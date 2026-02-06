| : Jirón de la Unión | Jirón Callao | Atentado terrorista | bombas incend | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

La noche en que el Jirón de la Unión ardió: el atentado con bombas incendiarias de 1986 | FOTOS EXCLUSIVAS

En el verano de 1986, el Jirón de la Unión vio el fuego de cerca: un ataque terrorista con bombas incendiarias destruyó 30 inmuebles. La ‘Casa Maruy’ fue el epicentro de nueve horas de combate contra las llamas.

Lima, 4 de febrero de 1986. Grupo de comerciantes del Jirón de la Unión esperan desolados en plena calle con sus productos que lograron salvar de las llamas. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio / Vicente Montes)
Carlos Batalla
El amanecer del martes 4 de febrero de 1986 no trajo la luz habitual a las calles de Lima; esa vez, tal luz llegó acompañada de una densa columna de humo negro que parecía brotar de las entrañas mismas de la llamada “Ciudad Jardín”.

