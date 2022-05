Su nombre completo era José Coronado Solano, pero desde adolescente, por sus condiciones boxísticas innatas, al pequeño Pepe le fueron conociendo como ‘Bom Bom’… ‘Bom Bom’ Coronado. El 5 de enero de 1921 vio la luz por primera vez en Chincha Alta, Ica; y desde los 15 años salía en los diarios como en El Comercio. Y es que esa vez, en 1936, había participado en el Campeonato Sudamericano de Boxeo Amateur, realizado en Santiago de Chile.

Coronado era un boxeador de contextura delgada y destacaba por tener un boxeo muy estilizado y técnico, con una voluntad de hierro. Era puro ímpetu por ganar y obtener la gloria deportiva. Muchos técnicos y comentaristas periodísticos indicaban que ‘Bom Bom’ no era un púgil de pegada poderosa, sin embargo era capaz de resistir las embestidas de boxeadores con más pegada que él, ya sean peruanos o extranjeros. Era, como se decía entonces, un peleador de buena quijada.

José Coronado llegó a Lima, a comienzos de la década de 1930, desde su adorada Chincha. La familia completa se vino a la capital con el sueño del progreso. En 1931, José iba a cumplir recién 10 años y al lado de los suyos se ubicaron para vivir en el popular distrito de La Victoria.

En Lima fue interesándose en el boxeo, al punto de que a los 14 años ya era un asistente asiduo, en la noche de los sábados, del desaparecido coliseo ‘Manco Cápac’, que en esos años era un espacio de culto para los aficionados al deporte de los puños.

La figura de José 'Bom Bom' Coronado impresionó en Chile. Poseía fuerza, técnica y habilidad innata para el boxeo. En Chile, a los 15 años, causó sensación. (Foto: GEC Archivo Histórico)

A esa edad de 14 años, en 1935, José Coronado se hizo lo suficientemente conocido como para ganarse el derecho de ponerse sus primeros guantes de box. Cuentan que era aún menudo y que esos primigenios guantes le quedaron excesivamente grandes. Pero aprendió el oficio con suma rapidez e intrepidez.

Coronado estaba hecho para el ring. Guillermo Peñaloza, su primer entrenador, le dio confianza “a pesar de sus espaldas cortas, su cuerpo larguirucho y sus piernas flacas”, contó alguna vez Ricardo Coronado, hermano de ‘Bom Bom’. José era un tesoro en bruto sin ser siquiera un quinceañero.

‘BOM BOM’ CORONADO Y SU LUCHA POR SER CAMPEÓN

Antes de llegar a ceñirse el cinturón de campeón, Coronado debió fajarse en varios escenarios. No solo aquí en Lima sino también en el extranjero. De esta forma, participó en el equipo peruano de boxeo amateur durante el Campeonato Sudamericano en Santiago de Chile, en diciembre de 1936.

Allí Coronado hizo algunas buenas peleas, como en la que ganó por puntos al uruguayo Alfredo Petrone. ‘Bom Bom’ no lo pudo noquear, pero fue largamente superior al charrúa. El peruano aplicó ganchos con ambos puños que estremecieron a Petrone en los tres primeros asaltos.

Siguió luego con golpes fuertes a la cabeza y al hígado. ‘Bom Bom’ esquivaba bien los intentos del uruguayo. Así lo venció por puntos. Sus victorias en Chile le dieron la confianza de la delegación, cuyas autoridades hasta pensaron en llevarlo a las Olimpiadas de Berlín de ese año 36; sin embargo, su corta edad fue un impedimento.

La fama de ‘Bom Bom’ creció como la espuma de un vaso de cerveza y al volver al Perú fue cada vez más convocado para las peleas previas a las de fondo. En esa primera parte de los años 30, la afición al boxeo en nuestro país era más popular que la del fútbol (con los años eso cambiaría).

Los mejores años de actividad boxística de 'Bom Bom' Coronado estuvieron entre 1936 y 1944. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Ya para 1938, a sus 17 años, José ‘Bom Bom’ Coronado era una cosa seria. En enero de ese año se conformó el seleccionado de boxeo para participar en el Campeonato Sudamericano de Lima. Esa vez fue el momento de gloria para el púgil chinchano, pues se coronó campeón sudamericano del peso pluma.

En abril de ese mismo año (1938), ‘Bom Bom’ Coronado se convirtió en boxeador profesional. Según él mismo declaró a El Comercio, llevaba entonces como boxeador amateur -hasta ese momento- “57 peleas de las cuales he ganado 50; he empatado 2 y he pedido 5″ (El Comercio, 01/04/1938). Reveló también que buscaba con el tiempo pelear en el peso ligero y ser campeón también, y que su meta era ir a los Estados Unidos, “el país de donde salen los grandes boxeadores”. Coronado tenía sus ambiciones bien claras.

No había duda de que la época de oro del gran José ‘Bom Bom’ Coronado fue entre 1938 y 1945, incluso. En ese lapso de tiempo, el ídolo nacional peleó en casi todos los escenarios del continente sudamericano, siempre en la categoría pluma (peso pluma).

‘BOM BOM’ CORONADO Y SU INTERNACIONALIZACIÓN

Se convirtió así en una figura del boxeo continental. Y fue en Argentina, país de grandes boxeadores desde entonces, donde dejó recuerdos boxísticos importantes. Según las estadísticas, ‘Bom Bom’ Coronado peleó en tierras gauchas 46 veces, perdiendo solo cuatro y empatando en otras seis ocasiones (36 peleas ganadas). Es decir, casi el 80% de sus encuentros fueron victorias. Por eso su nombre aún resuena en el recuerdo de los viejos cronistas del boxeo argentino.

Una de sus peleas más recordadas fue con un boxeador local y favorito, apellidado Trotta, a quien venció para obtener (una vez más) el Campeonato Sudamericano de su categoría. En Argentina, se casó con Eva Sotelo y tuvo un hijo, Carlos Alberto Coronado.

A su regreso a Lima, ‘Bom Bom’ realizó varias peleas, una de las últimas fue en 1945 con el joven Ángel Bernaola, de 18 años, quien era conocido como el ‘Chico de La Victoria’. Este peleador sería años después un reconocido preparador de boxeadores.

Lima, 8 de mayo de 1952. Este fue el titular de portada en El Comercio, al día siguiente de la muerte del gran boxeador peruano, acontecido en un cuarto del Hospital Dos de Mayo. Fue luto nacional. (Foto: GEC Archivo Histórico)

José ‘Bom Bom’ Coronado boxeó con Bernaola tres veces ese año de 1945. Las tres veces fueron verdaderas batallas. En una ganó, en otra empató y en la tercera perdió. ‘Bom Bom’, de 24 años, se graduaba así de guerrero. Un deportista con demasiado amor propio, al menos en esos años. Según cuenta la leyenda, el campeón chinchano llegó a más de 200 peleas, y aproximadamente las 70 últimas las hizo como profesional.

LA CAÍDA DEL ‘GIGANTE DE CHINCHA’: ‘BOM BOM’ EN DECLIVE

Casi nadie tiene dudas de que un buen manager lo hubiera llevado a escenarios boxísticos de mayor trascendencia, al mismísimo Madison Square Garden, de Nueva York (EE.UU.), el lugar de los grandes campeones. Pero una vida desordenada lo llevaría a caer en el abandono de sí mismo.

Ya en Lima había dejado el boxeo por varios años; luego se enfermó y no se recuperó más. Envejeció prematuramente, señalaban en la prensa. A los 30 años ya parecía un hombre muy mayor; a eso debemos añadir una mala alimentación y, quizás, el exceso de combates que asumía por cuestiones económicas. ‘Bom Bom’ era un talentoso del cuadrilátero, pero su preparación física era demasiado inconstante.

Su fama trascendió la esfera boxística y llegó al espíritu del pueblo peruano. Por ello, el compositor Pedro Espinel escribió las letras de la famosa polca “Oh Bom Bom Coronado Campeón”, que se hizo conocida desde los años 50 en las voces el dúo ‘Las Criollitas’, formada por Eloísa Ángulo y su prima Margarita.

Por las letras de la simpática polca, podemos enterarnos de que uno de los rivales que cayeron por los puños de ‘Bom Bom’ Coronado fue un tal Martínez, uruguayo; luego el “araucano” (chileno) Vergara. La letra es animosa y un contrincante con el apelativo “Vinagre”, campeón del Brasil, también cayó a la lona ante sus pies.

Una persona que lo recordó siempre fue José Salardi, el mítico árbitro peruano de boxeo, quien solía comentar -con la experiencia de haber arbitrado casi todas las peleas del chinchano en el Perú- que “era muy rápido y mañoso; parecía un fantasma en el ring. Él era el mejor”.

‘BOM BOM’ CORONADO: CERCA DE LA MUERTE

Ya gravemente enfermo, José ‘Bom Bom’ Coronado fue internado el 27 de abril de 1952 en el Hospital Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, un centro médico donde también otros famosos dejaron la vida, como el compositor Felipe Pinglo Alva en 1936, y el futbolista Alejandro ‘Manguera’ Villanueva en 1944.

El gran campeón peruano de los puños murió el miércoles 7 de mayo de 1952, rodeado al menos de sus seres amados: su madre, sus hermanos y demás familiares. El titular en portada de El Comercio del 8 de mayo decía: “Se fue una estrella del boxeo nacional”; y subtitulaba: “Bom-Bom Coronado falleció ayer en el ‘2 de Mayo’ víctima de afección cardiorenal”.

El Comercio conversó entonces con su hermano mayor Ricardo Coronado, también boxeador, quien expresó su sorpresa ante el deterioro acelerado de ‘Bom Bom’. Hacía un mes que estaba completamente sano, dijo. “Nunca se quejaba de nada, de ahí que su enfermedad fuera una sorpresa para todos”, sentenció.

Solo 15 días antes se había empezado a sentir mal. Luego de cuatro días en la cama, lo trasladaron al Hospital Dos de Mayo. Su hermano contó al diario decano que las últimas palabras de su hermano menor fueron que trajeran de Buenos Aires a su hijo Carlos Alberto, entonces de 6 años, “y que no lo abandonaran nunca”.

José ‘Bom Bom’ Coronado, invitado a veces por el presidente Óscar. R. Benavides a tomar el lonche en Palacio de Gobierno, murió muy pobre. Sin embargo su entierro, en la tarde del 8 de mayo, fue multitudinario. La gente lo amaba. Estuvieron esa tarde toda la delegación del Club de Boxeo ‘Almagro’ y los boxeadores de su tiempo, así como los socios y jugadores del club de fútbol Alianza Lima, al que pertenecía el popular boxeador chinchano y victoriano.

