La banda tomó forma en Hollywood, en el mismo corazón de L.A., impulsada por la voz indomable y el temperamento volcánico de Axl Rose, junto al pulso creativo del guitarrista Izzy Stradlin. Desde ese instante, lo que comenzó como un proyecto más en la escena local se transformaría, con el paso de los años, en una de las leyendas más intensas y contradictorias del hard rock.

Luego de una larga historia rockera de tres décadas, en la que dieron la vuelta al mundo, por fin los Guns N’ Roses anunciaron su llegada al Perú, como parte de un tour global. Aquel jueves 25 de marzo de 2010, Lima esperaba un megaconcierto con el que pondría fin a una larga orfandad rockera que parecía eterna.

Los Guns N' Roses estaban en una gira por Latinoamérica, en la que superaron los 200 mil espectadores en sus noches de rock con Axl Rose a la cabeza. (Fotos: Archivo de El Comercio)

La capital peruana se preparaba para recibir, por primera vez, la voz de William Bruce Bailey , el mítico Axl Rose , en una jornada que oscilaría entre la desesperación y el éxtasis musical .

GUNS N’ ROSES: EL DESPERTAR DE LA SELVA EN ATE

Desde las primeras horas de ese mágico día, el distrito de Ate se había convertido en el epicentro de un peregrinaje de pañoletas y casacas de cuero. Decenas de fanáticos acamparon desde la mañana anterior, desafiando su seguridad, la dureza del cemento y la generosidad de jardines y parques cercanos, para asegurar así un lugar cerca de su ídolo.

La organización, a cargo de Alberto Menacho, prometió una fiesta que superaría cualquier espectáculo visto anteriormente en el Perú, incluyendo el potente paso del grupo Kiss. Más de 30 toneladas de equipos y ocho pantallas gigantes se erigirían en la explanada del Estadio Monumental de Ate, el campo de juego del popular club Universitario de Deportes.

La banda de Axl Rose demoró tres horas para entrar al escenario. El público estaba por perder la paciencia. Pero el buen rock se impuso. (Foto: Archivo de El Comercio / Giancarlo Shibayama) / GIANCARLO SHIBAYAMA

El ambiente era de una tensa alegría; se sabía del carácter voluble de Rose y de sus retrasos en otras ciudades de la gira sudamericana. Sin embargo, la fe de los 20 mil asistentes parecía inquebrantable mientras el sol caía aún radiante sobre la atorada avenida Javier Prado Este.

Axl Rose había aterrizado en suelo peruano ese mismo día, a las 8 y 50 de la mañana , proveniente de Santiago de Chile . Apenas llegó, se refugió de inmediato en un hotel de Miraflores . Allí, lejos del ruido de Ate , se dio tiempo para comprar artesanías y mostrarse esquivo ante la prensa y sus seguidores. Para sus fieles, “así era él”, no les importaba.

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GUNS N’ ROSES: TELONEROS BAJO LA SOMBRA DEL RETRASO

La noche del jueves 25 de marzo de 2010 cayó y, con ella, los primeros acordes. Las bandas nacionales Space Bee y Gaia cumplieron con la difícil tarea de calentar un terreno que ya empezaba a arder por la impaciencia.

El carisma y aun potencia vocal de Axl Rose convirtió ese primer concierto de los Guns N' Rose en el Perú en una noche mágica. (Foto: Archivo de El Comercio / Giancarlo Shibayama) / GIANCARLO SHIBAYAMA

A las 9 y 30 de la noche, el escenario recibió a Sebastian Bach, el exlíder de Skid Row, quien con su energía desbordante logró calmar los ánimos durante más de una hora. Bach fue el bálsamo necesario, repasando clásicos que hicieron olvidar, por un momento, el plato fuerte de la escena.

Pero tras la salida de Bach, el tiempo se detuvo en una espera agónica que duró tres horas y media. El público, visiblemente agotado, observaba cómo los más jóvenes sucumbían al cansancio. Mientras tanto, los adultos intentaban —sin éxito— comprar bebidas energéticas, cuya venta había sido restringida por temor a que fueran utilizadas como proyectiles.

La ansiedad se canalizaba en conversaciones triviales y en el entonces incipiente uso de Twitter , donde volcaban su frustración en breves caracteres. Unos tuiteaban: “Queremos a los Guns”, otros gritaban la misma frase: un grito que retumbaba en la explanada del estadio de Ate , mientras la medianoche se acercaba sin señales de la banda californiana.

A continuación, el video en Youtube del concierto completo en Lima en 2010:

GUNS N’ ROSES: EL ESTALLIDO DE “DEMOCRACIA CHINA”

Fue recién a las 11 y 58 de la noche, cuando los primeros chirridos de “Chinese Democracy” rompieron el silencio y los fuegos artificiales iluminaron los rostros estupefactos. Axl Rose aparecía en escena, pero el inicio fue accidentado: una botella de agua voló desde el público, impactando cerca del cantante.

Rose, fiel a su leyenda, frenó en seco y pidió un traductor para lanzar una advertencia: “Si quieren tirarnos huevadas, nos iremos”. La tensión fue máxima, un hilo delgado separaba la gloria del fracaso absoluto, pero el público entendió el mensaje y el rock continuó.

A la “Democracia china” le siguieron los himnos del fabuloso álbum: Appetite for Destruction: “Welcome to the Jungle” y “It’s So Easy”. La voz de Axl, descrita como “en plena combustión”, transportó a los asistentes a los años dorados del potente grupo de L.A.

El grupo californiano tocó clásicos de los 80 y 90 en la explanada del Monumental que lució repleto de fieles seguidores. (Foto: Archivo de El Comercio / Giancarlo Shibayama) / GIANCARLO SHIBAYAMA

El setlist fue un recorrido generoso por la historia de la banda, incluyendo “Mr. Brownstone” , “Rocket Queen” y “You Could Be Mine” . Los solos de guitarra de DJ Ashba y Richard Fortus intentaban llenar el vacío dejado por Slash -el histórico ausente de esa gira-, logrando momentos de gran factura técnica .

GUNS N’ ROSES: PIANO, PISCO Y UNA BANDERA

Uno de los puntos más altos llegó, sin duda, cuando Axl Rose se sentó al piano para interpretar “November Rain”. Bajo una atmósfera cargada de nostalgia, el ambiente del Monumental se rindió ante la power ballad definitiva, mientras las pantallas mostraban imágenes evocativas.

Hubo también espacio para la peruanidad: en un gesto inesperado, el guitarrista Ron Thal tocó el Himno Nacional con precisión asombrosa. Poco después, durante “Madagascar”, Rose se cubrió con la bandera peruana, desatando una euforia que borró cualquier rastro de resentimiento por el retraso.

Luego de los iniciales reclamos por la demora de la banda, el público limeño se portó bien y disfrutó del espectáculo rockero. (Foto: Archivo de El Comercio / Giancarlo Shibayama) / GIANCARLO SHIBAYAMA

La fiesta se extendió hasta la madrugada del viernes 26, desafiando el cansancio de los 20 mil (quizás un poco más) presentes en esa histórica noche de rock. Axl cambió de vestuario en múltiples ocasiones, usando desde pañoletas de motociclista hasta sacos estampados y sus clásicos sombreros.

Pasadas las tres de la madrugada , el final llegó con “Paradise City” y un chubasco de confeti colorido que cubrió la explanada. Pero hubo un sensible encore : Axl regresó para cantarle el feliz cumpleaños a su baterista, Frank Ferrer , brindando con vasos de pisco en mano.

GUNS N’ ROSES: EL EPÍLOGO LIMEÑO DE UNA NOCHE ETERNA

Al final, la banda -que completaba el bajista Tommy Stinson, el teclista Dizzy Reed y el baterista Frank Ferrer-, se inclinó ante el respetuoso público peruano, agitando una bandera que llevaba un mensaje premonitorio: “Guns N’ Roses. Valió la pena la espera”.

El público de esa noche monumental cantó, bailó y hasta pogueó frente a los compinches de Axl Rose. (Foto: Archivo de El Comercio / Giancarlo Shibayama) / GIANCARLO SHIBAYAMA

Los miles de fanáticos iniciaron entonces el largo y silencioso camino de regreso a casa bajo la luz de la luna de Ate. Había sucedido, al fin: los jovencitos de 20 años, los de 30 años y los cuarentones y cincuentones, incluso, vivieron lo que soñaron un día antes: vieron, cantaron y bailaron cerca de su ídolo.

A pesar de los desplantes al inicio y las horas perdidas, la capital limeña fue, por una noche, la verdadera “Ciudad del paraíso”.

En esa tremenda gira de 2010 por Latinoamérica , vieron a los Guns N’ Rose poco más de 200 mil personas , lo cual confirmaba que el grupo seguía siendo peligroso y necesario . Hoy, 16 años después , el retraso de Axl se recuerda como parte del folclore de una noche que pudo ser un infierno, pero terminó en una sonora fiesta rockera .

Los Guns N’ Roses, con Axl Rose a la cabeza, volverían tres veces más en los años posteriores: el 2016, el 2022 (para dar el concierto postergado por pandemia el 2020) y el 2025. Esas dos últimas veces ya con el regreso de su guitarrista fundador: Slash.