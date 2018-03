Rescatamos a las 31 personalidades mundiales que este año fallecieron en diferentes circunstancias. Todos ellos, de alguna forma, serán inolvidables.



1. Mário Soares (1924-2017). Nació el 7 de diciembre de 1924, en Portugal. Falleció el 7 de enero de 2017. Político portugués, fue primer ministro en dos ocasiones, entre 1976 y 1978 y entre 1983 y 1985; además de presidente de la República (1986-1996).



2. Zygmunt Bauman (1925-2017). Nació el 19 de noviembre de 1925, en Polonia. Falleció el 9 de enero de 2017, a los 91 años. Filósofo y sociólogo polaco-británico, fijó sus reflexiones sobre fenómenos sociales y culturales como el holocausto, la (pos)modernidad, el consumismo y la globalización. Planteó el concepto de “modernidad líquida”.



3. Masaya Nakamura (1925-2017). Nació el 24 de diciembre de 1925, en Japón. Falleció el 22 de enero de 2017. Empresario, es considerado como "el padre del Pacman", pues fundó Namco, la empresa responsable de ese videojuego.



4. Mary Tyler Moore (1936-2017). Nació el 29 de diciembre de 1936, en EE.UU. Falleció el 25 de enero de 2017, a los 80 años. Actriz y humorista estadounidense, su carrera artística de más de 40 años la llevó por el cine, el teatro y la televisión, donde fue una estrella en las décadas del 60 y 70.



5. John Hurt (1940-2017). Nació el 22 de enero de 1940, en Reino Unido. Falleció el 27 de enero de 2017, a los 77 años. El actor británico ​ tuvo una larga carrera desde los años 70, con series de TV. como “Yo, Claudio” (1976) y filmes como “El expreso de medianoche” (1978), “Alien, el octavo pasajero” (1979), “El hombre elefante” (1980), “1984” (1984) y la saga inicial de “Harry Potter” (2001).



6. Alwyn López “Al” Jarreau (1940-2017). Nació el 12 de marzo de 1940, en EE.UU. Falleció el 12 de febrero de 2017, a los 76 años. Fue un notable cantante de jazz, que intervino en la banda sonora de la serie de TV. “Luz de luna”.



7. Bill Paxton (1955-2017). Nació el 17 de mayo de 1955, en EE.UU. Falleció el 25 de febrero de 2017, a los 61 años. Actor y director de cine y TV., fue muy conocido como actor secundario de Hollywood. Nominado al Globo de Oro y a los Emmy, ganó el Premio del Sindicato de Actores. Lo reconocen por filmes como “Aliens”, “Titanic” y “Apollo 13”.



8. Chuck Berry (1926-2017). Nació el 18 de octubre de 1926, en EE.UU. Falleció el 18 de marzo de 2017, a los 90 años. Compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, es sin duda uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll.



9. Donald Jay Rickles, conocido como ‘Don Rickles’ (1926-2017). Nació el 8 de mayo de 1926, en EE.UU. Falleció el 6 de abril de 2017, a los 90 años. Comediante de cine y TV., usó un lenguaje sarcástico con los personajes públicos y populares. También fue actor dramático.



10. Gustavo Rojo (1923-2017). Nació el 25 de setiembre de 1923, en Uruguay. Falleció el 22 de abril de 2017, a los 93 años. Fue uruguayo de nacimiento, pero radicado en México desde muy joven, y donde logró fama y reconocimiento en el cine y la TV. En 1970, protagonizó la exitosa telenovela peruana "Natacha" al lado de Ofelia Lazo.



11. Erin Moran (1960-2017). Nació el 18 de octubre de 1960, en EE.UU. Falleció el 22 de abril de 2017, a los 56 años. Recordada actriz de la serie de los años 70 'Happy Days', donde interpretó a la recordada Joanie Cunningham.



12. Jonathan Demme (1944-2017). Nació el 22 de febrero de 1944, en EE.UU. Falleció el 26 de abril de 2017, a los 73 años. Director de cine, ganó el Oscar a Mejor Director por 'The Silence of the Lambs' y también dirigió 'Philadelphia' con Tom Hanks y 'Ricki and the Flash' con Meryl Streep.



13. Miguel Angel Bastenier (1940-2017). Nació en setiembre de 1940, en España. Falleció el 28 de abril de 2017, a los 76 años. Periodista, maestro e interesado y activo en las redes sociales sobre las que reflexionó con gran lucidez, fue un comunicador vinculado intensamente con el diario "El País".



14. Chris Cornell (1964-2017). Nació el 20 de julio de 1964, en EE.UU. Falleció el 18 de mayo de 2017, a los 52 años. El cantante y vocalista de los grupos Soundgarden y Audioslave, también fue la voz de Temple of the Dog. Dejó de existir en plena gira estadounidense con Soundgarden.





15. Roger Moore (1927-2017). Nació el 14 de octubre de 1927, en Inglaterra. Falleció el 23 de mayo de 2017, a los 89 años. Actor de cine y televisión, cuyo papel más conocido y de fama universal fue James Bond 007, el agente secreto británico. Varios películas con este personajes dieron cuenta de su paso por el séptimo arte.



16. Manuel Antonio Noriega (1934-2017). Nació el 11 de febrero de 1934, en Panamá. Falleció el 29 de mayo de 2017, a los 83 años. Conocido en su país como "Cara de Piña", por un fuerte acné facial, estuvo prisionero en Panamá tras su regreso en 2011, con una pena de más de 60 años por asesinatos y desapariciones durante su régimen dictatorial (1983-1989).



17. Adam West (1928-2017). Nació el 19 de setiembre de 1928, en EE.UU. Falleció el 10 de junio de 2017, a los 88 años. Actor que encarnó a Batman (Bruce Wayne) en la serie de televisión de la década de 1960.



18. Helmut Kohl (1930-2017). Nació el 3 de abril de 1930, en Alemania. Falleció el 16 de junio de 2017, a los 87 años. Político que luchó por la reunificación de Alemania tras el fin de la URSS y la caída del Muro de Berlín en 1989. Fue canciller durante 16 años (1982-1998).



19. Georges A. Romero (1940-2017). Nació el 4 de febrero de 1940, en EE.UU. Falleció el 16 de julio de 2017, a los 77 años. Director de “La noche de los muertos vivientes” (1968), cinta pionera del cine de terror, es considerado el “padre del zombie moderno”.



20. Chester Bennington (1976-2017). Nació el 20 de marzo de 1976, en EE.UU. Falleció (se suicidió) el 20 de julio de 2017, a los 41 años. Fue la voz principal de la banda de rock Linkin Park.



21. Jeanne Moreau (1928-2017). Nació el 23 de enero de 1928, en Francia. Falleció el 31 de julio de 2017, a los 89 años. Actriz icono del cine francés de los años 50 y 60, de la “nouvelle vague”, actuó en filmes importantes como “Ascensor para el cadalso” (1958), “Los cuatrocientos golpes” (1959) y “Jules y Jim” (1962), por su encarnación de Catherine.



22. Jerry Lewis (1926-2017). Nació el 16 de marzo de 1926, en EE.UU. Falleció el 20 de agosto de 2017, a los 91 años. Actor comediante y cantante, muy popular, formó un dúo con Dean Martin. Protagonizó también unos 17 filmes junto a otras figuras hollywoodenses.



23. Liliane Bettencourt (1922-2017). Nació el 21 de octubre de 1922, en Francia. Falleció el 21 de setiembre de 2017, a los 94 años. Heredera del grupo de cosméticos L’Oréal, tenía una fortuna de casi US$40 mil mlls., siendo una de las mujeres más ricas del mundo.



24. Hugh Hefner (1926-2017). Nació el 9 de abril de 1926, en EE.UU. Falleció el 27 de setiembre de 2017, a los 91 años. Apodado coloquialmente “Hef”, fue empresario y editor de revistas para adultos, fundando y cumpliendo el cargo de redactor jefe de la histórica revista "Playboy".



25. Tom Petty (1950-2017). Nació el 20 de octubre de 1950, en EE.UU. Falleció el 2 de octubre de 2017, a los 66 años. Músico compositor, productor e intérprete, líder del grupo Tom Petty and the Heartbreakers. Cofundador de The Traveling Wilburys a finales de los 80, donde usó el seudónimo de Charlie T. Wilbury, Jr. Tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.



26. Anne Wiazemsky (1947-2017). Nació el 14 de mayo de 1947, en Alemania. Falleció el 5 de octubre de 2017, a los 70 años. Actriz y novelista, trabajó con directores geniales como Jean-Luc Godard (con quien se casó), Robert Bresson y Pier Paolo Pasolini. Debutó en el cine en 1966 con “Al azar de Baltasar” de Bresson.



27. Umberto Lenzi (1931-2017). Nació el 6 de agosto de 1931, en Italia. Falleció el 18 de octubre de 2017, a los 86 años. Cineasta y director de notables filmes como “La máscara del criminal” (1966), “El sabor del odio” (1968), “Orgasmo” (1969), “Un lugar ideal para matar” (1971), “Siete orquídeas manchadas de rojo (1972)”, entre otros. Tuvo entre sus fans famosos a un joven Quentin Tarantino.



28. Federico Luppi (1936-2017). Nació el 23 de febrero de 1936, en Argentina. Falleció el 20 de octubre de 2017, a los 81 años. El actor es recordado por su participación en cintas como “Tiempo de revancha” (1981), “El espinazo del diablo” (2001) y “El laberinto del fauno” (2006).



29. María Martha Serra Lima (1944-2017). Nació el 19 de diciembre de 1944, en Argentina. Falleció el 2 de noviembre de 2017, a los 72 años. Reconocida cantante, lanzó su primer disco en 1978 y tiene en su haber más de 40 álbumes editados, 15 discos de Oro y 35 de Platino.



30. Malcolm Young (1953-2017). Nació el 6 de enero de 1953, en Escocia. Falleció el 18 de noviembre de 2017, a los 64 años. Cofundador y alma inicial de la banda de rock pesado AC/DC. Como especialista en guitarra rítmica, colaboró en la composición de clásicos como "Highway to Hell", ''Hells Bells" y "Back in Black".



31. Charles Manson (1934-2017). Nació el 12 de noviembre de 1934, en EE.UU. Falleció el 19 de noviembre de 2017, a los 83 años. Jefe de la secta asesina “La Familia Manson”, criminales seguidores de este sujeto que desarrollaron sus actividades en California, a finales de la década de 1960.