Conforme a los criterios de Saber más

Eran mediados de enero de 1957, cuando la llegada a Lima de uno de los ganadores de los premios Óscar causó revuelo entre sus seguidores. Esa vez, el actor norteamericano James Stewart estuvo por media hora de paso por nuestra capital tras disfrutar unas largas vacaciones, junto a su esposa, en Cabo Blanco, Talara (Piura).

Semanas antes, la figura de Hollywood arribó hasta el norte del país para intentar cazar un merlín negro, intentando emular lo que hizo el legendario escritor estadounidense Ernest Hemingway en 1956. Los detalles de esa difícil tarea se los contó a dos cronistas de El Comercio en una entrevista exclusiva. Luego, partió rumbo a Chile para seguir su gira por Sudamérica.

Llegada a Lima

Eran las 9 y 30 de la mañana del lunes 21 de enero de 1957, cuando James Stewart llegó al aeropuerto de Limatambo acompañado de su esposa, Gloria Patrick. La pareja arribó a la capital limeña procedente de Cabo Blanco, Talara (Piura). En la caleta norteña, ambos disfrutaron de unas semanas de vacaciones.

Instantes en que el actor norteamericano y su esposa llegan al aeropuerto de Limatambo. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El actor estadounidense viajó a esa zona del norte del país para tratar de pescar un gigantesco merlín negro de más de 100 kilos de peso, intentando emular lo que hizo el reconocido escritor Ernest Hemingway un año antes (1956). Ya en el aeropuerto limeño, Stewart descendió sonriente del avión luciendo un terno y sombrero gris, y unos zapatos negros. En su cuello, llevaba una cámara fotográfica, su fiel compañera de viajes.

Al ver como los hombres de prensa le tomaban unas instantáneas, la espigada estrella de Hollywood decidió prender su cámara y fotografiarlos. Luego, cientos de fanáticos se le acercaron, en la pista de aterrizaje y en el interior del terminal aéreo, para sacarle un autógrafo. Stewart atendió a todos con total amabilidad. Minutos después, subió al restaurante del aeropuerto limeño y dio una entrevista exclusiva para este diario.

Postal en la que Stewart fotografía a los hombres de prensa que lo esperaban en el terminal aéreo limeño. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Entrevista con El Comercio

Durante la conversación con Luis Jaraba y Roberto Mejía, cronistas del diario decano, el ganador del Óscar en 1940 reveló que le gustaba el Perú; sin embargo, “estaba resentido con los peces peruanos porque no había logrado acercarse a ellos”. También aclaró que, más adelante, iba a volver al país para cumplir su meta de atrapar al merlín negro de más 100 kilos.

James Stewart también contó cuál era su sueño. “Estoy contento de mi trabajo. Mi mayor deseo es laborar como actor en películas. Me siento mejor que en cualquier otro sitio. Quisiera actuar también en teatro, uno de los sueños de mi vida”, dijo la estrella de Hollywood. Asimismo, lamentó la muerte de su amigo y actor Humphrey Bogart, quien había fallecido días antes.

Minutos después de su llegada, el famoso actor de cine dio una entrevista exclusiva a Luis Jaraba y Roberto Mejía, cronistas de El Comercio. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Además, confesó que no planeó quedarse unos días en Lima, algo de lo que se arrepentía tras ver el lindo paisaje de nuestra capital desde el avión: “Muy tarde me he dado cuenta de mi error como turista bueno. No puse en mi itinerario esta bella ciudad. Y ahora me está pesando”.

La reconocida figura estadounidense también explicó que ganaba “lo suficiente para vivir” haciendo películas. Asimismo reveló que aún no había hecho su mejor film a pesar de haber grabado más de 60 largometrajes. Después, afirmó que para él todas las actrices de cine de ese momento eran las más bonitas.

Antes de viajar a Chile, el ganador del premio Óscar en 1940 confesó que ganaba “lo suficiente para vivir” haciendo películas. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Antes de finalizar la conversación, Stewart repitió que no se iba a rendir hasta atrapar al famoso pez en la caleta talareña: “Regresaré, porque tengo cita con un merlín en Cabo Blanco”, dijo, sonriente. De esta manera, terminó la entrevista y se reunió con el representante de Relaciones Públicas de Panagra.

Al subir al avión que lo llevaría a Chile, el famoso actor reveló que los papeles que más le gustaba interpretar eran los del “viejo Oeste” y que también regresaría al país para conocer Lima. De esta manera, James Stewart viajó junto a su esposa a Santiago, en donde siguió su gira para conocer Sudamérica.

¿CONOCES NUESTRA TIENDA VIRTUAL?

En nuestra tienda virtual contamos con una selección de las mejores ilustraciones, fotos y páginas históricas de El Comercio que podrán solicitar fácilmente a través de un simple formulario ubicado en la siguiente dirección: https://www.tiendaelcomercio.com/.

VIDEO RECOMENDADO