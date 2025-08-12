Familia Addams: cuando el mayordomo de Merlina sorprendió a Lima en 1969| FOTOS

Invitado por el Canal 5 para celebrar su primera década, Ted Cassidy y el grupo de actores norteamericanos que lo acompañaban, arribaron al antiguo aeropuerto internacional Jorge Chávez el 20 de octubre de 1969.

La figura imponente de actor se sumó a la creciente lista de personalidades internacionales que visitaban Lima . A diferencia de su personaje televisivo, el actor no inspiraba miedo, sino afabilidad ; sin duda, su carisma contrastaba con la extrema seriedad de Largo .

Cassidy a la izq. junto a su esposa, y luego los actores, entre los que destacaban, Nicky Blair, Angel Tompkins, Susan Oliver, Tippi Hedren y su hija de 12 años Melanie Griffith. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

En ese momento, Cassidy asumía con humor su papel de “gigante lento y algo tonto”, bromeando sobre su estatura. Como un Gulliver moderno, incluso no dudó en encaramarse en una pila de sillas para una foto.

Con los años, el actor consideraría a su personaje de los años 60 como un encasillamiento en su carrera actoral, y cuya fama se volvería una carga para él. Pero en 1969, en pleno apogeo de la serie, Cassidy disfrutaba de su popularidad en todo el continente.

En este video, se revela la popularidad de Largo y Merlina, la hija de los Addams, quienes protagonizaron una tierna y divertida escena al ritmo de la Nueva Ola.

TED CASSIDY, UN GIGANTE EN LIMA

Cassidy , un hombre que parecía haber sido tallado con medidas épicas, pasaba los dos metros de altura y en ningún lugar del mundo podía pasar desapercibido .

No era un turista cualquiera ni un diplomático de un país remoto; era el mismísimo mayordomo de “Los Locos Addams”, el estoico Largo que, con su voz de barítono profundo, había inmortalizado el “¿Usted llamó?” (You rang?) en las pantallas de televisión.

Tal frase lo decía Largo con una voz profunda y monótona cada vez que respondía a la campanilla que lo convocaba, lo que a menudo asustaba a los visitantes desprevenidos de la Mansión Addams.

Aquella visita de 1969, en honor al décimo aniversario del Canal 5, fue un evento insólito en la aún conservadora Lima de la época. A Cassidy lo acompañaron otros actores y actrices como Nicky Blair, Angel Tompkins, Susan Oliver y Will Hutchins.

Asimismo, Noel Marshall (actor y productor), esposo de Tippi Hedren , la musa de Alfred Hitchcock que sobrevivió a los pájaros, la joven hija de ambos, una prometedora Melanie Griffith , de solo 12 años , y su otro hijo John .

A la derecha, sentado, el gigante Ted Cassidy, Largo, en plena conferencia de prensa ese mismo 20 de octubre de 1969. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La imagen de ese grupo recorriendo los salones de la alta sociedad limeña o visitando los lugares turísticos de la ciudad, debió ser una estampa fuera de lo común, una de esas postales extraordinarias que la capital peruana atesora en su memoria.

MUCHO MÁS QUE UN MAYORDOMO

Cassidy no se limitó a ser un mayordomo televisivo . Su carrera fue una galería de personajes , una muestra de su versatilidad. Antes de que el traje de mayordomo lo consagrara, fue locutor de radio , pero no había duda de que su físico lo catapultó a las pantallas .

Interpretó al villano Gorn en “Star Trek”, un alienígena reptiliano que luchó contra el Capitán Kirk, y apareció en películas icónicas como “Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Su voz, grave y cavernosa, le dio vida a personajes animados como el Increíble Hulk y Godzilla.

El 24 de octubre de 1969, Ted Cassidy ya estaba aclimatado al frío y la humedad de Lima. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Aun así, para el público peruano, Cassidy era y sería siempre Largo, el tieso mayordomo de los Addams. El actor había dotado al personaje de un matiz de humor y genialidad que superaba el simple guion. Se cuenta que la famosa frase “¿Usted llamó?” fue una improvisación que, como una chispa, encendió la risa del público y se convirtió en la marca registrada del personaje.

Esa frase, pronunciada por Ted Cassidy en su visita limeña, resonó en los salones y calles de la Ciudad de los Reyes, trayendo un pedazo del universo Addams a la realidad.

UN LEGADO IMPERECEDERO

El paso de Ted Cassidy por Lima fue fugaz, un relámpago en el tiempo. Él murió prematuramente a los 46 años , en 1979 , víctima de la acromegalia , una enfermedad endocrina poco común causada por un exceso de producción de hormona del crecimiento . Su partida fue un golpe para el mundo del espectáculo, pero su legado perduró.

Una imagen del elenco de The Addams Family en 1964. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) / Hulton Archive

Largo, con su aspecto imponente, se convirtió en una figura de la cultura popular, un personaje de culto que, de alguna forma, sigue vivo en el imaginario colectivo.

Hoy, lo vemos como un personaje curioso, irónico y siempre colaborador, trabajando eternamente para la familia Addams en la serie Merlina, de Netflix.