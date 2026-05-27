Era el norteamericano John Gavin, de 30 años. Alto, impecable, elegante, de sonrisa cinematográfica y mirada serena. El mismo actor que había actuado en “Psicosis” (1960) de Alfred Hitchcock, y que figuraba además en el reparto monumental del reciente “Espartaco” (1960), de Stanley Kubrick, junto a Kirk Douglas, Laurence Olivier y Tony Curtis.

John Gavin, el actor de los filmes del momento "Espartaco" y "Psicosis" llegó a Lima el 26 de mayo de 1961. Hace 65 años. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La prensa peruana expresó su impacto con la figura del cine norteamericano. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Hollywood lo tenía entonces entre sus rostros más cotizados. Y Lima, todavía sorprendida por el milagro reciente de la televisión, cayó rendida a sus pies. Su llegada no estaba destinada a una premier multitudinaria ni a una conferencia diplomática. Gavin apareció en Lima para participar como invitado sorpresa en el programa televisivo “Esta es su vida”.

El programa de esa misma noche de viernes estaba dedicado a la mujer más admirada del Perú: Gladys Zender, entonces de 21 años. La ex Miss Universo de 1957 seguía siendo, cuatro años después de su coronación en Long Beach, un símbolo nacional. El país la contemplaba como una mezcla de elegancia limeña, dulzura criolla y orgullo continental.

Zender había ganado un certamen de belleza, y había colocado así al Perú en el mapa emocional del mundo. Aquella noche del 26 de mayo de 1961, el Canal 13, fundado el año anterior, en 1960, y que luego sería el Canal 5 desde 1965, preparó uno de los programas más ambiciosos de la televisión peruana de entonces.

Gladys Zender junto con su familia en el programa "Esta es su vida", que auspiciaba Helena Curtis, con Pablo de Madalengoitia en la conducción. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

¡Qué tal "invitado-sorpresa"! nada menos que el actor de "Psicosis" y "Espartaco". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Pablo de Madalengoitia conducía “Esta es su vida” cada viernes, con la solemnidad emotiva que requerían esos homenajes donde la vida íntima se convertía en espectáculo familiar. El libreto lo elaboraba el poeta, escritor y ocasional guionista Gonzalo Rose. El país, literalmente, estaba mirando y mirándose al mismo tiempo, al compartir las emociones que en escena se creaban.

El programa reconstruyó la infancia de Gladys Zender, sus días escolares en el colegio Santa Úrsula, sus primeros reinados de primavera y el instante inolvidable en que fue coronada Miss Universo en los Estados Unidos. Las cámaras mostraban antiguos amigos, maestras, familiares y personajes que habían marcado distintos capítulos de su vida.

Entonces ocurrió el golpe maestro.

JOHN GAVIN: HOLLYWOOD ENTRA EN ESCENA

Cuando el programa ya había conquistado a los televidentes con nostalgia y emoción, Madalengoitia anunció la presencia de un invitado especial traído desde Hollywood. El estudio quedó en silencio. Y apareció John Gavin.

Gladys Zender distraída por Pablo de Madalengoitia, antes de ver a John Gavin sentado al lado de sus padres en el set de televisión. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Para la Lima de 1961 aquello equivalía a ver descender a una estrella de otro universo. Las revistas de cine lo mostraban como el nuevo galán del cine norteamericano. Las muchachas lo recortaban de publicaciones extranjeras. Y las salas exhibían todavía el impacto reciente de “Psicosis”, donde interpretaba al amante de Janet Leigh.

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Los diarios del día siguiente destacaron su presencia con entusiasmo evidente. “John Gavin fue uno de los invitados-sorpresa”, subrayó la prensa de espectáculos, mientras otra nota recordaba que el actor era una de las figuras del reparto de “Espartaco”.

Gavin no llegó solo como actor. También representaba un tipo de glamour que el Perú observaba desde lejos, a través del cine y las revistas importadas. Su presencia confirmaba que Lima comenzaba a entrar en el circuito internacional del espectáculo.

La química entre nuestra joven Miss Universo 1957, Gladys Zender, y el galán de Hollywood John Gavin fue instantánea. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

En aquellos años, las estrellas extranjeras raramente pisaban la ciudad. Por eso, cada visita se convertía en un acontecimiento social. La llegada de Diana Dors, anunciada por esos mismos días, ocupaba titulares completos. Pero John Gavin poseía algo distinto: era el actor del momento.

El impacto fue inmediato. La prensa lo describió como “astro hollywoodense”, “popular actor de cine” y “uno de los rostros de moda”. La televisión peruana, todavía joven, comprendió que había conseguido una hazaña inédita: unir a Hollywood con el orgullo nacional en un mismo set.

Y en el centro de aquella escena estaba Gladys Zender.

GLADYS ZENDER: LA REINA PERUANA

Zender aparecía en el programa con la serenidad elegante que siempre la distinguió. Había pasado ya la emoción de su coronación universal, pero seguía despertando una admiración genuina. Durante el homenaje se recordó cómo había rechazado ofertas para actuar en el cine norteamericano, prefiriendo regresar al país para continuar sus estudios y llevar una vida más cercana a sus afectos.

La galantería y caballerosidad de John Gavin llamó la atención de una siempre atildada Gladys Zender. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

Fue un homenaje completo para Gladys Zender: recuento detallado de su vida... y la sorpresa que vino de Hollywood. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Aquella decisión alimentó aún más su leyenda. Gladys Zender no era únicamente una reina de belleza. Era también una figura que parecía resistirse a convertirse en un producto de Hollywood. Quizá por eso el encuentro con John Gavin tenía una carga simbólica especial.

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Se trataba de dos mundos que se cruzaban brevemente frente a las cámaras: el esplendor del cine estadounidense y el orgullo elegante de una dama limeña. Los asistentes al estudio recordaron luego el clima eléctrico de aquella grabación. El público aplaudía cada aparición. Las señoras murmuraban emocionadas. Y más de una joven buscaba acercarse al actor aunque fuera unos segundos.

Mientras tanto, afuera, Lima seguía viviendo sus propios contrastes. La ciudad crecía aceleradamente, mezclando modernidad y viejas costumbres. En los cines del centro convivían películas europeas, westerns norteamericanos y melodramas mexicanos. Las boites (centros nocturnos) anunciaban espectáculos internacionales. Y la televisión empezaba a fabricar sus primeros ídolos locales.

John Gavin llegó exactamente en ese instante de transformación cultural.

Ese viernes 26 de mayo de 1961, la ex Miss Universo 1957 vivió emociones fuertes en el programa "Esta es su vida". (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

LIMA: UNA CIUDAD FASCINADA

La cobertura periodística reveló hasta qué punto la visita del actor norteamericano había causado revuelo. Los diarios mezclaban noticias políticas internacionales con referencias constantes a las estrellas de cine que visitaban o podían visitar Lima. Hollywood seguía siendo una obsesión colectiva.

En las páginas de espectáculos, John Gavin compartía espacio con noticias sobre Diana Dors, Olga Guillot, Lucille Ball y los festivales europeos de cine. Lima consumía farándula internacional con verdadero apetito.

El actor de “Espartaco”, además, representaba un nuevo tipo de estrella masculina: sofisticado, sobrio, distante del histrionismo clásico. Tenía una elegancia moderna que encajaba perfectamente con la estética de los años sesenta.

Al día siguiente, el sábado 27 de mayo de 1961, la Universal Internacional organizó un cóctel de bienvenida a John Gavin, destacando su participación en la superproducción "Espartaco" (1960). (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La prensa peruana no se cansaba de escribir sobre John Gavin. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

Su paso coincidió también con el auge de los programas televisivos en vivo. “Esta es su vida” se había convertido en uno de los espacios más prestigiosos de Canal 13, gracias a su mezcla de emoción, nostalgia y celebridad.

La producción apostaba por una fórmula novedosa para la época: reconstruir la biografía de personajes admirados mientras desfilaban amigos, familiares y sorpresas cuidadosamente preparadas. Y aquella noche, la gran sorpresa llevó traje oscuro y sonrisa de estrella internacional.

No fue casual que Universal Internacional organizara también un cóctel en honor del actor, presentado por la prensa como “una de las siete estrellas de Espartaco”. La industria cinematográfica entendía perfectamente el impacto promocional de tenerlo en Lima.

La sociedad peruana agasajó también a la estrella de Hollywood, cuya visita sería recordaba toda esa década de 1960. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

GAVIN EN LIMA: EL ECO DE UNA NOCHE IRREPETIBLE

Más de seis décadas después, la escena conserva algo profundamente entrañable: en un programa de televisión en blanco y negro, una Miss Universo peruana convertida en símbolo nacional aparece inesperadamente ante las cámaras al lado de un galán hollywoodense.

Era un tiempo en que las estrellas aún parecían inalcanzables. No existían redes sociales ni fotografías instantáneas. Ver a John Gavin en Lima equivalía a tocar, por unas horas, el mundo brillante del cine norteamericano.

Gladys Zender, por su parte, continuó siendo una figura querida y respetada por generaciones enteras. Su nombre quedó unido para siempre a uno de los grandes orgullos populares del Perú del siglo XX. Así, aquella transmisión de “Esta es su vida” terminó convirtiéndose en un episodio emblemático de los inicios de la televisión peruana.

"Espartaco" se veía por esos día en las salas limeñas, y Gavin -aquí pisco sour en mano- era asediado por su personaje de Julio Cesar joven en la cinta. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) / EL COMERCIO

La ciudad de Lima todavía conservaba balcones antiguos, tranvías recientes en la memoria y cafés donde se discutía de política, fútbol y cine con la misma pasión. En ese escenario apareció Gavin, como salido directamente de una pantalla gigante.

Y por una noche, mientras las cámaras enfocaban a Gladys Zender emocionada y al actor sonriendo junto a ella, Lima sintió que Hollywood quedaba un poco más cerca.