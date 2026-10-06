El mismo día que un Eclipse Total de Sol se registró en gran parte de la URSS, un famoso grupo musical juvenil alborotó nuestro país. El 31 de julio de 1981, Menudo llegó a Lima como parte de una gran gira internacional por el continente americano.

Ya en el Perú, realizó tres conciertos (igual que esta semana BTS), pero no en el Estadio de San Marcos sino en el Coliseo Amauta. Días después, el conocido recinto fue clausurado por no contar con las medidas de seguridad establecidas por Defensa Civil en una de las presentaciones del grupo boricua.

Callao, 31 de julio de 1981. Menudo, encabezado por René, baja del avión y pisa tierra peruana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / þ

Antes de irse, la locura que generaban los cinco adolescentes extranjeros detuvo, por más de una hora, los vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

MENUDO: SU LLEGADA AL PERÚ

El día de su aterrizaje cayó viernes. Menudo llegó al terminal aéreo limeño en medio de una gran avalancha de adolescentes. Miles de jovencitas se arremolinaron con pancartas en mano en los alrededores del Jorge Chávez.

La mayoría de las fanáticas cantaba y bailaba los temas más famosos del grupo del momento. Tras bajar la escalinata del avión, Xavier, René, Miguel, Ricky y Johnny, sonrieron a los “besos volados” y los gritos de sus fans.

De izquierda a derecha: Miguel, Xavier, Ricky (cargado) René y Johnny. Cinco fantásticos chicos de los 80. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / þ

Minutos después, su productor y compositor Edgardo Díaz (fundador del grupo) declaró para la prensa peruana. Díaz explicó que el éxito del grupo se debía a que no había cambiado su estilo desde que todo comenzó en noviembre de 1977.

También recalcó que era un conjunto de voces frescas. “Ya hemos renovado el grupo dos veces. Una de las condiciones es que sus integrantes no pasen de los 15 años. Los chicos son normales. Cuatro de ellos están en lo que vendría a ser en el Perú, cuarto de secundaria. El mayor está en quinto”, dijo sonriente.

El productor del logo “MDO” reveló que realizaban esta gira por Sudamérica especialmente porque estaban de vacaciones. Indicó que los adolescentes tenían un maestro que se encargaba de instruirlos.

El saludo del grupo a sus fans: Menudo ni se imaginaba la locura que iban a vivir en Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Asimismo, manifestó que, a pesar de tener siete discos grabados, “se preparan para sacar otro de música rock latinoamericana”. En ese momento, en el Perú, su tema “No que no” estaba ocupando los primeros lugares del ranking musical nacional.

Este tour internacional había comenzado el 3 de mayo de 1980 y venían de presentarse en Argentina, Chile, además de México y los Estados Unidos de América. Luego de sus conciertos en nuestro país, viajarían a España, Puerto Rico y cerrarían sus presentaciones volviendo a México.

Al terminar su conferencia de prensa, decenas de agentes policiales custodiaron a Menudo hasta un vehículo negro que los esperaba en la pista del aeropuerto limeño. El automóvil los trasladaría hasta su hospedaje.

MENUDO: INÉDITA ENTREVISTA

Al día siguiente, el sábado 1 de agosto de 1981, un reportero del diario Correo entrevistó al grupo puertorriqueño. En la conversación, los adolescentes revelaron detalles poco conocidos.

“Me gustan las experiencias que voy adquiriendo con los viajes. Es una manera de hacer nuevas amistades, conocer las costumbres de otros países y su cultura. Me siento contento de estar en Lima. En mi casa no puedo salir mucho porque me siguen. Admiro mucho al grupo Boston, Donna Summer y José Luis Rodríguez”, dijo Ricky Menéndez.

Xavier Serbia confesó que admiraba a The Jackson Five, en tanto René Farrait dijo que le gustaba el grupo Kansas. Este último también contó que siempre eran “besados y tocados” por las chicas, y que por eso era necesario que la Policía los custodie para que “no los rapten”.

Luego, Miguel Ángel Cancel explicó que el éxito que tenían se debía a la dedicación y esmero que mostraban en cada presentación, y desveló que si no llegaba a ser cantante profesional sería arquitecto. Además, aclaró que le encantaba usar el pelo largo para identificarse con la juventud.

Por último, Johnny Losada admitió que era fanático de la velocidad y que le gustaba andar en bicicleta. “Cuando tengo tiempo me dedico a escuchar música o a salir a pasear. Claro que lo tengo que hacer con alguien que me cuide. Las muchachas son peligrosas, aunque me gustan mucho”, dijo, sonriente. Así terminó la entrevista.

MENUDO: UNA LOCURA POR EL GRUPO

La tarde del 2 de agosto de 1981, miles de jóvenes abarrotaron las tribunas del Coliseo Amauta, aún en los límites del Cercado de Lima, cerca de la avenida Venezuela, para la primera presentación de Menudo en nuestro país.

El concierto fue todo un éxito. Al día siguiente, el 3 de agosto, el caos invadió el recinto limeño para el segundo recital del grupo. La desorganización que provocaba la gran cantidad de menores que querían entrar al mismo tiempo al local limeño hizo que la función se retrasara más de una hora.

Lima, 6 de agosto de 1981. Parecía que todas las fans del Amauta estaban en el aeropuerto Jorge Chávez ese día que Menudo se iba de país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Pasada las ocho de la noche, las puertas se abrieron y miles de personas entraron al coliseo entre pisotones y caídas al suelo. Cientos de fanáticas se amontonaron en las escaleras, cerca del escenario. El animador del evento anunció el inicio del espectáculo, pero el recital no comenzó hasta después de media hora. Primero se presentó un grupo de “basquetbolistas estadounidenses” y luego, salió Menudo.

El concierto terminó a las 11 y 30 de la noche. La salida del público y el tráfico en la zona fue todo un caos. Esa noche, algunas fanáticas terminaron con golpes leves en el cuerpo por la brusca aglomeración de personas en el lugar.

El 4 de agosto de 1981, los cinco integrantes del famoso grupo puertorriqueño confesaron sus preferencias amorosas. Todos revelaron que estaban enamorados y que la mayoría ya había tenido pareja alguna vez.

“Estamos en la edad difícil. No somos niños ni somos adultos. Nuestros padres y todos los padres no comprenden nuestro estado emocional. Puedo confesar, con sinceridad, que si he tenido experiencia sexual. Y eso también ha pasado con la mayoría de mis compañeros”, reveló Xavier. Además, el cantante manifestó que le gustaban las “rubias que sean sinceras y no anden con rodeos”.

Lima, 6 de agosto de 1981. Las y los fans peruanos eran una masa que iba y venía en la propia pista del terminal aéreo como ocurría en esos años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

MENUDO: PELIGROSA DESPEDIDA

Al día siguiente, el 5 de agosto de 1981, el Concejo Provincial de Lima anunció que clausuraba el Coliseo Amauta por no cumplir con los “requisitos necesarios de seguridad” para el público asistente al concierto de Menudo, como lo exigía Defensa Civil.

El recinto ya había sido cerrado en 1978 tras recibir una multa de “un millón de soles” por la misma medida. Los propietarios del local lo mandaron a “remodelar” y volvieron a obtener el permiso de la municipalidad un tiempo después.

Sin embargo, las mejoras que se hicieron no fueron suficientes. El local no tenía una reja de seguridad en el escenario ni un anillo periférico de contención en las escaleras. Además, tampoco redujo su capacidad de 20 mil personas a 14 mil asistentes.

La mañana del 6 de agosto de 1981 se supo que el conocido local limeño entraría en proceso de remodelación y que solo había “reabierto sus puertas” para las tres presentaciones del famoso grupo juvenil. En pocas palabras, el Amauta había sido una “bomba de tiempo” para los fans de Menudo.

Lima, 6 de agosto de 1981. Tras amenazas de bomba y caos completo, el grupo boricua Menudo recién pudo abordar el avión de Iberia que los llevaría a Madrid. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Horas después, los integrantes de Menudo partieron en un auto negro hacia el aeropuerto Jorge Chávez para viajar hacia España. Miles de jóvenes los esperaban. La gran mayoría invadió la pista de despegue cuando vio al vehículo ingresar al terminal aéreo.

Esto hizo que los vuelos de llegada y salida se interrumpieran por una hora. Los custodios tuvieron que utilizar motobombas para dispersar a los fanáticos. Los cinco cantantes debieron ser encerrados en las instalaciones de la base aérea naval.

Pero el escándalo rebasó los límites: cerca de la 1 y 30 de la tarde, una llamada anónima avisó que una “bomba” había sido colocada en el interior del avión de Iberia que llevaría a los artistas adolescentes hacia Madrid. Esto hizo que la Guardia Civil (GC) y el personal de resguardo de aduanas revisaran todas las maletas del vuelo durante dos horas.

Incluso, bajaron del avión a las estrellas musicales. Antes de volver a la nave, los adolescentes de Menudo confesaron estar sorprendidos por las fanáticas y fanáticos que tenían en nuestro país.

“Estamos muy contentos de haber actuado en Lima, cuya juventud, especialmente las mujeres, son las más hermosas de esta parte del continente. Esta despedida no la olvidaremos jamás. No pensábamos que teníamos tantos admiradores en esta querida patria. Esperamos volver pronto”, manifestaron. Después, con una total inocencia, abordaron la nave de la empresa española y partieron al país europeo, donde seguirían su gira internacional.

Es así como terminó la visita de este famoso grupo musical puertorriqueño al Perú hace 45 años. Hoy, la llegada de BTS a Lima y sus conciertos ya no en el Amauta sino en San Marcos, del 7, 9 y 10 de octubre evocan aquella misma pasión que Menudo despertó entre miles de seguidores peruanos en 1981, los de la generación X.