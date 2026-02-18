| : Joe Louis | Bombardero de Detroit | exhibición boxística en Lima | Pla | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Solo para suscriptores
Icono Premium
archivo elcomercio

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

El campeón Joe Louis en Acho: el día que el “Bombardero de Detroit” paralizó Lima en 1947 | FOTOS EXCLUSIVAS

Una visita histórica, en el verano de 1947, trajo a Lima al máximo campeón mundial del boxeo: Joe Louis. El “Bombardero de Detroit” llegó para una exhibición en la Plaza de Acho, bajo el arbitraje de otra leyenda del boxeo, el argentino Luis Ángel Firpo. Fue una noche de espectáculo, solemnidad y glamur boxístico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más
A la izq., el campeón de peso pesado Joe Louis listo para empezar su primera pelea con Haefer, el sparring a la der. En el medio, el mítico Firpo, árbitro y ex boxeador argentino. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
A la izq., el campeón de peso pesado Joe Louis listo para empezar su primera pelea con Haefer, el sparring a la der. En el medio, el mítico Firpo, árbitro y ex boxeador argentino. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, restaurada con IA)
Carlos Batalla
Carlos Batalla

Escucha la noticia

00:0000:00
El campeón Joe Louis en Acho: el día que el “Bombardero de Detroit” paralizó Lima en 1947 | FOTOS EXCLUSIVAS

Su nombre completo era Joseph Louis Barrow, pero el mundo lo conoció como Joe Louis (1914-1981). En 1937, con apenas 23 años, remeció el boxeo al coronarse campeón mundial de los pesos completos. Y no fue un reinado fugaz: se mantuvo en la cima durante 12 años, hasta 1949, convertido en una figura de dimensión histórica. Por eso, cuando su llegada al Perú se anunció para mediados de febrero de 1947, Lima se preparó para una conmoción social.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC

CARGANDO SIGUIENTE...Icono Historia continua