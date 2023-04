El Dalai Lama antes de la gran polémica: ¿cómo fue su única visita al Perú en 2006?

Esa vez de junio de 1992, el lama tibetano que llegó en representación del gran Dalai Lama dio una conferencia en Lima y expresó que traía al Perú “el mensaje lama de paz y solidaridad humana”. Era reciente el autogolpe del 5 de abril del presidente Alberto Fujimori y el país se debatía en medio de la violencia terrorista y una devastadora hiperinflación. La anomia social estaba presente en cada parte del país.

Dombun Tulku dio dos conferencias: una en el Hotel La Hacienda, en Miraflores, y otra en el campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El tema central en ambas fue “la sabiduría del budismo tibetano, a través del método de liberación del sufrimiento y conocimiento de la verdadera naturaleza”.

Esta importante visita dio a entender a todos que el Dalai Lama estaba cerca. No obstante, durante toda la década de 1990 el gran líder del Tíbet no pisó tierra peruana. Enemigo político de la República Popular de China, invitar al Dalai Lama podía significar la enemistad o al menos la molestia del gigante asiático.

Cusco, 8 de mayo de 2006. El Dalai Lama, Tenzin Gyatso, llegó a la Ciudad Imperial e intercambió ideas y opiniones con las comunidades andinas de esa región. (Foto: Juan Ponce / GEC El Comercio) / JUAN PONCE

Quizás por ello, los peruanos debimos esperar hasta el 5 de abril de 2006 para que nos confirmaran la noticia de su visita. Sería al mes siguiente, en mayo, específicamente el 7 de mayo de 2006, cuando lo vimos llegar al Perú. Lo haría en el contexto de una gira por Latinoamérica.

Según la historia tibetana, fue el tercer sacerdote, Sonam Gyatso (1543-1588) quien instauró el término “Dalai Lama”, expresión proveniente del mongol “Dalai” (océano) y del tibetano “Lama” (maestro). Significa entonces: “Maestro de gran sabiduría”. Sonam Gyatso hizo que la figura del Dalai Lama fuera reconocida por los mongoles, en quienes difundió el budismo. Antes de ese cambio se les conocía como “Drepung Tulkus” (“Las reencarnaciones de Drepung”).

Por ello, la visita al Perú entre el 7 y 9 de mayo de 2006 del decimocuarto y actual Dalai Lama, cuyo nombre original es Tenzin Gyatso (1935), causó revuelo en el país. Llegó tras estar en Brasil, Argentina y Chile, a donde llegó no desde su tierra natal, el Tíbet, sino desde su exilio en Dharamsala, al norte de la India.

El Dalai Lama llegaba a Lima (luego al Cusco) invitado especialmente por la PUCP para dar conferencias, asistir a reuniones con distintas personalidades e incluso pudo encontrarse con seguidores budistas.

Portada del 8 de mayo de 2006. El Comercio siguió los pasos del Dalai Lama en Lima y el Cusco. (Foto: GEC El Comercio)

DALAI LAMA: EL PRIMER DÍA MOTIVADOR ENTRE JÓVENES

Su avión no aterrizó en Lima a la hora señalada (9:45 a.m.) debido a una densa neblina. Hizo un alto en Chiclayo, en la costa norte, y luego enrumbó a la capital a la que llegó al mediodía. El líder tibetano había obtenido el Premio Nobel de la Paz en 1989, y con esa autoridad global apostó en Lima por un discurso que planteaba la armonía entre todas las religiones.

En las puertas del hotel donde se hospedaría, lo recibieron varias decenas de personas vestidas a la usanza budista. El lama mayor estaba muy resguardado por su equipo de guardaespaldas. No era extraño verlo rodeado de sujetos con terno que lo cuidaban debido a posibles atentados (había sido amenazado muchas veces).

El Comercio del 8 de mayo de 2006 decía: “El Dalai Lama caminaba como un anciano maratonista, con una sonrisa abrigadora. Cuando pasó la puerta del Miraflores Park Plaza lo primero que hizo fue oler las flores a su paso concentrado. La prensa lo esperaba con desespero, pero él necesitaba reponer energía a solas, almorzando una sopa de verduras y un preparado de fideos, vegetales frescos y un poco de salmón”.

Llegó con una comitiva de 11 personas, algunos criticaron que se cobrara dinero por escucharlo, pero con ello se cubrían los gastos de su gira en varios países del continente; se informó a la prensa que, si sobraba dinero, este se donaría a obras de caridad.

Lima, 7 de mayo de 2006. El Dalai Lama dio una conferencia ante unas tres mil personas en el Polideportivo de la PUCP. (Foto: Enrique Cúneo / GEC El Comercio) / ENRIQUE CUNEO

El líder espiritual tenía ese mayo de 2006 70 años de edad, y el físico templado y firme. En el encuentro con la prensa de ese día, vestido de monje tradicional, hizo frente a los curiosos periodistas a quienes explicó temas como la violencia en Medio Oriente y el hambre en África. Sobre nuestra región le pareció que había progreso económico.

Por la noche, en el Polideportivo de la PUCP, en San Miguel, el Dalai Lama dio la conferencia “El poder, la tolerancia y la compasión” para más de tres mil personas . Allí expresó que la felicidad dependía de la paz interior, no de las cosas materiales. Por ello, dijo, el ego es el peor enemigo de la felicidad.

Algo agotado, volvió a su hotel y allí tuvo que recibir –en secreto– a la aún primera dama de la Nación, Eliane Karp.

DALAI LAMA: UN SEGUNDO DÍA INOLVIDABLE EN EL CUSCO

Al día siguiente, el 8 de mayo de 2006, alzó vuelo al Cusco. Todo fue llevado con frenesí por el corto tiempo de su agenda. En el Coricancha, como líder del budismo tibetano se encontró con una multitud de gente que fue testigo de su cita con un representante de la comunidad inca Q’ero. Los de Q’ero hicieron dos días de caminata para llegar y preguntar por el “papay lama”.

Era gente de las alturas, aliados del cerro Ausangate, que anunciaron que llegarían con algunos altomisayoc (sacerdotes andinos que hacen pagos y están en contacto con los apus o espíritus de los cerros). Pero fue Isaac Flores (50 años), de esa comunidad, quien se reunió finalmente con el Dalai Lama.

Cusco, 8 de mayo de 2006. El Dalai Lama congenió con el representante Q'ero en el Cusco. Demostró una gran empatía con las comunidades andinas. (Foto: Juan Ponce / GEC El Comercio) / JUAN PONCE

Miles de campesinos de diversas provincias cusqueñas, hombres y mujeres rurales agasajaron al Dalai Lama con tejidos de alpaca y oveja, adornados con tintes naturales; también con productos alimenticios y rituales, así como objetos musicales. Una veintena de dominicos, cuidadores del Coricancha por cuatro siglos, se acercaron al líder espiritual tibetano, destacando su vocación interreligiosa.

El sufrimiento es una circunstancia que debía enfrentarse, dijo a todos el Dalai Lama; para ello estableció un conjunto de técnicas de meditación para poder llegar al estado de iluminación y lograr la proeza del nirvana. El Dalai Lama dejó satisfecho a todos los asistentes.

Paciente, a pesar de la tarde que avanzaba, Tenzin Gyatso se dirigió a la Municipalidad del Cusco para dictar su última charla sobre culturas ancestrales. El salón de actos estaba desbordado. Eran más de mil personas. Toda la jornada cusqueña fue intensa, pues su avión de regreso a Lima partía a las 4 y 30 de la tarde, y hasta casi esa hora estuvo en el municipio cusqueño.

Lima, 7 de mayo de 2006. El gesto sintomático y recurrente del Dalai Lama para la gente y los lentes de la prensa. Así llegó al Hotel Miraflores Park Plaza. (Foto: Enrique Cúneo / GEC El Comercio) / ENRIQUE CUNEO

Pero esos ajetreos no restaron ni mellaron el estado de ánimo del jefe espiritual tibetano, quien parecía ser consecuente con sus propias palabras: “Si nuestra mente está feliz, nada externo puede alterarla”.

DALAI LAMA: EL TERCER DÍA DE REGRESO A LIMA

El 9 de mayo de 2006, el último día del Dalai Lama en el Perú, el plato fuerte fue su presentación en la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), donde dio la conferencia: “Ética para el Nuevo Milenio”. Fue un ambiente en el que la palabra “religión” se convirtió en la estrella del evento.

El líder tibetano conversó allí con representantes de los once principales cultos en el Perú . Además de los budistas, estuvieron miembros de la Iglesia Anglicana, Iglesia Luterana, Iglesia Ortodoxa e Iglesia Católica. También asistieron representantes del Consejo Nacional Evangélico, la Iglesia Presbiteriana y Reformada, la Sociedad Bíblica Peruana, y miembros de la comunidad judía y de la comunidad musulmana; finalmente, un representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

El Dalai Lama planteó vínculos entre todos los cultos, desde lo académico, pasando por reuniones de seguidores e intercambio de experiencias, hasta peregrinaciones a lugares santos de otra fe y concilios interreligiosos.

Lima, 7 de mayo de 2006. “Dalai Lama”, del mongol “Dalai” (océano) y del tibetano “Lama” (maestro). Significa entonces: “Maestro de gran sabiduría”. (Foto: Enrique Cúneo / GEC El Comercio) / ENRIQUE CUNEO

La voz del ilustre visitante llegó a la conciencia de todos; ni los empresarios se salvaron: “Los empresarios deben trabajar por el bienestar social que también es el suyo, porque tienen más recursos para proveer educación y salud”, sugirió el Dalai Lama.

En medio de encuentros, abrazos y apretones de mano, Tenzin Gyatso pudo sostener una charla exclusiva para El Comercio con el doctor Francisco Miró Quesada Cantuarias, con quien intercambió sabias ideas y gestos de humildad admirables en quien la fama mundial solo es una forma de existir y ayudar en el mundo.

En la entrevista, el Dalai Lama afirmó que no es un buda y que el nirvana, es decir, el estado iluminado, “es cuando las emociones no dominan ni influyen en nada”. Su presencia en el Perú ese año 2006 dejó en claro una cosa: no debemos olvidar el valor y la importancia de la compasión, el perdón y la autodisciplina… Palabras, conceptos que ahora el Dalai Lama debe meditar con más profundidad que nunca.

Perfil El camino largo del Dalai Lama Su nombre es Tenzin Gyatso . Nació el 6 de julio de 1935 en Takster , cerca de la frontera con China . Su familia era de campesinos pobres. A los dos años, en 1937 , fue reconocido como Su Santidad el decimocuarto Dalai Lama . Pero su camino sería largo.

. Nació el en , cerca de la frontera con . Su familia era de campesinos pobres. A los dos años, en , fue reconocido como Su Santidad el . Pero su camino sería largo. En el pequeno Tenzin se reconocieron los rasgos inéditos de la sabiduría , compasión y gozo que debió transmitirle su predecesor, el Decimotercer Dalai Lama , como su sucesor.

se reconocieron los , compasión y gozo que debió transmitirle su predecesor, el , como su sucesor. El punto clave es siempre reconocer al heredero espiritual. Generalmente el anterior Dalai deja señales secretas o estas aparecen en sueño de otros lamas.

Generalmente el anterior deja señales secretas o estas aparecen en sueño de otros lamas. Tras ser reconocido en la calle por unos monjes mayores disfrazados como alguien distinto y excepcional, el niño Tenzin inició el proceso a los seis años , con pruebas y exámenes muy exigentes.

como alguien distinto y excepcional, el inició el proceso a los , con pruebas y exámenes muy exigentes. Hasta que el 17 de noviembre de 1950 , a los 15 años , asumió su prueba máxima como jefe de Estado . A esa edad, intentó tener conversaciones de paz con conspicuos líderes chinos como Mao Tse-Tung y luego con Chou En-Lai y Deng Xiaoping .

, a los , asumió su prueba máxima como . A esa edad, intentó tener conversaciones de paz con conspicuos líderes chinos como y luego con y . En 1959 , a los 24 años , rindió su examen final en metafísica para el doctorado en Filosofía Budista ante 80 eruditos y especialistas en el tema. Y, por supuesto, lo aprobó con honores.

, a los , rindió su examen final en para el en ante 80 eruditos y especialistas en el tema. Y, por supuesto, lo aprobó con honores. Tenzin Gyatzo es, pues, el decimocuarto Dalai Lama. Líder espiritual del pueblo y el budismo tibetanos. Premio Nobel de la Paz en 1989, su mensaje ha sido de libertad, amor, tolerancia y armonía entre las religiones.