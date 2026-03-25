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Axl Rose tomando la explanada del Estadio Monumental de Ate, la noche del 25 y madrugada del 26 de marzo de 2010. Los Guns N' Roses por primera vez en el Perú. (Foto: Archivo de El Comercio / Giancarlo Shibayama)
Axl Rose tomando la explanada del Estadio Monumental de Ate, la noche del 25 y madrugada del 26 de marzo de 2010. Los Guns N' Roses por primera vez en el Perú. (Foto: Archivo de El Comercio / Giancarlo Shibayama)
/ GIANCARLO SHIBAYAMA
Por Carlos Batalla

En el vértigo luminoso del Sunset Strip, en Los Ángeles, California, allí donde las noches parecían no tener final y el rock se respiraba como una promesa peligrosa, nació en 1985 Guns N’ Roses. No fue casual: era el resultado de una colisión inevitable entre la ambición juvenil, el talento musical y un espíritu desmesurado que marcaba a sus miembros.

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