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Resumen

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La fiesta de Halloween en el Perú se difundió en los colegios peruano-norteamericanos con más ímpetu tras el final de la Segunda Guerra Mundial. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
La fiesta de Halloween en el Perú se difundió en los colegios peruano-norteamericanos con más ímpetu tras el final de la Segunda Guerra Mundial. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
Por Carlos Batalla

Mucho antes de que el fast food se volviera cotidiano con la llegada de KFC a Miraflores en 1981 —y solo años después de que la Coca-Cola irrumpiera en el país en 1936—, el 31 de octubre comenzó a disputarle el terreno al feriado religioso del 1 de noviembre. Sin embargo, el fenómeno no nació en las calles de Lima, sino al norte del Perú, en los enclaves petroleros de Talara y Piura.

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