El domingo 17 de junio de 1956 amaneció bajo una llovizna persistente que envolvía a la capital en su gris habitual. Pero ni el frío ni la humedad lograron apagar el fervor de casi dos millones de ciudadanos que salieron a cumplir una cita clave con su destino democrático.
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Aquella mañana de hace 70 años, el aire en Lima se sentía distinto: marcaba el cierre de un ciclo político y el inicio de una transformación social profunda. El país no solo elegía a un mandatario, sino que buscaba dejar atrás las sombras del Ochenio de Manuel A. Odría.
Desde muy temprano, las calles se poblaron de hombres y mujeres que, con la Libreta Electoral en mano, formaron colas interminables frente a colegios y ministerios. La participación fue masiva, impulsada por un deseo colectivo de recuperar las libertades civiles.
El orden fue la nota predominante en todo el territorio, bajo la vigilancia de fuerzas policiales y militares que resguardaban la jornada. En las redacciones de los diarios, los teletipos comenzaban a emitir las primeras informaciones de un día que se anunciaba intenso.
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Manuel Prado Ugarteche, el experimentado político que ya había gobernado entre 1939 y 1945, aguardaba los resultados con la serenidad de quien conoce los entresijos del poder. Frente a él, el joven arquitecto Fernando Belaunde Terry representaba el ímpetu de una nueva generación.
Hernando de Lavalle, el tercer candidato en disputa, contaba con el guiño inicial del oficialismo odriísta, aunque su figura parecía desdibujarse ante la polarización creciente. El Perú entero contenía el aliento mientras las ánforas recibían las cédulas de votación de esos años.
ELECCIONES PRESIDENCIALES 1956: EL DEBUT DE LAS PERUANAS
La gran novedad -la “nota espectacular” de aquel proceso- fue, sin duda, la incorporación masiva de la mujer a la vida política. Cerca de 500 mil electoras ejercieron por primera vez su derecho al sufragio en la historia republicana del país.
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Se las vio en las filas con una seriedad ejemplar, muchas de ellas con niños en brazos, demostrando que su ingreso al sistema era un paso irreversible. Su disciplina y entusiasmo marcaron una jornada que la prensa no dudó en calificar como histórica.
Incluso en el Hospital Naval, la institucionalidad se hizo presente de manera simbólica y particular. El presidente saliente, Manuel A. Odría, convaleciente por una fractura de fémur, votó desde su lecho de enfermo.
Una mesa especial para transeúntes fue trasladada hasta su habitación para permitirle depositar su voto. Aquella escena, captada por los cronistas de la época, resumía la transición que el país estaba viviendo.
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Mientras tanto, en el Centro de Lima, la afluencia de votantes desbordaba las previsiones logísticas. Las mesas para transeúntes resultaron insuficientes, generando colas que daban la vuelta a manzanas enteras, todo bajo la misma garúa.
ELECCIONES EN EL PERÚ: EL MAPA DEL ENTUSIASMO
En las provincias, el fervor democrático no fue menor al de la capital del país. Cerca de un millón de electores del interior acudieron a las urnas con una normalidad que sorprendió a los observadores.
En Arequipa, la masividad fue tal que se tuvo que habilitar mesas adicionales bajo carpas en la misma Plaza de Armas. La Ciudad Blanca, siempre celosa de sus derechos, cumplía su deber cívico con rigor y disciplina.
En tanto en Trujillo, las filas de ciudadanos rodeaban las cuadras con una paciencia admirable, lo que reflejaba el anhelo de cambio. En Chiclayo, sin embargo, se repitieron los problemas de insuficiencia de mesas que dejaron a muchos sin sufragar.
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A pesar de estos inconvenientes técnicos, la jornada se desarrolló sin incidentes mayores de violencia. Un asalto a una tienda en Huacho fue de lo poco que alteró la paz dominical en el norte chico.
Campesinos con ponchos, obreros, estudiantes y ancianos en sillas de ruedas se mezclaban en las filas. El “Perú profundo” se hacía presente, sellando con su voto el fin de un Ochenio de restricciones políticas.
VOTO POPULAR EN LOS AÑOS 50: LA VIGILIA DE LAS ACTAS
La tensión se trasladó a la madrugada del lunes 18 de junio, cuando el país despertó todavía marcado por la jornada electoral. Lima no durmió; en las redacciones de los periódicos, los teléfonos no dejaban de sonar con reportes de provincias.
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Los primeros escrutinios extraoficiales de Lima y el Callao mostraban una competencia estrecha y reñida. Manuel Prado obtenía una ventaja inicial en la capital, pero Belaunde mostraba una fuerza sorprendente en el interior.
El conteo avanzaba con una lentitud exasperante bajo la atenta vigilancia de los personeros de cada lista. Cada acta era revisada meticulosamente, defendiendo cada sufragio como si fuera el último en disputa.
El Jurado Departamental de Lima se instaló formalmente aquel lunes 18 para iniciar el escrutinio oficial. En las calles, los ciudadanos buscaban ávidamente los periódicos diarios para conocer las cifras actualizadas.
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Se reportaron casos de personas desmayadas por las aglomeraciones y protestas de quienes no pudieron votar el día anterior. No obstante, el sentimiento general era de alivio por haber cruzado una frontera política sin derramamientos de sangre.
SUFRAGIO REÑIDO: EL RETORNO DEL ESTRATEGA
Conforme avanzaron los días de esa semana de invierno, la tendencia a favor de Manuel Prado se volvió irreversible. El nombre del experimentado político se repetía con mayor frecuencia en los boletines radiales.
Prado Ugarteche, apoyado por una coalición diversa que incluyó el respaldo decisivo del aprismo desde la clandestinidad, consolidó su triunfo con el Movimiento Democrático Pradista (MDP). El pacto con el APRA, conocido luego como la "Convivencia“, comenzaba a tomar forma real.
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Fernando Belaunde Terry, por su parte, logró victorias significativas en departamentos como Cajamarca y en la ciudad de Huaral. Aquella derrota con dignidad marcaba el nacimiento de una nueva gran fuerza de oposición.
Su ascenso en las urnas sería el inicio de una carrera política que marcaría el ritmo de las décadas siguientes en el Perú. Belaunde se erigía como el renovador, mientras Prado como el hombre del equilibrio.
Hernando de Lavalle quedó en un lejano tercer lugar, confirmando que el oficialismo odriísta no había logrado calar en el electorado. El veredicto de las urnas era claro y contundente a favor del cambio moderado.
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ELECCIONES 1956: EL VEREDICTO FINAL
El recuento oficial del Jurado Nacional de Elecciones arrojó cifras que no dejaron dudas sobre la voluntad popular. Manuel Prado Ugarteche se impuso finalmente con 568,443 votos. Fernando Belaunde alcanzó los 457,977 sufragios, mientras que Lavalle cerró la cuenta con 232,612 votos.
La diferencia de más de cien mil votos entre Prado y Belaunde, le otorgó al primero la legitimidad necesaria para su segundo mandato presidencial. El Perú empezaba a asimilar que el doctor Prado regresaría a la Casa de Pizarro para conducir los destinos nacionales. La transición hacia un régimen constitucional se había cumplido con madurez cívica.
En las páginas de El Comercio, se destacaba la importancia de respetar la voluntad popular expresada en las mesas de sufragio. El invierno de 1956 dejó de ser una simple estación para convertirse en un punto de inflexión de nuestra historia.
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Aquel lunes 18 de junio de 1956, el Perú despertó con la sensación de haber recuperado su voz. Las ánforas habían hablado, y con ellas, el país comenzaba a escribir, voto a voto, una nueva etapa de esperanza y renacimiento político.
Esperemos que este domingo 12 de abril de 2026 -día de nuevas elecciones presidenciales en el país-, los peruanos y las peruanas piensen de nuevo en su futuro con el mismo entusiasmo y la misma fe que hace 70 años.
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