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Resumen

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Menudo era un grupo juvenil muy popular en América Latina durante los años 80. Llegó al Perú en 1981, en pleno auge de su nueva generación. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Menudo era un grupo juvenil muy popular en América Latina durante los años 80. Llegó al Perú en 1981, en pleno auge de su nueva generación. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
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Por Jean Pierre Andonaire Villegas, Carlos Batalla

El mismo día que un Eclipse Total de Sol se registró en gran parte de la URSS, un famoso grupo musical juvenil alborotó nuestro país. El 31 de julio de 1981, Menudo llegó a Lima como parte de una gran gira internacional por el continente americano.

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