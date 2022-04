Un día después que más de cien inmigrantes alemanes llegaran al Callao a bordo del buque de guerra norteamericano General Whblack, una increíble historia recorrió las calles del país a través de las páginas de El Comercio. El 10 de agosto de 1948, el diario decano publicó la entrevista con Enrique Grau Cabero, hijo mayor del héroe del Combate de Angamos.

En la conversación, el ingeniero peruano reveló que fue el primer campeón nacional de tenis. Un torneo que era organizado por el club Lawn Tennis y que lo ganó durante diez años (1890-1900). También fue uno de los primeros peruanos que practicó ese deporte. Además, contó que jugó en Wimbledon y compitió contra William Renshaw, tenista británico que tiene más títulos consecutivos en ese certamen (6). Una grave lesión lo alejó de las canchas.

LEE TAMBIÉN | El día que un tenista peruano se coronó campeón de Wimbledon en 1959

Un hecho que marcó su infancia

Juan Manuel Enrique Grau Cabero nació en Lima el 24 de mayo de 1868. Sus padres fueron Miguel Grau Seminario y Dolores Cabero Núñez. El hijo mayor del Caballero de los Mares tuvo una niñez alegre hasta que su padre falleció en el conocido combate naval cuando él solo tenía 12 años de edad. Un hecho que marcó su infancia.

Tiempo después, en 1885, Enrique se fue a estudiar a Inglaterra. Allí cursó la carrera de Ingeniería de Minas en la Royal School of Mines de Londres. Más adelante, se graduó en esa profesión con tal solo 20 años. Cabe resaltar que, en 1907, esta escuela se fusionó con otras instituciones inglesas para formar lo que ahora es el Imperial College London.

Postal del Imperial College de Londres. (Foto: Imperial College de Londres)

Años más tarde, el ingeniero peruano regresó a nuestro país y empezó a destacar como tenista. Es así como se volvió uno de los mejores jugadores nacionales de la época. Su habilidad en ese deporte le hizo ganar el campeonato del Lawn Tennis por diez años (1890-1900).

Ese último año en que salió campeón, Grau fue nombrado Cónsul del Perú en San Francisco, California, Estados Unidos. Esta designación se había dado durante el gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899). Por eso, dejó las raquetas y se fue a radicar a territorio norteamericano. Tiempo después, abandonaría las canchas por una grave lesión.

MIRA TAMBIÉN | Daniel Carpio: entrevista con el nadador peruano tras cruzar el Estrecho de Gibraltar en 1948

Jugó en Wimbledon

La tarde del lunes 9 de agosto de 1948, un cronista de El Comercio entrevistó a Enrique Grau en las instalaciones del club Lawn Tennis, ubicado en Jesús María. El anciano, de 80 años de edad, lo esperaba en una sala del lugar vestido con traje y corbata. Durante la conversación, el octogenario reveló cómo aprendió a jugar tenis: “Fue en Inglaterra en donde aprendí a jugar y de esto hace más de medio siglo”.

Enrique Grau durante la entrevista con El Comercio. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Grau también confesó que se fue a estudiar a ese país por un “deseo” de su padre. “Allí pertenecí al club Chiswick Park, en donde aprendí y practiqué el tenis, por el que tuve desde el principio gran afición”, dijo, sonriente. Es así como logró participar en varios campeonatos europeos y jugó en Wimbledon. También compitió contra grandes jugadores de ese deporte como William Renshaw, siete veces campeón del famoso torneo británico.

Años después, regresó a nuestro país y empezó a destacar en los campeonatos realizados por el club Lawn Tennis de la Exposición, que fue fundado por Pedro y Juan Gallagher en junio de 1884. “Jugué con el señor Alejandro Puente, los hermanos Cooper y otros que ya no recuerdo. En verdad, eran pocos los peruanos que jugaban entonces. Campeoné durante diez años, de 1890 a 1900″ , contó el ingeniero.

MÁS INFORMACIÓN: Edwin Vásquez y el día en el que el tiro deportivo fue más popular que el fútbol en el Perú

Grave lesión que lo sacó de las canchas

Ya en Estados Unidos, Grau logró jugar contra los mejores tenistas del mundo de esa época. Años después, se retiró de las canchas tras sufrir una grave lesión llamada “el codo de tenista”: “Jugué con muchos amigos pero después no era lo suficientemente bueno, pues me dio el “Tennis Elbow”, o sea, que sentía rozar los músculos del antebrazo con los huesos y esto me era muy doloroso”.

Todos los documentos que guardó sobre estos torneos se quemaron en el terremoto e incendio de San Francisco en 1906. Un hecho que el hijo del héroe naval lo catalogó como el desastre “más grande que había podido ver sus ojos”. También recordó que en sus inicios las canchas de los campeonatos eran más grandes y todos los tenistas llevaban una especie de buzo con pantalón largo. Además, confesó que el juego era más lento.

Dos décadas después, Enrique Grau dejó Estados Unidos y regresó al Perú. Años más tarde, el 22 de julio de 1954, el primer hijo del recordado marino falleció a los 86 años de edad en su casa de Miraflores. Sus restos fueron enterrados en el Cuartel San Ciro 11-A del cementerio Presbítero Maestro , en el Cercado de Lima. Es así como se conoció la increíble historia del primer campeón nacional de tenis de nuestro país.

¿CONOCES NUESTRA TIENDA VIRTUAL?

En nuestra tienda virtual contamos con una selección de las mejores ilustraciones, fotos y páginas históricas de El Comercio que podrán solicitar fácilmente a través de un simple formulario ubicado en la siguiente dirección: https://www.tiendaelcomercio.com/.