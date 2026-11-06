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¡Devastados! Un grupo de jugadores del Deportivo Junín se enteraron de la muerte de su compañero Ángel Avilés cuando aun estaba en la cancha. Todo ocurrió en pocos minutos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
¡Devastados! Un grupo de jugadores del Deportivo Junín se enteraron de la muerte de su compañero Ángel Avilés cuando aun estaba en la cancha. Todo ocurrió en pocos minutos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Por Carlos Batalla

El sol limeño de aquel 14 de diciembre de 1975 brillaba con desdén sobre las tribunas del Estadio Nacional, donde nueve mil almas aguardaban el duelo entre Deportivo Junín de Huancayo y Atlético Chalaco. Sobre la cancha, el centrodelantero visitante Ángel Avilés Bolaños, de 28 años, corría con la ilusión intacta de consolidar su carrera en el balompié profesional, sin sospechar que el reloj marcaba sus últimos minutos de vida.

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