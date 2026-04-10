Por Carlos Batalla

El domingo 17 de junio de 1956 amaneció bajo una llovizna persistente que envolvía a la capital en su gris habitual. Pero ni el frío ni la humedad lograron apagar el fervor de casi dos millones de ciudadanos que salieron a cumplir una cita clave con su destino democrático.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.