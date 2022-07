Murió el general Francisco Morales Bermúdez, ex presidente del gobierno militar | PERFIL Y FOTOS EXCLUSIVAS

Francisco Morales Bermúdez empezó su vida en los Barrios Altos, Cercado de Lima, donde había nacido el 4 de octubre de 1921. Hacía solo 9 meses que había apagado la vela número 100 de su longeva vida. Realizó sus estudios de educación primaria como “alumno libre”; luego hizo la secundaria en el Colegio de la Inmaculada, en su antigua sede de avenida La Colmena, en el centro de Lima. Muy joven ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos en 1939, a los 18 años; y egresó con el grado de Subteniente de Ingeniería en 1943. Fue “Espada de Honor” por su alto rendimiento académico y militar. Después se diplomó de oficial del Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Perú.

Su preparación continuó en la Escuela Superior de Guerra de Argentina, de donde regresó al Perú para enseñar en la Escuela Militar de Chorrillos y en la Escuela Superior de Guerra. Francisco Morales Bermúdez siguió su férrea formación en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), y después en el National War College (EE.UU.).

Durante dos meses, se desempeñó como ministro de Hacienda y Comercio, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968). Lo hizo en la última etapa de ese democrático régimen, del 20 de marzo al 21 de mayo de 1968, cinco meses antes del golpe de Estado que encabezó el general Juan Velasco Alvarado, y a quien Morales Bermúdez acompañó y apoyó.

Lima, 1 de febrero de 1975. En Palacio de Gobierno, el dictador Juan Velasco Alvarado toma juramento a Francisco Morales Bermúdez como primer ministro y ministro de Guerra. (Foto: Tomás Matta / GEC Archivo Histórico) / TOMAS MATTA

MORALES BERMÚDEZ Y SU APOYO AL RÉGIMEN GOLPISTA

Tras el golpe velasquista a la democracia, el 3 de octubre de 1968, el militar ahora fallecido fue nombrado Jefe del Estado Mayor, cargo que asumió entre 1969 y 1974. En los inicios del gobierno golpista, Francisco Morales Bermúdez pasó, en marzo de 1969, al Ministerio de Hacienda y Comercio; en ese puesto estuvo hasta finales de 1973, transformando ese antiguo ministerio en lo que hoy se conoce como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En 1974, Morales Bermúdez fue ascendido a General de División, y llegó al puesto de Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Fue, además, presidente del Consejo de Ministros en febrero de 1975, al mismo tiempo que ocupó el Ministerio de Guerra y la Comandancia General del Ejército.

A sus 54 años, el General de División Morales Bermúdez encabezó el llamado “Tacnazo”, en esa jornada del 29 de agosto de 1975, en la que derrocó al general Juan Velasco Alvarado . En esa ocasión contó con el respaldo de los jefes de las regiones militares, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú y las Fuerzas Policiales.

Lima, 7 de junio de 1975. El entonces primer ministro Francisco Morales Bermúdez asiste a la ceremonia oficial por el Día de la Bandera; al fondo, lo escucha atento el aun presidente del gobierno militar, general Juan Velasco Alvarado. (Foto: Luis Laos / GEC Archivo Histórico) / LUIS LAOS

El 30 de agosto de 1975, Francisco Morales Bermúdez fue investido por como Jefe de Estado en la “segunda fase” del proceso militar. Con todo el poder en sus manos, restringió toda presencia izquierdista en el régimen; desactivó el SINAMOS, y permitió el regreso de los exiliados políticos.

Asimismo, se empeñó en hacer del quinquenio 1975-1980 un tiempo de apertura hacia la libertad de expresión, aunque con evidentes restricciones; pese a esos intentos, no devolvió los medios de prensa a sus legítimos dueños, quienes los habían perdido abrupta y abusivamente por el régimen velasquista en 1974.

Durante ese periodo de cinco años, Morales Bermúdez fue un gobernante muy apegado a incentivar el espíritu nacionalista en sus actividades oficiales y no oficiales, en su trato con la gente. De esta forma, uno de los campos en que se enfocó vital y políticamente fue el fútbol, siendo la selección nacional y sus triunfos de esos años (Perú ganó la Copa América en 1975 y clasificó al Mundial de Argentina 78) un punto importante en la agenda política del ex presidente del gobierno militar.

Lima, 11 de febrero de 1977. El presidente del gobierno militar, Francisco Morales Bermúdez recibe a la selección peruana de fútbol. En la imagen da la mano a Teófilo Cubillas. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

Más allá de esos disfuerzos nacionalistas, el Perú de ese tiempo sufrió también una profunda crisis económica, con inflación y devaluación monetaria. Hubo en ese el quinquenio descontrol de precios, revueltas sociales y huelgas sindicales, lo que llevó al régimen de Morales Bermúdez a imponer el “toque de queda” en Lima a lo largo de 1975 y 1976.

MORALES BERMÚDEZ Y EL REGRESO A LA DEMOCRACIA

El 19 de julio de 1977 se realizó uno de los paros nacionales más masivos y populares de la década, organizado por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), el cual contó con un gran apoyo popular. Ante tanto malestar, el régimen de Francisco Morales Bermúdez no tardó en convocar a elecciones generales para establecer una Asamblea Constituyente, y así retornar a la democracia representativa.

La Asamblea Constituyente se estableció el 28 de julio de 1978, y fue presidida por el líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, cuya vida se apagaría un año después. En 1979, se logró promulgar la nueva Constitución Política, con la firma moribunda de Haya de la Torre. En los comicios presidenciales del 18 de mayo de 1980, que Morales Bermúdez garantizó públicamente, fue elegido como presidente de la República, por segunda vez, el arquitecto Fernando Belaunde Terry, del partido Acción Popular (AP).

Lima, 18 de mayo de 1980. El general Morales Bermúdez emite su voto en las elecciones generales de ese día, donde fue elegido presidente constitucional del Perú, Fernando Belaunde Terry. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Ya en una nueva etapa democrática del país, Francisco Morales Bermúdez decidió tentar la política activa. Creó, en ese sentido, el ‘Frente Democrático de Unidad Nacional’, partido con el que postuló -sin suerte- a la presidencia de la República en las elecciones de 1985, donde triunfó arrasadoramente el aprista Alan García Pérez.

MORALES BERMÚDEZ Y SU INCLUSIÓN EN EL CASO DEL ‘PLAN CÓNDOR’

Luego de muchos años de una vida tranquila, lejos de la política activa y de las componendas militares, las sombras del pasado lo alcanzaron ya a una avanzada edad. El 27 de diciembre del 2007, la jueza italiana Luisianna Figliolia ordenó la detención de 140 personas, entre ellos antiguos gobernantes de facto, ministros y mandos militares y policiales de los países de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú.

Fueron cuatro los ciudadanos peruanos requeridos por la justicia italiana. Uno de estos fue el ex jefe de Estado general (r) Francisco Morales Bermúdez ; también fue citado por la jueza italiana el ex primer ministro general (r) Pedro Richter Prada. Las acusaciones tuvieron relación con el secuestro de cuatro montoneros argentinos, efectuado en el Perú, en junio de 1980. Según la denuncia, se trató de una operación secreta ejecutada por militares peruanos y argentinos.

Lima, 5 de marzo de 1977. Reunión en Palacio de Gobierno entre los presidentes de Perú y Argentina, Francisco Morales Bermúdez y Rafael Videla, respectivamente. (Foto: GEC Archivo Histórico) / EL COMERCIO

La operación, que se conoció como el ‘Plan Cóndor’, incluyó la desaparición de 25 ciudadanos italianos en Sudamérica; dentro de este plan se detuvo y secuestró a María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Noemí Gianotti de Molfino, quienes fueron conducidos hasta la frontera con Bolivia y, desde allí, transportados por militares argentinos. Raverta y Ramírez continúan desaparecidos, mientras que Gianotti apareció muerta poco después en un apartamento de Madrid (España).

El gobierno peruano de Alan García Pérez (2006-2011) rechazó el pedido de extradición de la justicia italiana contra Morales Bermúdez. En enero del 2008, la Unidad de Extradiciones del Ministerio Público informó que hasta ese momento no había recibido los pedidos de extradición del ex presidente Francisco Morales Bermúdez ni del ex primer ministro Pedro Richter Prada, cuyas detenciones solicitó el Poder Judicial de Italia como parte de la investigación por el llamado ‘Plan Cóndor’.

El 23 de enero del 2008, Richter Prada negó haber mantenido contacto con el dictador argentino Leopoldo Galtieri para que presentara públicamente a los montoneros Julio César Ramírez, María Inés Raverta y Noemí Gianotti, luego de que el 17 de junio de 1980 el Perú los expulsara a Bolivia por sus supuestas labores subversivas. La hipótesis de tal contacto surgió de los informes que el ex embajador de EE.UU., Harry Shlaudeman, realizó en su momento y que fueron desclasificados.

Francisco Morales Bermúdez, ex presidente del gobierno militar, fue hasta sus últimos días vinculado con el 'Plan Cóndor', un plan militar entre varios países para secuestrar y desaparecer a grupos de opositores. (Foto: GEC Archivo) / pavel ugaz

En marzo de ese mismo año 2008, la fiscalía italiana solicitó al Perú, a través de la Interpol, que detuviera preventivamente al ex presidente Francisco Morales Bermúdez. Sin embargo, el Ministerio Público peruano respondió que para ello faltaba cumplir los requisitos del tratado de extradición bilateral. En abril, la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, devolvió el requerimiento por incumplimiento del tratado de extradición.

Pero la historia prosiguió. El 1 de febrero de 2012, un juez argentino realizó el pedido de extradición contra el ex presidente del gobierno militar Morales Bermúdez. La solicitud estaba relacionada con la detención y deportación a Argentina de 13 políticos peruanos en 1978.

Para el magistrado los hechos estarían vinculados al llamado ‘Plan Cóndor’. El 3 de febrero, Morales Bermúdez aseguró que el Perú nunca formó parte del ‘Plan Cóndor’ y que la solicitud de su captura internacional es “un cuadro muy parecido a lo enviado hace más de cuatro años por la justicia italiana”, indicó el ahora fallecido ex presidente del gobierno militar.

Morales Bermúdez negó todo vínculo con el 'Plan Cóndor'. Vivió sus últimos años rodeado de sus familiares más cercanos. (Foto: GEC Archivo)

El 28 de agosto del 2015, en carta publicada en El Comercio, Francisco Morales Bermúdez reiteró su punto de vista. Dijo en esa ocasión que “nuestro país no formó parte de la denominada Operación Cóndor. Países como Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil la conformaron en las décadas de 1970 y 1980, con la finalidad de eliminar elementos subversivos que buscaban sacar del poder a los gobiernos militares”.

Con todo, el 17 de enero del 2017, la justicia italiana sentenció a cadena perpetua a Francisco Morales Bermúdez, entonces de 95 años, por la desaparición y muerte de 23 ciudadanos argentinos. La defensa del ex presidente de facto rechazó el fallo y consideró que no es ejecutable. La condena, en primera instancia, fue dada por un tribunal de Roma.

En esa ocasión, junto a Morales Bermúdez, quien gobernó el país entre 1975 y 1980, fueron condenados el ex primer ministro de su régimen, Pedro Richter Prada, de 96 años, y Germán Ruiz Figueroa, un ex general del Ejército.

La vida pública del general (r) Francisco Morales Bermúdez Cerrutti ha sido intensa, difícil y polémica. Hoy sus restos descansan en paz.

