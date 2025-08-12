Familia Addams: cuando el mayordomo de Merlina sorprendió a Lima en 1969| FOTOS

Escucha la noticia
Familia Addams: cuando el mayordomo de Merlina sorprendió a Lima en 1969| FOTOSResumen generado por Inteligencia Artificial
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Con 2.10 metros de estatura y una voz que resonaba con la profundidad de un trueno, Largo, o mejor dicho, Ted Cassidy, no era solo un actor; en ese 1969 ya era un ícono que cautivaba entonces a la audiencia peruana a través de la televisión. La serie The Addams Family, cuyas raíces se hallaban en las viñetas de The New Yorker desde 1933, era el epítome del humor negro, una suerte de contrapunto macabro a la familia tradicional estadounidense. Los episodios de los Addams se transmitían en el Perú desde finales de los años 60, y durante las décadas de los 70 y 80, y en ellos el coloso Largo siempre asombraba por su inocultable presencia.