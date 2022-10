J Balvin en Lima: la inédita entrevista con el colombiano cuando recién empezaba a destacar en el reguetón hace más de 10 años

LEE TAMBIÉN | Cuando Tego Calderón posó con la camiseta del Boys, mostró su admiración por el huayno y apoyó a Susana Baca como ministra de Cultura

Aporte colombiano

Era la mañana del jueves 17 de febrero del 2011, cuando El Comercio publicó una entrevista con José Álvaro Osorio Balvin, conocido en el mundo artístico como J Balvin , quien, en ese momento, era el único reguetonero colombiano que sonaba fuerte a nivel mundial junto a grandes del género como Daddy Yankee y Don Omar. En la conversación, el artista nacido en Medellín contó que no solo hacía reguetón: “Me considero un artista urbano. Es un género demasiado amplio, tenemos el hip hop, rap, R&B, dance. No me encasillo en una sola ramificación de él, sino que en cada estilo aporto algo”.

Recorte de la entrevista con El Comercio (Crédito: GEC Archivo Histórico)

Balvin reveló que su ‘fuerte’ eran las letras de sus canciones, las cuales hablaban de sus experiencias. “Eso me ha funcionado porque no trato de ser alguien que no soy, sino real, como el nombre de mi primer disco”, dijo. Además, destacó la colaboración del cantante puertorriqueño Héctor ‘El Father’ en su primer sencillo: “Él es uno de los padres del reguetón, de los primeros artistas que pudieron internacionalizarse y convertirse en representante del género urbano. Contar con su apoyo es una bendición. Estos artistas me apoyan porque saben que no los estoy copiando, sino que estoy haciendo un aporte a la música urbana”.

Influencias musicales

El reguetonero colombiano explicó que los cantantes de su país tenían más credibilidad a nivel internacional gracias a artistas como Shakira , Juanes o Carlos Vives. Además, desveló que solo había dado conciertos en Bolivia, Venezuela, Chile, Panamá y Estados Unidos. Según J Balvin , estar en el país centroamericano fue la “prueba más grande” de su carrera; ya que, esta nación era considerada “la cuna de la música urbana”. Allí estuvo dos semanas antes de la entrevista con este diario.

Conferencia de prensa de Daddy Yankee en el Hotel Sheraton de Lima en 2006. (Foto: Alberto Orbegoso/GEC) / ALBERTO ORBEGOSO

Sin embargo, fue en EE.UU. donde quedó nominado para los premios People en español. “Yo fui el único que no era boricua y no tan famoso”, dijo, sonriente. Luego, se mostró agradecido con Shakira por elegirlo para cantar con ella en el Festival Pop que se iba a realizar en Bogotá (Colombia) el 12 y 13 de marzo de ese año. Asimismo, confesó que sus principales influencias musicales eran Daddy Yankee , Héctor Lavoe y Juan Luis Guerra. Finalmente, Balvin declaró que se consideraba el precursor de la música urbana colombiana. Así terminó la entrevista con el diario decano.

Primeros conciertos en el Perú

Años después, el viernes 26 de julio del 2013, Balvin llegó a Lima para presentarse en la discoteca Vocé, ubicada en la esquina de Petit Thouars y Risso, en Lince. Las entradas para el concierto costaron desde los 60 hasta los 120 soles. Allí, el artista colombiano cantó sus éxitos del momento como “Te lo dije” y “Me gustas tú”. El público del recinto enloqueció con estas canciones.

Más adelante, el 23 de mayo del 2015, el reguetonero nacido en Medellín volvió a nuestro país y se presentó en el All Music Fest, en la explanada de la Costa Verde , en Magdalena. En ese concierto, también participaron otros aclamados exponentes del género como Tego Calderón , Nicky Jam y Ñejo. Miles de fánaticos bailaron con sus canciones de principio a fin en el recinto limeño.

Recorte de la publicidad del All Music Fest de 2015. (Crédito: GEC Archivo Histórico)

Meses después, desde las seis de la tarde del jueves el 19 de noviembre del 2015, el artista colombiano se lució en el concierto “Megaestrellas Latinas”, realizado en el Estadio Nacional de Lima. El evento también contó con la presencia de Enrique Iglesias, Pitbull, Prince Royce, Juan Magan y Joey Montana. Es así como J Balvin concedió una entrevista a este diario hace más de 10 años y empezó a presentarse en el Perú.

