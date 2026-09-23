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El Blériot XI de Jorge Chávez, antes de partir de Suiza rumbo a los Alpes, el 23 de setiembre de 1910. El vuelo que lo llevó a la gloria y a la historia. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
El Blériot XI de Jorge Chávez, antes de partir de Suiza rumbo a los Alpes, el 23 de setiembre de 1910. El vuelo que lo llevó a la gloria y a la historia. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio, mejorada con IA)
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Por Carlos Batalla

Jorge Chávez Dartnell nació en Francia, hijo de padres peruanos. Ese vínculo con el Perú estuvo presente desde su infancia y acompañó una trayectoria marcada por la audacia y el espíritu de superación. El accidente que sufrió tras cruzar los Alpes resultó mortal aquel viernes 23 de setiembre de 1910.

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