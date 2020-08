El primer actor Enrique Victoria cumpliría hoy 95 años. Muchos deben recordarlo por haber participado en películas como ‘La Muralla Verde’ (1970), ‘Alias la gringa’ (1991), ‘El acuarelista’ (2008) y ‘Viejos amigos’ (2014). Gracias a esta última cinta tuve el honor de entrevistarlo en junio de 2014. En esta nota comparto pasajes inéditos de aquella charla donde recordó sus inicios en las tablas cuando era un niño de 4 años.

Enrique Victoria, primer actor peruano, dejó de existir a los 92 años llevaba el amor por la actuación en las venas. Su madre Lidia Fernández fue una actriz y cantante chilena que por cosas del destino dio a luz a Enrique en el consulado peruano en Nicaragua.

- ¿Ud. es peruano por accidente?

Se puede decir que sí. Pude ser nicaragüense, polaco o chino.

- ¿Cómo adquiere su peruanidad?

Mi hermana y yo adquirimos nuestra peruanidad espiritual, material y absoluta al ser criados por mis padres adoptivos, amigos íntimos de papa y mamá que murieron jóvenes.

Enrique Victoria Foto: Archivo Histórico El Comercio

Desde muy pequeño, Enrique ya sabía que quería ser actor. Su debut teatral fue a los 4 años. Sus primeras lineas fueron: “no mamá, no mamá”. Su debut oficial se daría a los 8 años cuando su nombre apareció en un programa teatral. Ya desde esa época eran grandes amigos con Carlos Gassols.

- ¿Cómo conoció a Carlos Gassols?

Mi hermana, mi madre y yo vivíamos en Antofagasta cuando llegó la compañía de los hermanos Gassols. Hacían zarzuela y obras cómicas. Un día necesitaron extras para el coro. Mi hermana y yo nos presentamos y nos tomaron. Como ya nos habíamos encariñado con el elenco, los Gassols hablaron con mi madre para viajar con ellos. Ella sabía que yo quería ser actor. Nos fuimos hasta Punta Arenas.

- ¿Qué determinación la suya para enrolarse?

Eran las ganas y la ilusión de ser actores. Así seguimos caminando. Fuimos a Arica y Santiago. Mamá enfermó y no pudo acompañarnos. Trabajamos bastante en provincias argentinas. En esa época no había televisión y la radio era incipiente. La gente iba al teatro.

Cuando se estableció en el Perú, Enrique Victoria vivió en el jirón Ica, entre la avenida Tacna y el jirón Rufino Torrico.

El actor Enrique Victoria comparte escenario con Elvira de la Puente y Natalia Torres en la obra teatral "Las tres perfectas casadas". Foto: Archivo Histórico El Comercio

¿Qué le gusta de Lima?

Mi Lima no la Lima actual. La Lima de las casonas, la de la anticuchera en la esquina. Esa es la Lima que me gusta. Esta Lima moderna es muy bonita pero ha perdido su personalidad. Me quedó en Santa Beatriz y mi centro.

- ¿Cuál es tu personaje más querido?

Todos sin excepción porque me han dado grandes satisfacciones.

- ¿Qué personaje le falta interpretar?

Me falta el judío del mercader de Venecia.

- ¿Usted trabajó en un circo con Alex Valle?

Claro. Éramos un trío de payasos. Hacíamos pantomimas. Eso me sirvió para ganar un premio en Venezuela con una obra que se llamó “El que recibe las cachetadas”. Todas las experiencias me han servido para mis personajes en el cine, teatro, telenovelas y radio.

Carlos Gassols, Enrique Victoria y Ricardo Blume protagonizan la película "Viejos Amigos". Foto: Richard Hirano/ Archivo El Comercio

- ¿Cómo llega la propuesta de “Viejos Amigos”?

Desde que leí el guión me encantó. Es un canto a la amistad, al Callao, al Boys y decirle a la gente que no tenga miedo a la muerte que también es hermosa. El director me dijo que los otros dos viejos eran Gassols y Blume. Acepté de inmediato. Ricardo, Carlos y yo somos amigos viejos, viejos amigos. Desde el 2015 las apariciones en público de Enrique Victoria disminuyeron debido a complicaciones en su salud. El 25 de febrero de 2018 el primer actor nacional falleció a los 92 años.

