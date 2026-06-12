Por Carlos Batalla

Esa tarde del domingo 14 de junio de 1970, el combinado peruano fue un equipo valiente, que peleó hasta el último aliento. Así lo sintieron todos los asistentes al caluroso Estadio Jalisco, escenario de un duelo que quedaría grabado en la memoria colectiva del hincha peruano.

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