Por Carlos Batalla

En la edición del 29 de julio de 1971, El Comercio tituló en su portada: “Perú celebró con júbilo y unción patriótica el sesquicentenario”. Y es que las actividades rebasaron largamente lo oficial y parametrado del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), y llegaron a la esfera de lo popular con brío, energía y vigor.

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