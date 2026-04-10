Aquella mañana de hace 70 años, el aire en Lima se sentía distinto: marcaba el cierre de un ciclo político y el inicio de una transformación social profunda. El país no solo elegía a un mandatario, sino que buscaba dejar atrás las sombras del Ochenio de Manuel A. Odría.

Desde muy temprano, las calles se poblaron de hombres y mujeres que, con la Libreta Electoral en mano, formaron colas interminables frente a colegios y ministerios. La participación fue masiva , impulsada por un deseo colectivo de recuperar las libertades civiles .

El domingo 17 de junio de 1956, los peruanos volvieron a votar constitucionalmente a su primer mandatario. Irían olvidando la dictadura odriísta. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La tecnología de hoy puede ser superior, pero el espíritu de informar minutos a minuto estuvo siempre en el ADN del diario Decano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El orden fue la nota predominante en todo el territorio, bajo la vigilancia de fuerzas policiales y militares que resguardaban la jornada. En las redacciones de los diarios, los teletipos comenzaban a emitir las primeras informaciones de un día que se anunciaba intenso.

Manuel Prado Ugarteche, el experimentado político que ya había gobernado entre 1939 y 1945, aguardaba los resultados con la serenidad de quien conoce los entresijos del poder. Frente a él, el joven arquitecto Fernando Belaunde Terry representaba el ímpetu de una nueva generación.

Hernando de Lavalle , el tercer candidato en disputa, contaba con el guiño inicial del oficialismo odriísta , aunque su figura parecía desdibujarse ante la polarización creciente. El Perú entero contenía el aliento mientras las ánforas recibían las cédulas de votación de esos años.

Había colas interminables, pero siempre se podía encontrar un momento para un gustito callejero en los años 50. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Uno de los titulares de El Comercio del 17 de junio de 1956. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Tal como se hace hoy, la prensa seguía los pasos de los candidatos a la presidencia del país. En aquel año solo eran estos tres políticos.(Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

ELECCIONES PRESIDENCIALES 1956: EL DEBUT DE LAS PERUANAS

La gran novedad -la “nota espectacular” de aquel proceso- fue, sin duda, la incorporación masiva de la mujer a la vida política. Cerca de 500 mil electoras ejercieron por primera vez su derecho al sufragio en la historia republicana del país.

Se las vio en las filas con una seriedad ejemplar, muchas de ellas con niños en brazos, demostrando que su ingreso al sistema era un paso irreversible. Su disciplina y entusiasmo marcaron una jornada que la prensa no dudó en calificar como histórica.

Incluso en el Hospital Naval , la institucionalidad se hizo presente de manera simbólica y particular. El presidente saliente, Manuel A. Odría , convaleciente por una fractura de fémur , votó desde su lecho de enfermo.

Ese 17 de junio de hace 70 años fue histórico no solo porque regresaba la democracia sino también porque el voto femenino masivo empezaba a ser parte del proceso electoral. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Una mesa especial para transeúntes fue trasladada hasta su habitación para permitirle depositar su voto. Aquella escena, captada por los cronistas de la época, resumía la transición que el país estaba viviendo.

Mientras tanto, en el Centro de Lima, la afluencia de votantes desbordaba las previsiones logísticas. Las mesas para transeúntes resultaron insuficientes, generando colas que daban la vuelta a manzanas enteras, todo bajo la misma garúa.

ELECCIONES EN EL PERÚ: EL MAPA DEL ENTUSIASMO

En las provincias , el fervor democrático no fue menor al de la capital del país. Cerca de un millón de electores del interior acudieron a las urnas con una normalidad que sorprendió a los observadores.

En todas partes de país, el proceso electoral se desarrolló con gran participación ciudadana. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Masas de votantes decidieron quién merecía conducir los destinos del país. No era una votación cualquiera. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

En Arequipa, la masividad fue tal que se tuvo que habilitar mesas adicionales bajo carpas en la misma Plaza de Armas. La Ciudad Blanca, siempre celosa de sus derechos, cumplía su deber cívico con rigor y disciplina.

En tanto en Trujillo, las filas de ciudadanos rodeaban las cuadras con una paciencia admirable, lo que reflejaba el anhelo de cambio. En Chiclayo, sin embargo, se repitieron los problemas de insuficiencia de mesas que dejaron a muchos sin sufragar.

A pesar de estos inconvenientes técnicos, la jornada se desarrolló sin incidentes mayores de violencia. Un asalto a una tienda en Huacho fue de lo poco que alteró la paz dominical en el norte chico .

Campesinos con ponchos, obreros, estudiantes y ancianos en sillas de ruedas se mezclaban en las filas. El “Perú profundo” se hacía presente, sellando con su voto el fin de un Ochenio de restricciones políticas.

Votantes, miembros de la mesa de sufragio y soldado. Responsabilidad y seguridad en el proceso. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

VOTO POPULAR EN LOS AÑOS 50: LA VIGILIA DE LAS ACTAS

La tensión se trasladó a la madrugada del lunes 18 de junio, cuando el país despertó todavía marcado por la jornada electoral. Lima no durmió; en las redacciones de los periódicos, los teléfonos no dejaban de sonar con reportes de provincias.

Los primeros escrutinios extraoficiales de Lima y el Callao mostraban una competencia estrecha y reñida. Manuel Prado obtenía una ventaja inicial en la capital, pero Belaunde mostraba una fuerza sorprendente en el interior.

El conteo avanzaba con una lentitud exasperante bajo la atenta vigilancia de los personeros de cada lista. Cada acta era revisada meticulosamente, defendiendo cada sufragio como si fuera el último en disputa.

Lo más admirable de esas elecciones presidenciales de 1956 fue la masiva concurrencia de hombres y especialmente de las mujeres peruanas. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

El Jurado Departamental de Lima se instaló formalmente aquel lunes 18 para iniciar el escrutinio oficial. En las calles, los ciudadanos buscaban ávidamente los periódicos diarios para conocer las cifras actualizadas.

Se reportaron casos de personas desmayadas por las aglomeraciones y protestas de quienes no pudieron votar el día anterior. No obstante, el sentimiento general era de alivio por haber cruzado una frontera política sin derramamientos de sangre.

SUFRAGIO REÑIDO: EL RETORNO DEL ESTRATEGA

Conforme avanzaron los días de esa semana de invierno, la tendencia a favor de Manuel Prado se volvió irreversible. El nombre del experimentado político se repetía con mayor frecuencia en los boletines radiales.

Foto del candidato Manuel Prado, el favorito de ese proceso, aunque seguido muy de cerca por Belaunde Terry. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La información de El Comercio durante el escrutinio fue admirable. Cifras, datos duros, titulares exactos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Prado Ugarteche, apoyado por una coalición diversa que incluyó el respaldo decisivo del aprismo desde la clandestinidad, consolidó su triunfo con el Movimiento Democrático Pradista (MDP). El pacto con el APRA, conocido luego como la "Convivencia“, comenzaba a tomar forma real.

Fernando Belaunde Terry , por su parte, logró victorias significativas en departamentos como Cajamarca y en la ciudad de Huaral . Aquella derrota con dignidad marcaba el nacimiento de una nueva gran fuerza de oposición.

Su ascenso en las urnas sería el inicio de una carrera política que marcaría el ritmo de las décadas siguientes en el Perú. Belaunde se erigía como el renovador, mientras Prado como el hombre del equilibrio.

Fue una jornada cívica y democrática. Nadie adulto (21 años) quiso dejar de emitir su voto. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La transparencia informativa fue un ángulo sólido en el plan de cobertura periodística del diario. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Hernando de Lavalle quedó en un lejano tercer lugar, confirmando que el oficialismo odriísta no había logrado calar en el electorado. El veredicto de las urnas era claro y contundente a favor del cambio moderado.

ELECCIONES 1956: EL VEREDICTO FINAL

El recuento oficial del Jurado Nacional de Elecciones arrojó cifras que no dejaron dudas sobre la voluntad popular. Manuel Prado Ugarteche se impuso finalmente con 568,443 votos . Fernando Belaunde alcanzó los 457,977 sufragios , mientras que Lavalle cerró la cuenta con 232,612 votos .

La diferencia de más de cien mil votos entre Prado y Belaunde, le otorgó al primero la legitimidad necesaria para su segundo mandato presidencial. El Perú empezaba a asimilar que el doctor Prado regresaría a la Casa de Pizarro para conducir los destinos nacionales. La transición hacia un régimen constitucional se había cumplido con madurez cívica.

Votantes con la satisfacción de haber cumplido con su deber ciudadano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

En la edición del 13 de julio de 1956, El Comercio anunció que Prado sería proclamado primer mandatario del país. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

En las páginas de El Comercio, se destacaba la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las mesas de sufragio. El invierno de 1956 dejó de ser una simple estación para convertirse en un punto de inflexión de nuestra historia.

Aquel lunes 18 de junio de 1956, el Perú despertó con la sensación de haber recuperado su voz. Las ánforas habían hablado, y con ellas, el país comenzaba a escribir, voto a voto, una nueva etapa de esperanza y renacimiento político.

Esperemos que este domingo 12 de abril de 2026 -día de nuevas elecciones presidenciales en el país-, los peruanos y las peruanas piensen de nuevo en su futuro con el mismo entusiasmo y la misma fe que hace 70 años.