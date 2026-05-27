Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lima, 26 de mayo de 1961. Gladys Zender en el programa "Esta es su vida" al lado del actor y estrella hollywoodense John Gavin. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
Lima, 26 de mayo de 1961. Gladys Zender en el programa "Esta es su vida" al lado del actor y estrella hollywoodense John Gavin. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)
/ EL COMERCIO
Por Carlos Batalla

La noche limeña olía entonces a brillantina, cigarro inglés y café recién pasado. En las carteleras del Centro de Lima los nombres de los grandes astros de Hollywood seguían escribiéndose con letras enormes, como si fueran dioses modernos. Y el viernes 26 de mayo de 1961, uno de ellos aterrizó en la capital peruana para provocar un pequeño terremoto sentimental.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.