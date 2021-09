Conforme a los criterios de Saber más

El domingo 2 de julio de 1961 nuestros reporteros gráficos cargaron sus mochilas con rollos de película para documentar las incidencias del censo en Lima. Al día siguiente el diario decano publicó un especial gráfico con las mejores imágenes registradas. Destacan las fotos de una avenida Abancay desierta y jóvenes voluntarios entrevistando a las familias en sus casas.

Los negativos de aquella jornada quedaron guardados en nuestro Archivo Histórico a la espera de ser utilizados nuevamente. Unos 56 años más tarde y, a puertas de un nuevo censo nacional, un grupo de periodistas de archivo comenzaron a buscar imágenes de encuestas anteriores.

Foto: Archivo Histórico El Comercio

Las sorpresas no se hicieron esperar. Entre decenas de imágenes del censo de 1961, apareció el negativo de esta niña y su juguetón perro. Una vez digitalizada se comprobó la belleza de esta postal. Sin embargo, la fotografía nunca fue publicada hasta ahora que forma parte de un concurso que el Archivo Histórico tiene en su cuenta de Instagram.

Cada jueves publicamos una imagen e invitamos a nuestros seguidores que escriban una leyenda. No damos fechas ni detalles. “El verdadero amor nunca te suelta”, “Vuelve a la escuela”, “La leyenda de Hachiko” y “Teresita no me dejes sin galletas” son algunas de las más destacadas.

Imagen tomada en 1961 cuando se realizó el Censo Nacional. Foto: GEC Archivo Histórico

La creatividad de nuestros seguidores le dieron nombre a los protagonistas de esta foto e incluso imaginaron situaciones muy interesantes. Así quedó demostrado una vez más que el tiempo hace interesantes las fotografías y que los archivos fotográficos pueden y deben formar parte de las nuevas plataformas para llegar a los más jóvenes.

