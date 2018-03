Cuando los milagros llegaron al estadio de Matute

La necesidad de creer en lo sobrenatural llevó un 20 de febrero de 1978 a miles de personas al estadio de Alianza Lima para escuchar al predicador José Joaquín Yiye Ávila, de quien se afirmaba hacía ‘curaciones milagrosas’.



Alza de precios, anemia, desempleo y pobreza eran los problemas que preocupaban a los peruanos en una época de represión ocasionada por la dictadura militar. Este ‘super star’ ofrecía la solución rápida y segura. Solo debías asistir al estadio de Matute, en La Victoria, para recibir la salvación. La única condición era creer y así lo hicieron cientos de personas.



Aquella noche se vieron dramáticas escenas de madres cargando hijos tullidos, personas llevadas en sillas de ruedas y otras casi arrastrándose con muletas, que acudieron hasta quien se hacía llamar el ‘Enviado de Dios’, en busca de un milagro que, en la mayoría de los casos, no se realizó.



Aunque algunas personas afirmaron haberse curado, para psicólogos y psiquiatras estas curaciones eran ejercidas por la influencia de la sugestión. En esa ocasión el doctor Carlos Alberto Seguin aseguró que no eran ni seguras ni permanentes.



No existen curaciones milagrosas solo cuentos de sugestión. A esa conclusión llegó la periodista de El Dominical María Antonieta Vargas luego de entrevistar al entonces presidente de la Asociación Psiquiátrica Peruana, el doctor Oscar Valdivia.



El perfil



José Joaquín Yiye Ávila nació en Puerto Rico el 11 de setiembre de 1952. De joven fue un destacado deportista. Aunque le interesaba estudiar medicina, prefirió ser profesor. Una enfermedad hizo que se convirtiera a la fe cristiana. En los años 60 fundó su ministerio en su tierra natal para luego extenderse a Centroamérica y Estados Unidos. Tenía 87 años cuando falleció mientras dormía.