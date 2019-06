Francisco Miró Quesada Cantuarias: una impecable trayectoria en imágenes

Filósofo, jurista, periodista y catedrático son las primeras palabras que describen a Francisco Miró Quesada Cantuarias. Basta revisar los sobres con sus fotografías para tener una idea del legado que ha dejado en su familia, periodistas del Decano, alumnos y amigos.



"Si no hubiera sido filósofo, hubiera sido astrónomo", expresó al cumplir 90 años Francisco Miró Quesada Cantuarias, recordando su antigua fascinación por los telescopios y el asombro que siempre le ha producido la inmensidad del cosmos, y sobre todo el misterio que rodea su creación. Algo que alimentó su curiosidad científica y seguramente también su inclinación filosófica.



En otro artículo referente a su trayectoria se hace hincapié que don Paco fue multifacético. Tenía 12 años cuando tocaba el saxofón en una orquesta juvenil de La Punta llamada "Los muchachos del ritmo". A los 60 años volvió a tocar con la misma ilusión de su juventud.



Otra de sus grandes pasiones fue la lectura; así como, los idiomas. A los siete años aprendió francés y de ahí siguieron el inglés, alemán, italiano y portugués. Además estudió quechua con su amigo José María Arguedas. Esa entrañable amistad surgió cuando Carlos Cueto y Luis Felipe Alarco los presentaron en la universidad San Marcos. Compartían las mismas preocupaciones en torno a la revaloración de lo peruano, especialmente de la cultura andina y de sus diversas manifestaciones, como la música y el arte. Arguedas, el amigo y compañero intelectual, le escribió como homenaje este hermoso poema titulado "Francisco Miró Quesada C.", el cual reproducimos a continuación:



Francisco Miró Quesada C.



Con tu corazón de niño harás revivir a los hombres de sangre congelada;

Con tu buen saber apreciarás todo lo hermoso forjado en nuestra Patria

No te canses hermano!

Pero no descanses!

Ahuyenta a los malos,

levanta a los que aman nuestro Perú,

Para que te ayuden.

La montaña, la nieve, la lluvia no te detendrán;

Tu corazón es de oro, de fierro y de paloma...



José María Arguedas