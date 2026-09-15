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Resumen

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Ese 15 de setiembre de 1962 quedó marcado como una fecha clave para el transporte peruano. Ese día, en el Callao, autoridades, vecinos y representantes del sector aeronáutico participaron en la inauguración de la avenida Elmer Faucett, una obra llamada a transformar la conexión entre Lima y el entonces nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez.

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