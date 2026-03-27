El cielo de Lima -celeste grisáceo y algo nublado- pareció teñirse de un metal más pesado la tarde del miércoles 25 de marzo de 2009. No era un día cualquiera para los fieles al rock duro en el Perú. A las 2.35 p.m. el Ed Force One, un imponente Boeing 757, posó sus ruedas en la pista del aeropuerto Jorge Chávez.

Al mando de la nave no venía un piloto cualquiera. Era el mismísimo Bruce Dickinson, quien había llegado a Iron Maiden -fundada en 1975- para estrenarse con el emblemático álbum “The Number of the Beast” de 1982. Para la primera generación peruana de fans, la voz de Dickinson fue la que habían escuchado durante los años 80 y 90 desde sus casetes con las cintas gastadas de tanto rebobinarlas.

Al descender de la aeronave, el baterista Nicko McBrain no pudo evitar un elogio espontáneo: “ Beautiful country, beautiful country ”. Aquella frase, sencilla pero cargada de simbolismo, sellaba el fin de una espera de varias décadas .

La mañana del 26 de marzo de 2009, día del concierto, los alrededores del Estadio Nacional estaban repletos de jóvenes fans de Iron Maiden que cargaron el ambiente de puro rock. (Foto: Archivo de El Comercio / Félix Ingaruca) / FELIX INGARUCA

El Comercio registró la llegada de la banda británica y la locura de los fans que durmieron en carpas bajo el nombre de Iron Maiden. (Foto: Archivo de El Comercio)

Mientras los músicos de Iron Maiden (la Bestia) se dirigían al Swissôtel de San Isidro, la “maidenmanía” ya se había apoderado de las calles limeñas con una intensidad pocas veces vista en nuestra capital.

IRON MAIDEN: EL CAMPAMENTO DE LAS ALMAS OSCURAS

En las afueras del Estadio Nacional, el paisaje urbano se había transformado. Decenas de seguidores, algunos llegados desde los rincones más alejados del Cusco e incluso desde la vecina Bolivia, habían instalado carpas para asegurar el mejor lugar frente al escenario.

No les importó el ligero frío de la madrugada ni la incomodidad del piso asfaltado; el sacrificio era parte del ritual para ver a la “Dama de Hierro” presentarse por primera vez en el país.

El telonero oficial de Iron Maiden en Lima fue la banda nacional M.A.S.A.C.R.E., Estuvo a altura de las circunstancias. (Foto: Archivo de El Comercio / Germán Falcón) / GERMAN FALCON

La expectativa era tal que muchos jóvenes confesaron haber faltado a clases o pedido permisos especiales en sus trabajos para no perderse ni un segundo del histórico encuentro. El coloso de José Díaz, testigo de tantas gestas deportivas, se preparaba para una batalla distinta, una donde las armas serían las guitarras eléctricas y los gritos de miles de gargantas rockeras.

IRON MAIDEN: EL PRELUDIO DE LA TORMENTA

La tarde del jueves 26 de marzo de 2009, las puertas del estadio se abrieron a las 2.00 pm., permitiendo que la marea negra de fanáticos comenzara a inundar la cancha y las graderías. A las siete de la noche, la banda local M.A.S.A.C.R.E. tuvo la alta responsabilidad de romper los fuegos.

El líder Coqui Tramontana y sus músicos cumplieron con creces, entregándolo todo en una presentación furiosa que sirvió de calentamiento perfecto para la catarsis metalera que se avecinaba.

El vocalista Bruce Dickinson mantuvo la energía desde el primero hasta el último minuto. Era el corazón de la Bestia. (Foto: Archivo de El Comercio / Roberto Cáceres) / roberto caceres

Cerca de 40 mil personas abarrotaron el recinto deportivo, creando una atmósfera de electricidad pura. La mezcla de generaciones era evidente: padres que habían crecido con el disco “The Number of the Beast” junto a hijos que recién descubrían la potencia del sexteto británico. Todos compartían el mismo brillo en los ojos, el de la devoción por una banda que ha trascendido el género.

IRON MAIDEN: EL ESTALLIDO DE LA BESTIA

Cuando las luces finalmente se apagaron, el estadio fue el epicentro de un sismo. Iron Maiden salió a escena con una fuerza interpretativa que borró de un plumazo los años de ausencia. Bruce Dickinson, con su voz inconfundible y una energía envidiable, lideró la carga.

El escenario se convirtió en un despliegue de luces, pirotecnia y la presencia constante de Eddie , la monstruosa y querida mascota del grupo. El repertorio fue un viaje por la historia dorada del metal . Sonaron himnos como “The Number of the Beast” , “The Trooper” , “Run to the Hills” y la épica “Hallowed Be Thy Name” . Cada canción era coreada con una intensidad que parecía desgarrar las gargantas de los asistentes.

Los integrantes de la banda británica se prodigaron en interpretaciones maestras. (Foto: Archivo de El Comercio) / ROBERTO CACERES

Y es que Lima no solo estaba escuchando al grupo Iron Maiden; los limeños vivían y gozaban una experiencia sublimemente dura y por mucho tiempo postergada.

IRON MAIDEN: ENTRE EL CIELO Y EL ASFALTO

Hubo momentos de una “belleza oscura”, como cuando Dickinson entonó los primeros versos de “Fear of the Dark”: “Cuando voy por un camino oscuro... yo soy el hombre que camina solo”.

El estadio se convirtió en un mar de brazos en alto , un santuario de espíritus que celebraban su identidad bajo el amparo de la música. Lo que ocurrió, como lo definió El Comercio en su momento, fue un auténtico “apocalipsis sonoro” .

El potente Bruce Dickinson mantuvo hipnotizados a los seguidores de la Dama de Hierro en el Nacional. (Foto: Archivo de El Comercio / Roberto Cáceres) / ROBERTO CACERES

Desde el comienzo del concierto, los fanáticos peruanos de Iron Maiden no dejaron de cantar y expresar sus emociones metaleras. (Foto: Archivo de El Comercio / Roberto Cáceres)

Los guitarristas Adrian Smith, Dave Murray y Janick Gers tejieron una muralla, un pabellón de sonidos impecables, en tanto que el bajo de Steve Harris marcaba el pulso, el latir del corazón de los presentes.

Atrás, Nicko McBrain mantenía el galope incansable que es la marca registrada de la banda. No eran solo músicos; eran, en palabras de Dickinson, una familia que había logrado tender puentes generacionales, y eso se revelaba si uno veía al público peruano.

IRON MAIDEN: SOMBRAS EN LA CELEBRACIÓN

Sin embargo, la noche no estuvo exenta de incidentes lamentables . Personal de seguridad de la banda despojó de su tarjeta digital a un fotógrafo de este diario mientras realizaba su trabajo. El reportero gráfico fue obligado a abandonar el Estadio Nacional sin que se le devolviera el dispositivo que contenía las imágenes del concierto, un gesto que empañó mínimamente la brillantez de la jornada.

Así lució el coloso de José Díaz esa inolvidable e histórica noche del 26 de marzo de 2009. Noche metalera en su punto. (Foto: Archivo de El Comercio) / CORTESIA

El Comercio publicó en portada este momento de entrega rockera de Bruce Dickinson, el genial vocalista de Iron Maiden. (Foto: Archivo de El Comercio)

A pesar de este contratiempo, el sentimiento general fue de una gratitud infinita. El Estadio Nacional de Lima se convirtió en un santuario donde Bruce Dickinson y sus huestes demostraron que el heavy metal era una religión que no conocía el paso del tiempo.

En Lima, esa noche, Iron Maiden dio todo lo que podía dar y aún más. Al final, las 40 mil personas que abandonaron el estadio sabían que habían sido parte de la historia. La Dama de Hierro había cumplido su promesa y el Perú, por fin, había sentido el verdadero peso del metal.