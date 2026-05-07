Por Jean Pierre Andonaire Villegas

Era la mañana del sábado 30 de setiembre de 1989, cuando El Comercio publicó una noticia sorprendente: el policía francés Jean Luc Sánchez llegaría al país, junto a su perro Chasqui, para recorrer por tres meses una selva virgen peruana. La idea del agente europeo era realizar un estudio sobre “el comportamiento humano en un medio hostil y en situaciones extremas”, así como analizar la relación entre una persona y un animal bajo estas circunstancias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.