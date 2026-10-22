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Lima, 25 de noviembre de 1941. Comitiva del Ministerio de Fomento en el tanque de ruptura de presión de la avenida Grau en Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Lima, 25 de noviembre de 1941. Comitiva del Ministerio de Fomento en el tanque de ruptura de presión de la avenida Grau en Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

En la apacible y calurosa mañana del 25 de noviembre de 1941, las arenas y casonas veraniegas del sur limeño dejaron atrás una larga historia de sequías y precariedades. Con la presencia de altas autoridades del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se inauguró formalmente el nuevo y ansiado sistema de abastecimiento hídrico.

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