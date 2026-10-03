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Alfonso Barrantes ganó la Alcaldía de Lima con el 36,5% de los votos. Días después de la elección, su propaganda aún permanecía en las calles. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Alfonso Barrantes ganó la Alcaldía de Lima con el 36,5% de los votos. Días después de la elección, su propaganda aún permanecía en las calles. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

Los políticos de la década de 1980 necesitaban llegar a los electores con sus mensajes, símbolos y consignas. Para conseguirlo, desplegaron una intensa campaña propagandística que terminó ocupando buena parte del paisaje urbano. Muros, postes y paneles fueron cubiertos con afiches que competían entre sí por atraer la mirada de los ciudadanos. La propaganda electoral formaba entonces parte del paisaje cotidiano de Lima.

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