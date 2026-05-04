Por Carlos Batalla

Aunque hoy se habla de retroalimentación entre medios y audiencia, El Comercio ya la vivía hace casi un siglo: a fines de los años 20 y comienzos de los 30, multitudes se reunían frente al diario Decano para seguir el “minuto a minuto” de la selección peruana de fútbol, interactuando en tiempo real con los periodistas. No era magia: era el periodismo cumpliendo su función.

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