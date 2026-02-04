| : Hipódromo de Monterrico | Primero carrera nocturna | iluminación de úl | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Iluminando la noche: la histórica primera carrera nocturna del Hipódromo de Monterrico en 1967 | FOTOS INÉDITAS

El 3 de febrero de 1967, el Hipódromo de Monterrico vibró bajo las estrellas con su primera carrera nocturna, iluminada por potentes reflectores que marcaron el inicio de una era revolucionaria en el turf peruano. Una jornada épica e inolvidable que transformó la hípica local.

La noche del 3 de febrero de 1967 fue fantástica para cualquier aficionado peruano a la hípica. Pues "se hizo la luz" en un hipódromo diurno y desde entonces también nocturno. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julio Castillo)
La noche del 3 de febrero de 1967 fue fantástica para cualquier aficionado peruano a la hípica. Pues "se hizo la luz" en un hipódromo diurno y desde entonces también nocturno. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Julio Castillo)
Carlos Batalla
La historia del hipódromo en esa zona este de Lima, en Surco, arrancó una mañana del 18 de diciembre de 1960, cuando se abrieron por primera vez las puertas del “Hipódromo de Monterrico, una mole de cemento y esperanza cuya inversión alcanzó la astronómica cifra de 120 millones de soles.

