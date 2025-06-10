Por Carlos Batalla

En las páginas más sorprendentes de la historia del Perú, a veces emerge un testimonio que no solo nos habla del pasado, sino que toca lo más profundo de nuestra identidad nacional. En mayo de 1959, El Comercio encontró en Arequipa a un personaje que parecía salido de una novela histórica: Telésforo Quirita,

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