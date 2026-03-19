Por esa razón, su regreso en marzo de aquel año, con la quinta edición, no solo reactivaba la música frente al mar: devolvía al país un escenario de expectativas, con una resonancia que cruzaba fronteras.

El Comercio auspició desde un inicio el Festival de la Canción de Ancón. El regreso del evento musical en 1974 no fue la excepción. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El nivel de los participantes era altísimo, combinaba lo tradicional con lo moderno. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El verano de 1974 , Ancón no era solo el balneario de moda de la aristocracia y el pueblo limeño; era un organismo vivo que celebraba su cercano centenario en octubre de ese año . El domingo 17 de marzo , la brisa del norte limeño traía consigo el aroma de la victoria y el eco de una balada que se volvería eterna en la memoria melódica del país.

FESTIVAL DE ANCÓN: EL INICIO DE UN GRAN DÍA

Desde tempranas horas de ese día, el movimiento en Lima era inusual. Los vehículos de transmisión de Panamericana Televisión, cargados de cables y pesadas cámaras, serpenteaban la variante de Pasamayo transportando a compositores e intérpretes hacia el balneario de Ancón.

Los participantes nacionales e internacionales eran numerosos. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La expectativa era total: se celebraba la final de la quinta edición del festival anconero, un evento que ya se comparaba con el Festival de Viña del Mar, creado antes, pero que todavía no vivía sus mejores momentos.

El de Ancón era el festival al que todos querían ir. El escenario no podía ser más evocador: la emblemática Estación del Ferrocarril . Aquel recinto de madera y ecos ferroviarios se había transformado en un anfiteatro moderno bajo las estrellas de Lima .

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A las 7 y 30 de la noche, las graderías estaban abarrotadas por miles de personas que buscaban refugio del fresco nocturno en el calor de los concurrentes. El festival fue el broche de oro de una semana de festejos por el centenario del balneario. Ancón había vivido días de ensueño con desfiles de "carcochas“, exhibiciones de esquí acuático y la alegría de los pescadores locales en sus competencias náuticas.

Esa jornada final, el domingo 17 de marzo de 1974, fue apoteósica. El público abarrotó las instalaciones de la Estación del Ferrocarril. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Pero la música era el plato fuerte, el imán que atraía todas las miradas. La sofisticación internacional estaba garantizada. Entre el público y jurado destacaban figuras como la argentina Libertad Leblanc, la mexicana Silvia Pasquel y la chilena Monna Bell. Esta última, con la autoridad de sus cinco triunfos internacionales, sentenció: “La calidad de los temas de Ancón es de las mejores”.

FESTIVAL DE ANCÓN: UN ESCENARIO DE GALA INTERNACIONAL

El ambiente internacional se sentía en cada rincón. Invitados como el brasileño Jerry Adriani (1947-2017) o el argentino Raúl Padovani (1949), quien se llevó el premio a la mejor interpretación internacional con “ Búscalo y cántalo ”, daban al certamen un aire cosmopolita.

Mientras tanto, en los camerinos, los nervios de los finalistas nacionales se mezclaban con el olor a fijador de cabello y polvos de maquillaje. Fue en ese contexto de alta tensión artística donde surgió la figura de Joe Danova.

Con una estampa gallarda y una interpretación cargada de un sentimiento muy intenso, el cantante nacional salió a defender “Guarda esa rosa”. El tema, desde las fechas preliminares, ya se perfilaba como el gran favorito, funcionando como un talismán para su carrera.

Al anunciarse el veredicto, el estallido de júbilo en la estación fue unánime. Joe Danova se erigía como el gran triunfador de la noche , recibiendo la codiciada “ Caracola de Plata ” y un premio de 50 mil soles . La imagen del cantante levantando el trofeo, con una sonrisa que reflejaba el esfuerzo y la gloria, se convirtió en la estampa definitiva del verano de 1974 .

Pero la competencia no fue sencilla. El segundo lugar lo ocuparon Raúl Vásquez y Diego Mariscal con “Quisiera ser alfarero”, una canción que caló hondo en el gusto popular. El tercer puesto fue para “Paciencia Emiliano”, una composición de Jorge Salmón Jordán interpretada con maestría por Tito Pollarolo.

Joe Danova cantó "Guarda esa rosa" con dulzura y seguridad. Desde un comienzo se ganó las simpatías del público y jurado. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

FESTIVAL DE ANCÓN: EL TRIUNFO DE LA ROSA Y EL SENTIMIENTO

No obstante, el festival también guardaba un espacio sagrado para la peruanidad. El género criollo tuvo su momento de gloria absoluta con el vals “Catalina”, también titulado “Chabuca”. Era un homenaje vibrante a la gran Chabuca Granda, escrito por Jorge Salmón y Amadeo Rosas.

La encargada de darle voz a ese homenaje fue una joven y vibrante Cecilia Barraza . Su interpretación le valió el premio a la mejor intérprete nacional y 15 mil soles , y ratificó que el festival, aunque miraba al mundo, no olvidaba la esencia musical de su propia tierra.

En los pasillos de Ancón se comentaban también las noticias que marcaban el pulso de un mundo convulso: la inminente llegada a Lima de la astronauta rusa Valentina Tereshkova o la congelación de los precios del petróleo por la OPEP. Sin embargo, en el festival, el único tiempo que importaba era el compás de las baladas.

El cantante peruano recibió la Caracola de Plata del festival anconero 1974. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

El Comercio se mantuvo pendiente de los resultados finales del Festival de Ancón. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Incluso, la gran Nati Mistral, quien llegó a Lima ese mismo domingo 17 al mediodía, lamentó en su conferencia de prensa en el Hotel Crillón no poder presenciar la clausura. “Hubiera sido maravilloso”, confesó la notable cantante española, reconociendo así el prestigio que el Festival de la Canción de Ancón había ganado en todo el mundo hispano.

FESTIVAL DE ANCÓN: IDENTIDAD CRIOLLA Y CONTEXTO MUNDIAL

La organización fue impecable. El comité organizador, bajo la dirección de Tony Vásquez en las áreas recreativas, había logrado integrar desde teatro para niños —con la obra “El payaso y la muñeca”— hasta desfiles de moda , haciendo del festival un evento integral para la familia peruana.

Hubo también menciones honrosas para talentos como María Sueños y el venezolano Faraón, quienes aportaron diversidad al cuadro de honor. Cada intérprete, desde los consagrados hasta los noveles, contribuyó a que esa quinta edición fuera recordada como la más brillante de todas.

Joe Danova en plena victoria. Su primer premio lo hizo lucir orgulloso su Caracola de Plata del festival. Detrás de él, una joven Cecilia Barraza. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Al promediar la medianoche, cuando las luces de la Estación del Ferrocarril empezaron a languidecer, el público inició el retorno a Lima por la Panamericana Norte. En los radios de los autos y en los silbidos de los jóvenes, la melodía de “Guarda esa rosa” ya se había convertido en el himno del final de ese verano.

Joe Danova , con su trofeo bajo el brazo, ganaba un concurso y, a la vez, entraba en la galería de los inmortales de nuestra música popular . Aquel triunfo fue la confirmación de su talento y el inicio de una leyenda que hoy seguimos recordando con nostalgia anconera .

FESTIVAL DE ANCÓN: EL ECO DE UNA MELODÍA INMORTAL

Hoy, al revisar las páginas de los archivos de El Comercio, salan a la vista los nombres de los protagonistas con una fuerza muy auténtica. Danova, Barraza, Vásquez; todos bajo el cielo de Ancón en una noche donde el talento nacional brilló más que nunca.

La alegría de Joe Danova era evidente y justa. Aquí con su premio, al lado de su esposa Regina Alcóver. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

“Ancón 1974” fue mucho más que un certamen musical; se convirtió en el punto de encuentro de una sociedad que encontraba en la música un refugio y una celebración. Los 100 años del balneario anconero no pudo tener mejor banda sonora que aquella que nació entre los antiguos rieles del tren.

El cronista de la época cerraba su escrito con la imagen de un público de pie , aplaudiendo interminablemente frente al mar, compitiendo con el oleaje, pues iban y venían de todos los lados. Sabían, quizá sin ser plenamente conscientes de ello, que estaban asistiendo a un instante irrepetible de nuestra historia musical y cultural .

La rosa que Joe Danova pidió guardar se quedó resguardada en el corazón de miles de peruanos. Fue el símbolo de una época donde el balneario de Ancón pasaba a ser, por unos días, el centro para todo aquel que tuviera una canción que cantar.