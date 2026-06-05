Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lima, 18 de mayo de 1980. Masiva concurrencia de votantes limeños en el Estadio Nacional, donde sufragaron miles de electores. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Lima, 18 de mayo de 1980. Masiva concurrencia de votantes limeños en el Estadio Nacional, donde sufragaron miles de electores. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Por Redacción EC

La historia del Perú es un tapiz tejido con los hilos de la esperanza y la incertidumbre. Este domingo 7 de junio, el país vuelve a encontrarse frente a las ánforas para decidir quién asumirá el mando del país, un ritual que se repite con la gravedad de quien sabe que el futuro es una construcción colectiva.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.