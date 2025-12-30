In memoriam: las personalidades peruanas que partieron en 2025

ENERO

De izq. a der.: Nicolás Yerovi y Daniel Abugattás. (Fotos: Archivo de El Comercio)

Nicolás Yerovi Díaz - 19/01/2025

Escritor, dramaturgo y periodista peruano reconocido por su ironía fina y su mirada crítica sobre la sociedad. Hijo del poeta Leonidas Yerovi, construyó una voz propia marcada por el humor inteligente y la sátira. Destacó en el teatro, la narrativa y la columna periodística, donde cultivó un estilo agudo y provocador. Su obra retrató con lucidez las contradicciones del Perú urbano y contemporáneo. Con su muerte, se apaga una voz irreverente y lúcida de las letras peruanas.

Daniel Abugattás Majluf - 22/01/2025

Abogado y político, Abugattás Majluf tuvo una carrera marcada por el debate ideológico y la fiscalización del poder. Ex congresista de la República, fue una figura visible del Parlamento en años de alta polarización política. Defensor del nacionalismo y del rol del Estado, participó activamente en discusiones clave para la gobernabilidad del país. Su estilo frontal le granjeó adhesiones y críticas por igual. Falleció el 22 de enero de 2025. Su nombre quedó ligado a una etapa intensa en el Congreso peruano.

FEBRERO

Óscar Medelius. (Foto: Archivo de El Comercio / Félix Ingaruca) / FELIX INGARUCA

Óscar Medelius Rodríguez - 10/02/2025

Abogado, notario y ex congresista fujimorista, Medelius Rodríguez fue una figura polémica de la política peruana. Su nombre estuvo asociado a episodios controvertidos de la década de 1990 y a investigaciones judiciales de alto perfil, producto de sus vínculos con el fujimorismo. Medelius mantuvo presencia pública durante años y defendió, pese a todo, su trayectoria. Fue asesinado, en una situación no aclarada hasta hoy, el 10 de febrero de 2025. Su muerte cerró un capítulo complejo de la historia política reciente, con claroscuros aún debatibles.

MARZO

Paul Flores, "Russo". (Foto: Facebook)

Paul Flores García (“Russo”) – 16/03/2025

La voz de Flores García, conocido como “Russo”, fue parte esencial del sonido inconfundible de la agrupación musical Armonía 10. Con su carisma y potencia vocal, animó escenarios y fiestas populares durante muchos años. Fue uno de los rostros más queridos de la cumbia norteña. Su muerte tras un asalto al bus de su conjunto, el 16 de marzo de 2025, causó hondo pesar entre seguidores y músicos. Las redes se llenaron de homenajes y recuerdos. Russo dejó canciones que siguen sonando en la memoria de su público.

ABRIL

De izq. a der.: Mario Vargas Llosa y Álamo Pérez Luna. (Fotos: Archivo de El Comercio)

Mario Vargas Llosa – 13/04/2025

Escritor universal y Premio Nobel de Literatura 2010, Vargas Llosa fue una de las voces más influyentes de las letras en español. El autor peruano de novelas fundamentales como La ciudad y los perros y Conversación en La Catedral, retrató con agudeza el poder y la condición humana. Intelectual público, intervino activamente en los grandes debates políticos y culturales del país. Falleció el 13 de abril de 2025. Sus numerosos libros de novelas, cuentos, teatro, ensayos y artículos periodísticos trascendieron fronteras y generaciones. Con él, el Perú perdió a su autor más reconocido en el mundo.

Álamo Pérez-Luna – 17/04/2025

Periodista y conductor de televisión, Pérez-Luna fue una figura emblemática del reportaje y la crónica urbana. Su estilo directo y su olfato para las historias humanas marcaron época en la TV peruana. Durante años llevó a la pantalla relatos de calle, drama y denuncia, con no menos controversia y debate. Falleció el 17 de abril de 2025. Colegas y televidentes recordaron su pasión por el oficio. Su legado permanece en los archivos del periodismo televisivo.

Jorge Acuña. (Foto: Archivo de El Comercio) / DIFUSION

Jorge Acuña Paredes - 30/04/2025

Fue uno de los grandes referentes del mimo y el teatro callejero en el Perú. De Loreto, hizo de la Plaza San Martín su escenario desde fines de los años 70, donde comunicó historias profundas sin pronunciar una sola palabra. Fundador del teatro callejero moderno en el país, defendió el arte en el espacio público incluso frente a detenciones y censuras. En los años 90 se radicó en Suecia, donde continuó enseñando y difundiendo la mímica. Falleció en Estocolmo a los 93 años.

MAYO

De izq. a der.: Luis 'Luigi' Alva y Lucha Fuentes. (Fotos: Archivo de El Comercio)

Luis “Luigi” Alva – 15/05/2025

Tenor peruano de prestigio internacional, Luis “Luigi” Alva fue uno de los grandes exponentes de la ópera del siglo XX. Brilló en los principales teatros del mundo, especialmente en el repertorio mozartiano. Su voz elegante y su técnica depurada lo convirtieron en un referente del siglo XX. Falleció a los 98 años, el 15 de mayo de 2025. Fue motivo de orgullo para la cultura peruana. Su nombre quedó inscrito en la historia de la lírica mundial.

Luisa “Lucha” Fuentes – 28/05/2025

Capitana histórica de la selección peruana de vóley, Luisa Fuentes fue símbolo de liderazgo y disciplina. Integró la generación que colocó al Perú entre las potencias mundiales del deporte, en las décadas de 1960 y 1970. Su carácter firme la convirtió en un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Falleció el 28 de mayo de 2025. El país la despidió como una leyenda del deporte nacional. Su pundonor vive en las nuevas generaciones de voleibolistas.

JUNIO

De izq. a der.: Óscar Carrillo y Gerardo Chávez. (Fotos: Archivo de El Comercio)

Gerardo Chávez López - 22/06/2025

Artista plástico contemporáneo de gran importancia. Trujillano, desarrolló una obra de fuerte impronta surrealista, poblada de símbolos, mitos y personajes oníricos. Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes y continuó estudios en Europa, donde consolidó su lenguaje visual. Su trabajo fue expuesto en el Perú y en el extranjero, y forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas. Fue fundador del Museo de Arte Moderno de Trujillo, hoy Museo Gerardo Chávez.

Óscar Carrillo Vértiz – 26/06/2025

Actor y director teatral y televisivo, Carrillo Vértiz dedicó su vida a las artes escénicas. Participó en montajes memorables y formó a nuevos talentos desde la docencia. Su versatilidad le permitió transitar entre el teatro clásico, experimental y la televisión. Falleció el 26 de junio de 2025. El mundo cultural lamentó profundamente su partida. Dejó una huella sólida en la escena peruana.

JULIO

José Antonio García Belaunde. (Foto: Archivo de El Comercio / Dante Piaggio) / DANTE PIAGGIO

José Antonio García Belaunde – 04/07/2025

Diplomático de carrera y ex canciller del Perú, García Belaúnde representó al país en momentos clave de la política exterior. Su gestión estuvo marcada por el fortalecimiento de la imagen internacional del Perú. Participó en negociaciones y foros de alto nivel, quizás el más importante fue su liderazgo en el proceso en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, entre el 2008 y 2014 (fallo a favor de Perú), defendiendo los derechos limítrofes del Perú ante el pedido chileno. Falleció el 4 de julio de 2025. Es recordado por su sobriedad y profesionalismo. Su trayectoria dejó escuela en la diplomacia peruana.

AGOSTO

Celso Garrido-Lecca Seminario. (Foto: Archivo de El Comercio) / PAUL VALLEJOS

Celso Garrido-Lecca Seminario - 11/08/2025

Compositor peruano clave de la música académica latinoamericana del siglo XX. Piurano que desarrolló una obra marcada por la fusión entre la tradición andina y los lenguajes contemporáneos de la música culta. Se formó en el Perú y en Chile, donde fue discípulo de Gustavo Becerra-Schmidt, y tuvo una intensa labor como creador, docente y gestor cultural. Fue también director del Conservatorio Nacional de Música y promotor de nuevas generaciones de músicos. Falleció el 11 de agosto de 2025.

SEPTIEMBRE

De izq. a der.: Jaime Chincha, Hernán Romero y Camucha Negrete. (Fotos: Archivo de El Comercio)

Jaime Chincha Ravines - 07/09/2025

Periodista y comunicador social, Chincha Ravines fue una voz reconocible de la televisión informativa. Condujo espacios de análisis y debate, destacando por su claridad y rigor. Se mantuvo activo en la discusión pública hasta los últimos años. Falleció el 7 de septiembre de 2025. Sus colegas destacaron su gran ética profesional. Su ausencia dejó un vacío en el periodismo de televisión.

Hernán Romero Berrío - 23/09/2025

Destacado y sobrio actor de teatro y televisión, Romero Berrío construyó una carrera sólida y respetada. Interpretó personajes intensos y memorables del teatro clásico y moderno, ganándose el reconocimiento del público espectador. Fue parte de importantes producciones nacionales de TV. Falleció el 23 de septiembre de 2025. Su partida enlutó a la comunidad artística y teatral del Perú.

Camucha Negrete – 27/09/2025

Actriz y conductora de televisión, Camucha Negrete fue una figura entrañable del entretenimiento peruano. Su carisma y naturalidad la acercaron a varias generaciones de televidentes. Participó en recordados programas y producciones dramáticas, y hasta en cine, siendo la “Brasileña” en la primera versión de “Pantaleón y la visitadoras” en 1975. Falleció el 27 de septiembre de 2025. Su nombre evocará una etapa cálida de la televisión nacional. Fue despedida con afecto y gratitud.

OCTUBRE

Héctor López Martínez. (Foto: Archivo de El Comercio) / DANTE PIAGGIO

Héctor López Martínez - 29/10/2025)

Historiador y periodista, López Martínez dedicó su vida a la investigación histórica y divulgación cultural. Sus trabajos ayudaron a comprender mejor episodios y personajes del pasado histórico republicano del país. Fue un referente intelectual para lectores y estudiantes, y un auténtico memorialista del diario El Comercio, cuya historia conocía al detalle. Falleció el 29 de octubre de 2025. Su obra quedó como testimonio de rigor y pasión.

NOVIEMBRE

Guillermo Rossini. (Foto: Archivo de El Comercio / Elìas Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Guillermo Rossini – 22/11/2025

Actor cómico y conductor radial, Guillermo Rossini fue sinónimo de humor y agudeza. Su voz y sus personajes imitados de la política, el deporte y la farándula acompañaron a generaciones de oyentes. Destacó por su creatividad y timing impecable. Falleció el 22 de noviembre de 2025. El espectáculo nacional lamentó su partida. Su risa sigue resonando en el recuerdo popular.

DICIEMBRE

De izq. a der.: Carlos Runcie Tanaka, Diego Quijano y Estuardo “Tayo” Masías. (Fotos: Archivo de El Comercio).

Estuardo “Tayo” Masías Marrou – 02/12/2025

Empresario y fundador de La Calera, “Tayo” Masías fue un hombre del sector avícola peruano. Con visión y perseverancia, convirtió su empresa en una de las más importantes del país. Generó empleo y modernizó la industria. Falleció el 2 de diciembre de 2025. El mundo empresarial destacó su legado. Su nombre quedó ligado al emprendimiento nacional.

Carlos Runcie Tanaka - 05/12/2025

Artista plástico, Runcie Tanaka desarrolló una obra profunda y reflexiva, marcada por la cerámica y la identidad cultural. Su trabajo fue exhibido en importantes espacios del Perú y el extranjero. Exploró la memoria, la materia y el silencio. Falleció el 5 de diciembre de 2025. El arte peruano perdió a una voz singular.

Carlos Anderson. (Foto: Archivo de El Comercio) / LUCERO DEL CASTILLO

Carlos Anderson Ramírez – 26/12/2025

Economista, estudió en la Universidad del Pacífico y en la Universidad de Londres, as+i como en el London School of Economics. Ingresó a la vida política en 2006, cuando postuló al Congreso por el partido Fuerza Perú, aunque sin éxito. Tras varios años de trayectoria y persistencia en la arena pública, recién en el 2021 logró alcanzar un curul en el Parlamento. Falleció el 26 de diciembre de 2025.

Diego Quijano Landaeta – 27/12/2025

Ejecutivo, socio y fundador de ProTV, productora responsable de exitosos programas como Esto es Guerra y Mande Quien Mande. La muerte de Quijano conmocionó el ambiente televisivo y empresarial. Era el gerente general de ProTV., y trabajó activamente con América Multimedia (Canal 4) con la cual elaboró excelentes producciones nacionales.