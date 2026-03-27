El cielo de Lima -celeste grisáceo y algo nublado- pareció teñirse de un metal más pesado la tarde del miércoles 25 de marzo de 2009. No era un día cualquiera para los fieles al rock duro en el Perú. A las 2.35 p.m. el Ed Force One, un imponente Boeing 757, posó sus ruedas en la pista del aeropuerto Jorge Chávez.
El cielo de Lima -celeste grisáceo y algo nublado- pareció teñirse de un metal más pesado la tarde del miércoles 25 de marzo de 2009. No era un día cualquiera para los fieles al rock duro en el Perú. A las 2.35 p.m. el Ed Force One, un imponente Boeing 757, posó sus ruedas en la pista del aeropuerto Jorge Chávez.
Al mando de la nave no venía un piloto cualquiera. Era el mismísimo Bruce Dickinson, quien había llegado a Iron Maiden -fundada en 1975- para estrenarse con el emblemático álbum “The Number of the Beast” de 1982. Para la primera generación peruana de fans, la voz de Dickinson fue la que habían escuchado durante los años 80 y 90 desde sus casetes con las cintas gastadas de tanto rebobinarlas.
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Al descender de la aeronave, el baterista Nicko McBrain no pudo evitar un elogio espontáneo: “Beautiful country, beautiful country”. Aquella frase, sencilla pero cargada de simbolismo, sellaba el fin de una espera de varias décadas.
Mientras los músicos de Iron Maiden (la Bestia) se dirigían al Swissôtel de San Isidro, la “maidenmanía” ya se había apoderado de las calles limeñas con una intensidad pocas veces vista en nuestra capital.
IRON MAIDEN: EL CAMPAMENTO DE LAS ALMAS OSCURAS
En las afueras del Estadio Nacional, el paisaje urbano se había transformado. Decenas de seguidores, algunos llegados desde los rincones más alejados del Cusco e incluso desde la vecina Bolivia, habían instalado carpas para asegurar el mejor lugar frente al escenario.
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No les importó el ligero frío de la madrugada ni la incomodidad del piso asfaltado; el sacrificio era parte del ritual para ver a la “Dama de Hierro” presentarse por primera vez en el país.
La expectativa era tal que muchos jóvenes confesaron haber faltado a clases o pedido permisos especiales en sus trabajos para no perderse ni un segundo del histórico encuentro. El coloso de José Díaz, testigo de tantas gestas deportivas, se preparaba para una batalla distinta, una donde las armas serían las guitarras eléctricas y los gritos de miles de gargantas rockeras.
IRON MAIDEN: EL PRELUDIO DE LA TORMENTA
La tarde del jueves 26 de marzo de 2009, las puertas del estadio se abrieron a las 2.00 pm., permitiendo que la marea negra de fanáticos comenzara a inundar la cancha y las graderías. A las siete de la noche, la banda local M.A.S.A.C.R.E. tuvo la alta responsabilidad de romper los fuegos.
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El líder Coqui Tramontana y sus músicos cumplieron con creces, entregándolo todo en una presentación furiosa que sirvió de calentamiento perfecto para la catarsis metalera que se avecinaba.
Cerca de 40 mil personas abarrotaron el recinto deportivo, creando una atmósfera de electricidad pura. La mezcla de generaciones era evidente: padres que habían crecido con el disco “The Number of the Beast” junto a hijos que recién descubrían la potencia del sexteto británico. Todos compartían el mismo brillo en los ojos, el de la devoción por una banda que ha trascendido el género.
IRON MAIDEN: EL ESTALLIDO DE LA BESTIA
Cuando las luces finalmente se apagaron, el estadio fue el epicentro de un sismo. Iron Maiden salió a escena con una fuerza interpretativa que borró de un plumazo los años de ausencia. Bruce Dickinson, con su voz inconfundible y una energía envidiable, lideró la carga.
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El escenario se convirtió en un despliegue de luces, pirotecnia y la presencia constante de Eddie, la monstruosa y querida mascota del grupo. El repertorio fue un viaje por la historia dorada del metal. Sonaron himnos como “The Number of the Beast”, “The Trooper”, “Run to the Hills” y la épica “Hallowed Be Thy Name”. Cada canción era coreada con una intensidad que parecía desgarrar las gargantas de los asistentes.
Y es que Lima no solo estaba escuchando al grupo Iron Maiden; los limeños vivían y gozaban una experiencia sublimemente dura y por mucho tiempo postergada.
IRON MAIDEN: ENTRE EL CIELO Y EL ASFALTO
Hubo momentos de una “belleza oscura”, como cuando Dickinson entonó los primeros versos de “Fear of the Dark”: “Cuando voy por un camino oscuro... yo soy el hombre que camina solo”.
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El estadio se convirtió en un mar de brazos en alto, un santuario de espíritus que celebraban su identidad bajo el amparo de la música. Lo que ocurrió, como lo definió El Comercio en su momento, fue un auténtico “apocalipsis sonoro”.
Los guitarristas Adrian Smith, Dave Murray y Janick Gers tejieron una muralla, un pabellón de sonidos impecables, en tanto que el bajo de Steve Harris marcaba el pulso, el latir del corazón de los presentes.
Atrás, Nicko McBrain mantenía el galope incansable que es la marca registrada de la banda. No eran solo músicos; eran, en palabras de Dickinson, una familia que había logrado tender puentes generacionales, y eso se revelaba si uno veía al público peruano.
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IRON MAIDEN: SOMBRAS EN LA CELEBRACIÓN
Sin embargo, la noche no estuvo exenta de incidentes lamentables. Personal de seguridad de la banda despojó de su tarjeta digital a un fotógrafo de este diario mientras realizaba su trabajo. El reportero gráfico fue obligado a abandonar el Estadio Nacional sin que se le devolviera el dispositivo que contenía las imágenes del concierto, un gesto que empañó mínimamente la brillantez de la jornada.
A pesar de este contratiempo, el sentimiento general fue de una gratitud infinita. El Estadio Nacional de Lima se convirtió en un santuario donde Bruce Dickinson y sus huestes demostraron que el heavy metal era una religión que no conocía el paso del tiempo.
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En Lima, esa noche, Iron Maiden dio todo lo que podía dar y aún más. Al final, las 40 mil personas que abandonaron el estadio sabían que habían sido parte de la historia. La Dama de Hierro había cumplido su promesa y el Perú, por fin, había sentido el verdadero peso del metal.
Dentro de siete meses, ei sábado 17 de octubre de 2026, Lima, el Estadio Nacional, volverá a abrir sus puertas a esta banda histórica y de fuego. Será un pecado perdérsela.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.