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Resumen

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En 1974, el Festival de la Canción de Ancón volvía a latir tras dos años de silencio. Nacido en 1968 y llevado por primera vez a la televisión en 1971 —en su cuarta edición por Panamericana Televisión—, el certamen había quedado en pausa en 1972 y 1973.

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