11 minutos, un gol de Rivelino sacudió el tablero, pero Perú lejos de caer en la desesperación, mantuvo el orden táctico. El despliegue físico de Chale y Mifflin en el medio campo fue fundamental para cortar el circuito creativo brasileño, manteniendo a la bicolor dentro del partido.

EL DESPERTAR DE LA ESPERANZA EN TIERRA AZTECA

Perú no era un extraño en las instancias decisivas; el equipo ya había demostrado ante Bulgaria y Marruecos que poseía una identidad propia. En el césped de Jalisco, esa identidad se tradujo en una lucha sin cuartel por cada centímetro de terreno.

A pesar de los ataques brasileños, la zaga nacional se mantuvo firme, cerró filas y sus delanteros buscaron desesperadamente el error rival para contraatacar. Fue un primer tiempo de alta tensión, donde cada jugada se sentía como una final.

El talento natural y la habilidad técnica del Nene Cubillas creaban zozobra en la media cancha brasileña. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Sin embargo, a los 15 minutos, Tostao aumentó la cuenta, complicando el panorama para las aspiraciones nacionales. Fue un golpe duro, pero el equipo peruano mostró carácter. A los 28 minutos, una combinación magistral terminó con el descuento de Alberto Gallardo.

El “Jet” peruano había devuelto la esperanza a millones de peruanos con un remate cruzado. El Perú entero seguía el cotejo a través de la radio y televisión, y todos fueron testigos del estallido del estadio. Por un instante, se sintió que la remontada era una posibilidad tangible.

El segundo tiempo comenzó con un ritmo más pausado, pero con la misma intensidad táctica que el primero. Brasil, consciente de que no podía relajarse, intentó retomar el control, pero Perú se mostraba más atrevido, buscando el empate con un juego asociativo.

Ese toque productivo desconcertaba por momentos a la defensa brasileña. Fue entonces cuando la figura de Teófilo Cubillas empezó a emerger, liderando los ataques peruanos con su característica elegancia y visión de juego.

En la imagen, el arquero brasileño Félix observa resignado uno de los goles peruanos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Las oportunidades comenzaron a sucederse en ambos arcos, convirtiendo el partido en un ida y vuelta electrizante. Sotil, con sus amagues constantes, generaba faltas cerca del área, lo que obligaba a los brasileños a emplearse a fondo para frenarlo.

La defensa nacional, liderada por un inmenso Chumpitaz, seguía resistiendo los intentos de Pelé, cuya presencia gravitaba en cada rincón del campo, obligando a los peruanos a estar atentos, sin pestañear, en cada segundo del partido.

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Pero Brasil era una máquina de precisión y, a los 7 minutos del complemento, Tostao volvió a marcar, alejándose nuevamente de la bicolor en el marcador. Fue un balde de agua fría, no obstante el equipo bicolor no bajó los brazos y siguió intentando.

A los 25 minutos, Cubillas, con una gran jugada individual que nació de una combinación con Gallardo, logró descontar nuevamente, poniendo el marcador 3-2 y manteniendo viva la llama de la ilusión. El tramo final del partido fue una exhibición de pundonor.

Los muchachos peruanos festejaron el gol de Alberto Gallardo. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La selección peruana, con el corazón en la mano, volcó todas sus energías al ataque, descuidando por momentos la retaguardia, algo que el entonces bicampeón mundial aprovechó con la contundencia que lo caracterizaba.

Jairzinho cerró la cuenta, sentenciando el 4-2 definitivo a los 30 minutos de esa segunda parte, pero dejando en claro que el triunfo brasileño había sido trabajado, labrado palmo a palmo, ante un rival que no le regaló absolutamente nada.

DESPEDIDA PERUANA DE MÉXICO 70 CON LA FRENTE EN ALTO

Tras el pitazo final, la sensación en el vestuario peruano era de amargura por la eliminación, pero de inmenso orgullo por el camino recorrido. El técnico Didí, con la calma que lo caracterizaba, elogió la entrega de sus muchachos.

Hugo Sotil estaba endiablado. Los brasileños debieron marcarlo al milímetro. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

El DT de la bicolor destacó que habían jugado de igual a igual ante el futuro campeón del mundo. El reconocimiento fue unánime: Perú había dejado una huella imborrable en el fútbol mundial, siendo respetado por su estilo y dignidad.

El regreso a Lima estaba programado para el viernes 19 siguiente, donde los jugadores serían recibidos como héroes nacionales. La prensa local, al día siguiente del encuentro, no escatimó adjetivos para calificar la actuación peruana: “El equipo mostró que no fue un turista y cayó luchando”, rezaban los titulares.

En las calles, el hincha peruano celebró no la derrota, por supuesto, sino la manera en que se perdió. La campaña en México 70 fue considerada la mejor hasta ese momento, un legado que las futuras generaciones intentarían imitar.

El resultado final de 4 a 2, a favor de los audiverdes, no restó méritos al juego en conjunto de Perú. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Se habló de una “buena campaña”, reconociendo que, a pesar de las gruesas fallas defensivas, el equipo nunca renunció a su filosofía de juego. Aquel 14 de junio de 1970 fue el día en que Perú le perdió el miedo a los gigantes.

El impacto de este resultado fue tal que se mantuvo en la conversación pública durante varios días. Incluso en medio de los esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto del 31 de mayo en el Callejón de Huaylas, el fútbol brindó una tregua de alegría y orgullo. Los jugadores retornaban como deportistas y embajadores que habían dignificado el nombre del país en el extranjero.

Al final del choque, y tras el intercambio de camisetas. Pelé saludó al público mexicano. México apoyaba a Brasil. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La derrota 4-2 ante Brasil pasó a la historia como el testimonio de que el talento peruano estaba a la altura de los mejores. La capacidad de reacción ante cada gol recibido fue el sello de un equipo que, pese a las limitaciones, compitió con una grandeza inusual.

Aquel día, México 70 vio a un Perú que, aunque se despidió, lo hizo con la frente en alto, con la satisfacción del deber cumplido. Desde entonces, la lección fue clara: con orden, disciplina y talento, se puede aspirar a las cimas más altas. Perú se despidió de tierras mexicanas con su nombre bien grabado en las páginas de oro del torneo mundial.

EL LEGADO DE UNA GENERACIÓN INOLVIDABLE

El reconocimiento internacional llegó de inmediato: la prensa de diversas partes del mundo alabó la propuesta futbolística de la selección peruana. Fue un equipo que jugó por convicción, que no especuló con el resultado y que buscó siempre el arco contrario.

Se valoró que, a pesar de enfrentar a figuras de la talla de Pelé, Tostao y Rivelino, la bicolor nunca se sintió menos que nadie. El impacto emocional fue profundo, uniendo a un país en medio de momentos difíciles. El orgullo de ver a los colores patrios en una cita tan importante generó un sentimiento de identidad que trascendió lo deportivo.

La crítica especializada del momento rindió homenaje al juego de Perú y Brasil. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Pasaron los días y la prensa seguía analizando los errores defensivos, pero siempre en el contexto de un equipo que prefirió atacar antes que defenderse. Fue una apuesta arriesgada, pero que le dio al hincha la alegría de ver a sus jugadores pelear cada pelota como si fuera la última. Didí, en sus declaraciones post partido, recalcó la entereza de sus dirigidos en un momento tan complejo de la competencia mundial.

El 15 de junio de 1970, el diario El Comercio dedicaba sus páginas principales a este hito, destacando no solo la derrota, sino el camino recorrido. Las crónicas hablaban de la “tranquilidad en el camarín peruano”, una señal de que el grupo sabía que había dejado todo en el campo. No había reproches, solo la satisfacción de haber sido protagonistas en la máxima fiesta del fútbol.