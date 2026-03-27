Por Carlos Batalla

El cielo de Lima -celeste grisáceo y algo nublado- pareció teñirse de un metal más pesado la tarde del miércoles 25 de marzo de 2009. No era un día cualquiera para los fieles al rock duro en el Perú. A las 2.35 p.m. el Ed Force One, un imponente Boeing 757, posó sus ruedas en la pista del aeropuerto Jorge Chávez.

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