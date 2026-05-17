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Resumen

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La mañana del 17 de mayo de 1851 fue muy excitante para los limeños de entonces. El aire se sentía cargado de una expectativa eléctrica, una simbiosis de asombro, triunfo y esperanza que solo los grandes saltos tecnológicos pueden provocar. Ese día, el primer ferrocarril del Perú, y de toda la Sudamérica hispana, realizaba su viaje inaugural entre la capital, Lima, y el primer puerto del país, el Callao.

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