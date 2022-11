Hace 30 años los peruanos votaron para establecer el CCD; Fernando Belaunde Terry se abstuvo en señal de protesta

“La alianza oficialista Nueva Mayoría-Cambio 90 ocupó el primer lugar de las preferencias en las elecciones del Congreso Constituyente Democrático alcanzando el 48.5% de los votos válidamente emitidos, lo que le permitirá ocupar 43 escaños en la próxima asamblea”, informó El Comercio.

Hubo una masiva concurrencia ciudadana, a pesar de las amenazas lanzadas por Sendero Luminoso. Por su parte, el Partido Aprista Peruano y las organizaciones de izquierda se negaron a participar del proceso electoral e hicieron campaña en su contra, mientras que dos observadores de la OEA vigilaron el desarrollo de las elecciones.

El presidente Alberto Fujimori viajó a Ayacucho y se desplazó luego hasta la localidad de Chuschi, donde en 1980 se inició la violencia subversiva. En algunas localidades del interior del país, como Tingo María, Aucayacu y Las Palmas elementos terroristas intentaron crear pánico, informó El Comercio.

(Foto: GEC Archivo Histórico)

Abstención de Fernando Belaunde Terry

El ex presidente constitucional de la República, Fernando Belaunde Terry, no sufragó en las elecciones amparándose, según explicó, en la ley que exime del sufragio a las personas que superan los 70 años de edad. “Lo hago también en protesta por la voluntad de fraude del gobierno al no haber convocado, tal como manda la Constitución, a las elecciones municipales”, manifestó.

Miembros del Ejército vigilan el normal desarrollo de la votación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El ex mandatario acudió al Colegio San Agustín acompañando a su esposa, Violeta Correa, quien sufragó en la misma mesa presentando su libreta electoral. Luego del voto depositado por la ex primera dama, Belaunde Terry se acercó ante el presidente de mesa portando su documento de identidad, haciendo constar que se amparaba en la ley para abstenerse de ejercitar su derecho de voto.

Para el ‘Tucán’ fue un acto no deseado

Por su parte, el doctor Luis Bedoya Reyes, líder del Partido Popular Cristiano (PPC), calificó el proceso electoral como “un acto no deseado”, en el que el pueblo tenía que participar. Después de depositar su voto, cáusticamente hizo una comparación del acto electoral “con un parto no deseado, inesperado y fuera de tiempo”.

Largas colas se formaron en los centros de votación. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Al ser preguntado cómo el PPC está interviniendo en la contienda electoral, el doctor Bedoya respondió que los partidos democráticos han tenido sus dudas si se presentaban o no a estas elecciones. Otras personalidades que cumplieron con el acto de sufragio fueron el arzobispo de Lima Augusto Vargas Alzamora y el alcalde Ricardo Belmont Cassinelli.

Al día siguiente de la votación el Jurado Departamental de Elecciones de Lima dispuso la inmovilización de un lote de 300 ánforas, poniéndolas a disposición de las fuerzas del orden en razón de haberlas hallado abiertas, pero conteniendo material de sufragio que debió haber sido desechado. Jorge Fernández Pérez, presidente del Jurado Departamental de Lima, minimizó la trascendencia del hecho.

